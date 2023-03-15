20+ фотографий, которые выглядят настолько нереально, будто их сгенерировал ИИ

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Когда мы замечаем редкое явление или непривычный предмет, нам на мгновение кажется, будто мы попали в какую-то другую реальность. И люди, как правило, стараются запечатлеть увиденное на фото. А вот если показать эти снимки другим, то в наш век современных технологий они подумают, что это фотошоп или, вероятнее всего, результат работы искусственного интеллекта. Вот вам как раз 20+ таких снимков, сделанных пользователями интернета.

1. Эта кошка не двухцветная, солнечный луч почти идеально разделил ее пополам

2. Лимузин, сваренный из 3 разных машин

Вот еще некоторые вещи, дизайн которых настолько же эффектный, насколько и странный.

3. Эти коробки похожи на грузовые контейнеры

4. Киви, наполненное любовью

Мы, кстати, не раз рассказывали, насколько разнообразными бывают привычные нам овощи, ягоды и фрукты и какие поразительные сюрпризы они могут преподнести.

5. В городе решили заменить фонарные столбы, и работники позаботились, чтобы дома всех птиц остались нетронутыми

6. В австрийском отеле есть окно внутри окна

Вот еще крутые фишки в отелях, которые цепляют покруче, чем местные достопримечательности.

7. Кожура этого яблока ровно наполовину красная и наполовину зеленая

Такое яблоко известно как яблоко-химера, по сути, это генетическая мутация, редко встречается. И его можно есть. © daihlo / Reddit

8. «Мои родители проснулись и увидели перед домом одинокую шину»

9. Птица расставила несколько шишек магнолии и села так, будто она перед ними выступает

10. «Купил дешевые консервированные макароны, и они выглядят как текстура из видеоигры или плохой фотошоп»

11. «На газоне моего соседа остались такие квадраты»

12. Это пол книжного магазина

Во многих общественных местах зачастую есть маленькая, но впечатляющая изюминка. Вот 20 примеров.

13. «Сегодня наткнулся на эту сумасшедшую заправку со 120 бензоколонками»

14. Милая тарелка-кошечка

Я до сих пор и не знала, что мне очень нужны кошачьи тарелки. © Chaos-Jesus / Reddit

Недавно 18 человек показали посуду, при виде которой хочется избавиться от всех безликих кружек и тарелок.

15. «Только что наткнулся на ящерицу с раздвоенным хвостом»

16. «Давно купил эти глаза и наконец нашел им применение»

17. Будто соединили холодильник и микроавтобус Volkswagen из 50-х

18. «Моя подруга сделала жакет с глазами»

19. Величественная тень стратовулкана Рейнер

20. «Это была клубничная газировка, я купил ее в азиатском магазине. Этикетку я удалил»