20+ горе-работников, которых уволили сразу же после того, как наняли. И было за что

Обычно на новой работе принято вести себя скромно и внимательно, чтобы оценить обстановку. Но бывают сотрудники, от которых и коллеги, и начальство в первый же день готовы на стену лезть. С такими приходится расставаться. Пользователи сети рассказали о случаях самого молниеносного увольнения работников, свидетелями которого они стали. Почитайте, это же феерия какая-то.