20+ доказательств того, что для счастливого брака нужен черный пояс по самоиронии

Жить вместе с любимым человеком, а уж тем более создавать семью бывает ох как непросто. Каждый день вам приходится мириться со странными привычками вашего спутника жизни, игнорировать их или просто безобидно подшучивать над вашей второй половинкой. Главное, чтобы ваш муж или жена тоже обладали отменным чувством юмора, не обижались на ваши колкости и ловко владели искусством самоиронии.