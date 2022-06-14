20+ фото с работы, которые красноречивее любых курсов профориентации

Мало кто из нас представляет, как, к примеру, выглядят руки ювелира в конце трудовой смены, как собирают кленовый сок или с какими проблемами приходится мириться швеям. Но благодаря фотографиям, которыми делятся в сети представители той или иной профессии, многое для нас становится понятным.

Мы в ADME откопали как раз такие снимки, которые наглядно показывают, с чем приходится иметь дело разным людям на своей работе.

1. «Это последствия работы в лаборатории при температуре —10 °C, где мне приходится 40 раз в день мыть руки»

2. Руки ювелира

3. «Вот как мы собираем сок, чтобы затем изготовить кленовый сироп»

4. «Я работаю в заповеднике. У нас есть скворечники, вход в которые сделан в виде наклонного тоннеля. Он нужен для того, чтобы еноты не могли добраться до птичьих яиц»

5. «Я специалист по связи. Сегодня во время перерыва решил сделать несколько снимков. Вот мои любимые кадры»

6. «Я работаю в приюте для животных. Мне сказали, что доставленная к нам кошка — дружелюбнее домашнее животное. Оказалось, она была разъяренной дикой уличной кошкой»

7. «Я шью всю жизнь, и это бывает небезопасно: механизм есть механизм. Всегда страдают ногти, кожа рук и, конечно, глаза и спина»

8. «Мы работаем в аэропорту. Один из работников нашей бригады собирает застежки-молнии, которые находит на земле. У него есть еще 4 таких заполненных кабеля»

9. Внутри пещеры, где созревает сыр

10. В кабине самолета

11. «Я работаю в кинотеатре. И это — обычное явление»

12. «Сегодня на работе у кассы видел козу»

13. «Рабочий стульчик нашего механика выполнен в форме миниатюрного фургона»

14. «На работе разобрал жесткий диск»

15. «Когда я работала в кинотеатре, студии присылали нам трейлеры фильмов на флешках. И они не требовали высылать их им назад»

16. «Я работаю в почтовом отделении, и кто-то отправил по почте ящик с пчелами»

17. Вид с подъемника на склад с шинами

18. «Мои руки после декорирования тортика. Я кондитер»

19. «Я работаю на катке. Вместо того чтобы нормально сдавать коньки, люди просто бросают их через прилавок»

20. «Я должен разложить 3 таких тележки с товарами меньше чем за 4 часа. Как?»

21. «Работа в розничной торговле, особенно в отделе обуви, всегда была сущим кошмаром»