20+ доказательств того, что в мире так же много сюрпризов, как в доме кошатника — шерсти

В мире так много вещей и явлений, которые поражают воображение. И яйцо акулы, и белый олень, и домашний енот в магазине — это не то, что мы видим каждый день, а маленькие события с вау-эффектом. И его можно разделить со всеми пользователями интернета.

«Смотрите, что можно увидеть сквозь мою ящерицу. У нее в голове есть дыра»

Это леопардовый геккон. Они все такие, но мы все равно их любим. © voretaq7 / Reddit

«Мой сын родился с лишним большим пальцем»

«Наша курица снесла яйцо без скорлупы»

«Заказали мороженое. Оно пришло без крышки, а срок годности был напечатан прямо на самом десерте»

«Я нашел яйцо акулы. Спираль как бы фиксирует его в камнях, так как инкубационный период составляет 10 месяцев»

«Вот что стало с моим супер-клеем, которым я долго не пользовался. Он затвердел и стал бесполезным»

Оказалось, ресницы птиц — это просто крошечные перышки

«Я чищу бассейны. Сегодня увидел, что у людей на дне бассейна вставлены две фальшивые купюры по $ 100»

«Мой друг встретил в Греции кота-невидимку»

«У моего яблока есть нос»

«Девушка пришла за покупками со своим домашним енотом»

«Почти одинаковые внедорожники запарковались в ряд на моей улице»

«Люди предложили соседям выбрать цвет, в который они перекрасят свой дом»

«Уважаемые соседи! Спасибо за терпение! Какой цвет для дома вам нравится больше? Отметьте здесь».

«Я встретил белого оленя»

«Вот какую морковь мы вырастили на ферме, где я работаю»

Так выглядит зуб, сзади которого рос нерв

«Моя абсолютно черная кошка родила пятерых совершенно белых котят»

«Мой сосед по комнате оставил на час тефлоновую сковородку с оливковым маслом на включенной плите. Смотрите, какой он стала»

«Снял номер в отеле. Захожу, а возле кровати стоит конь. Гимнастический»

«Моя тыква поймала насекомое, которое обычно ею питается»

«Я сфоткал вход в нору, и в кадр случайно попал ее хозяин — сурок»