20+ человек вяжут не скучные шарфы и носочки, а настоящие шедевры

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Наверное, когда мы слышим, что человек умеет вязать, в голове сразу всплывают мысли о носочках, свитерах и шарфах. Многие из нас даже подумать бы не могли, что из пряжи могут получиться такие шедевры.

«Шарф-суши! Уже жду не дождусь момента, когда смогу подарить его подруге на Новый год!»

Делать такие квадратики и потом сшивать их вместе достаточно муторно, но это того стоит!

«Я связала мини-версию себя»

«Связала коту кроватку. Как вы обычно реагируете на неблагодарных получателей подарков?»

«Купила новую книжку по вязанию, решила начать с этого парня»

Я только научилась шарфы вязать, а тут люди такое делают! © piwap / Reddit



«Это самая практичная вещь из тех, что я когда-либо вязала. Да, выглядит не очень, но работает просто волшебно»

«Связала этот топ за несколько часов до вечеринки, потому что мне не понравился наряд, который я выбрала»

«Наконец-то закончила свою „Мышку в чемодане“ для „Тайного Санты“!»

«Сумки ручной работы, связала крючком»

«Сделала подруге маленький настенный гобелен. Получилось мило, но изнанку я еще месяц буду видеть в ночных кошмарах»

«Я связала „гусиные“ варежки!»

«Закончила своего осьминога! И это сумка!»

«Пока я училась за границей, покупала мотки пряжи в разных городах. И в память о путешествии связала этот свитер!»

«Закончил свою первую шаль»

«Решила сделать кактусы и суккулент и „посадила“ их в горшок»

«Связала сестре лягушку в свитере»

«К сожалению, получатель подарка собирался отдать его своей собаке»

Ты шутишь?! Я была бы просто в восторге от такого подарка! © TraumaticTramAddict / Reddit

«Муж дал полное описание кардигана его мечты: какими должны быть стежки, размер и цвета. Как по мне, выходит нечто уродливое, но мужу очень нравится»

Как думаете, сгодится в качестве подарка?

Влюбленная пара

«Связала крючком костюм Пеннивайза для косплея»