20 фотографий, при просмотре которых хочется сочувственно покачать головой и произнести: «М-да»

У каждого в жизни случаются ситуации, которые вызывают легкую оторопь. Например, когда в магазине видишь, как продавцы посыпали блестками живые цветы. Или когда на несколько ночей оставляешь подругу пожить у себя дома, а та переворачивает все вверх дном. В такие моменты хочется не только сделать популярный в интернете жест «рукалицо», но и рассказать об этих фейспалмах другим.

1. «Местный продавец посыпал блестками живые растения, чтобы продавать их в качестве рождественского декора»

2. «Автомеханик сломал мой ключ»

3. «Купил 2 новые банки арахисового масла. Жена открыла обе и взяла из каждой по чуть-чуть»

4. «Поглядите, как этот человек припарковался рядом с машиной моей жены, которая находится на 8-м месяце беременности»

5. «Позволила подруге остаться у меня дома на 2 ночи, пока я была за городом. Когда я давала ей ключи, в комнате были чистота и порядок»

«Вот в каком состоянии она оставила мою гостиную. Почти все вещи, которые лежат в коробках и пакетах, — из кухни и спальни. Что вообще произошло?»

6. Гляньте, какое количество этих дурацких пластиковых штучек находилось в одном свитере для собаки среднего размера

7. «Заказывая торт, я 4 раза продиктовал девушке свое имя (Jeremey). И она все равно умудрилась записать его неправильно»

8. «Я заказала онлайн 5 флаконов с лаком для ногтей, и вот как мне их доставили»

9. «Моя 3-летняя дочь уничтожила орхидею, которая не цвела 2 года»

10. Эльф, который делал эту игрушку, кажется, был не в себе

11. «Моя девушка вязала-вязала, а потом как вдруг стала орать, сама себя ругать»

12. «Размешивал тесто для блинов, и внезапно ручка от венчика оторвалась. В итоге в тесто попала ржавчина»

13. «Каждый день мой сосед по общежитию оставляет свою одежду в душе, а мне приходится ее доставать за него»

14. «Тарелка идеально подошла к кастрюле, так что теперь я не могу ее вытащить»

15. Временами люди оставляют на полках магазинов странные вещи

16. «Этот плакат в нашей школе напечатан на немецком языке. Хотя мы живем не в Германии и не учим немецкий»

17. В ванной гостиничного номера установлен слишком короткий кран

18. «Сегодня пришлось подстричь дочку»

19. «Это нам подали в модном ресторане. Мы заплатили $ 20. М-да уж, даже не знаем, что с этим делать»

20. «Купила хлеб»