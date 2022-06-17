20 фото, на которых прогресс показан нагляднее некуда
Практически любой человек может похвастаться какими-то своими достижениями. Одни научились печь такие изумительные торты, что жаль даже есть, а другие с гордостью демонстрируют приобретенные навыки рисования. Всех этих людей объединяет одно — желание совершенствоваться. А чтобы результат был нагляднее, достаточно просто сделать пару фото и сравнить их.
Мы в ADME покажем на наглядном примере, что такое прогресс во всех его проявлениях.
«Мой первый несуразный торт с конфетами против одного из последних»
- Ничто не указывает на течение времени лучше, чем прическа конца нулевых и поза с поднятыми большими пальцами вверх. © jamie_plays_his_bass / Reddit
«Сделал фото галактики Андромеды у себя на участке. До и после обработки»
«С изображения просто удаляется световой шум и корректируется цветовой баланс. Ничего не добавляется. Вы запросто можете из первого фото получить второе в любом графическом редакторе. Секрет лишь в том, что первое изображение размером почти полгигабайта».
«Занимаюсь макраме. Это первая сова по сравнению с последней»
«Спустя 6 месяцев после операции на челюсти»
«Слепок моих зубов 2 года назад и сейчас»
«Мой прогресс на год. Это лампворк, изделие из стекла»
«Попытка испечь шоколадную булочку год назад и в настоящее время»
«Нам сказали, что может быть онкология, но мы все равно приютили ее. Оказывается, она просто была в стрессе»
«Эволюция моих браслетов из полимерной глины. Разница между ними — 5 месяцев»
«Вот такую уборку сделал в прошлом году»
«До и после операции. Еще никогда в жизни не чувствовал себя круче!»
«Сменила карьеру год назад, чтобы зарабатывать печеньем на жизнь. Вот фотографии, сделанные год назад и в настоящее время»
Первый жесткий диск 1956 года и современные твердотельные накопители
«Старался изо всех сил. Он определенно не заслуживал того, чтобы его выбросили»
«Мои малыши до и после водных процедур»
«Мой художественный прогресс за последние 10 лет»
- Поразительно. Но приземлится ли все-таки лошадь еще через 10 лет? © New_Insect_Overlords / Reddit
«Еще никогда в жизни не имел дела с таким количеством ржавчины, но получилось неплохо»
«Разница в 18 месяцев»
«Прошел год с тех пор, как я начала вышивать броши. Вот моя 1-я брошь и 22-я»
Фен в 1958 году и в 2019-м
А в каком деле вы можете похвастаться значительными успехами?