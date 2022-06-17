20 фото, на которых прогресс показан нагляднее некуда

Практически любой человек может похвастаться какими-то своими достижениями. Одни научились печь такие изумительные торты, что жаль даже есть, а другие с гордостью демонстрируют приобретенные навыки рисования. Всех этих людей объединяет одно — желание совершенствоваться. А чтобы результат был нагляднее, достаточно просто сделать пару фото и сравнить их.

Мы в ADME покажем на наглядном примере, что такое прогресс во всех его проявлениях.

«Мой первый несуразный торт с конфетами против одного из последних»

Ничто не указывает на течение времени лучше, чем прическа конца нулевых и поза с поднятыми большими пальцами вверх. © jamie_plays_his_bass / Reddit

«Сделал фото галактики Андромеды у себя на участке. До и после обработки»

«С изображения просто удаляется световой шум и корректируется цветовой баланс. Ничего не добавляется. Вы запросто можете из первого фото получить второе в любом графическом редакторе. Секрет лишь в том, что первое изображение размером почти полгигабайта».

«Занимаюсь макраме. Это первая сова по сравнению с последней»

«Спустя 6 месяцев после операции на челюсти»

«Слепок моих зубов 2 года назад и сейчас»

«Мой прогресс на год. Это лампворк, изделие из стекла»

«Попытка испечь шоколадную булочку год назад и в настоящее время»

«Нам сказали, что может быть онкология, но мы все равно приютили ее. Оказывается, она просто была в стрессе»

«Эволюция моих браслетов из полимерной глины. Разница между ними — 5 месяцев»

«Вот такую уборку сделал в прошлом году»

«До и после операции. Еще никогда в жизни не чувствовал себя круче!»

«Сменила карьеру год назад, чтобы зарабатывать печеньем на жизнь. Вот фотографии, сделанные год назад и в настоящее время»

Первый жесткий диск 1956 года и современные твердотельные накопители

«Старался изо всех сил. Он определенно не заслуживал того, чтобы его выбросили»

«Мои малыши до и после водных процедур»

«Мой художественный прогресс за последние 10 лет»

Поразительно. Но приземлится ли все-таки лошадь еще через 10 лет? © New_Insect_Overlords / Reddit

«Еще никогда в жизни не имел дела с таким количеством ржавчины, но получилось неплохо»

«Разница в 18 месяцев»

«Прошел год с тех пор, как я начала вышивать броши. Вот моя 1-я брошь и 22-я»

Фен в 1958 году и в 2019-м