20+ горе-работников, которых уволили сразу же после того, как наняли. И было за что
Обычно на новой работе принято вести себя скромно и внимательно, чтобы оценить обстановку. Но бывают сотрудники, от которых и коллеги, и начальство в первый же день готовы на стену лезть. С такими приходится расставаться. Пользователи сети рассказали о случаях самого молниеносного увольнения работников, свидетелями которого они стали. Почитайте, это же феерия какая-то.
- Инструктировал нового сотрудника. Он вышел, и я думал, что он пошел в туалет. Его не было 4 часа, а потом он вернулся и сказал, что ему стало скучно и он пошел в конату отдыха смотреть телевизор. На следующий день его уже не было. © VoDomino / Reddit
- Официант-стажер уронил хлеб на пол, поднял его и как ни в чем не бывало, подал к столу. Через 5 минут его уволили. У нас отличный ресторан, и никакого недостатка в хлебе не было. О чем он только думал? © nemo_** / Reddit
- Наняли новую сотрудницу. В первый день работы она опоздала, потому что у нее умерла бабушка. Это вызывает сочувствие. Во второй день у нее сломалась машина. Что ж, бывает. В третий день у нее не было электричества, и она не могла высушить волосы феном. Ей сказали вообще не приходить. © exitzero / Reddit
- Парень с моей работы играл в World of Warcraft по несколько часов каждый день. Начальник вызвал его и сказал, что это совершенно неприемлемо, и он должен немедленно остановиться, иначе его уволят. Он вернулся на рабочее место и продолжил играть. Уволили в тот же день. © jpiro / Reddit
- Я работала в колл-центре. Как-то раз к нам пришла группа новых сотрудников, только после обучающего тренинга. Начали принимать звонки от клиентов, и вдруг одна из новеньких начинает орать в трубку как сумасшедшая: «Как ты смеешь так со мной так разговаривать?». Мы быстро прерываем звонок, и тогда эта женщина в ярости поворачивается к своему менеджеру. Он просит ее уйти, но она продолжает вопить, не давая никому работать. Охрана вывела ее, а все новенькие с тех пор проходили обучающий тренинг «как вести себя с грубыми клиентами». © quirkyredpanda / Reddit
- Я работал конюхом и показывал новенькой конюшню. Когда я знакомил ее с лошадьми, она боялась подойти к ним, отказываясь даже заходить в стойло. Но нанялась-то она, чтобы помогать ухаживать за ними! Позже она призналась, что боится лошадей, поэтому начальнику ничего не оставалось, как отпустить ее на все четыре стороны. © AlternativeFilm8886 / Reddit
- Мы должны были установить оборудование клиентам. Чтобы отвезти его на место, нужно было погрузить все в фургоны с помощью погрузчиков. Новичок запрыгнул на погрузчик, сказав, что умеет им управлять и у него большой опыт. Сразу после этого он рванул вперед, протаранив дико дорогой плазменный дисплей, запаниковал, сдал назад, врезался в фургон, разнеся вдребезги задний фонарь. Спрыгнул и сказал: «Круто!». И все это в первые 15 минут работы на новом месте. © ferddo / Reddit
- Новый сотрудник опоздал на 2 часа, сидел и ничего не делал, а потом спросил, как долго он еще должен выполнять задачи, которые «ниже его квалификации». © Desperate-Drink-6763 / Reddit
- Как только эта женщина пришла на работу, она моментально обрушила всю историю своей жизни на других сотрудников, включая начальника, не давая им работать и сама ничего не делая. Босс дал ей еще один шанс, и весь следующий день она просидела в слезах из-за какого-то сообщения, которое получила. © SecretTunnelFilms / Reddit
- Я учитель. Наш директор нанял нового преподавателя физики. В первый же день он опоздал на 3 часа, а когда явился, вручил коллеге какой-то кристалл и сказал, что камешек «поможет скорректировать его негативную энергию». Потом он сказал еще нескольким учителям, что они «вредят положительной энергии школы» и раздал кристаллы и им тоже. Учителя пожаловались директору, который потребовал прекратить все это, а также попросил не больше не опаздывать. На что новый учитель ответил, что не может приходить в школу раньше 9.30 каждый день, иначе это «сместит его чакры». Новичка тут же уволили, но он успел одарить кристаллами еще и главу отдела кадров, и самого директора. Эти штуковины до сих пор лежат у него на полке. © koufaxes / Reddit
- В нашем магазине одежды на кассе работал один парень. Как-то раз его сестра набрала кучу вещей на большую сумму. Этот парень сделал вид, что сканирует ценники всех товаров, а на самом деле несколько раз отсканировал стоимость самого дешевого. Он не заметил, что менеджер стоит прямо за его спиной. Сразу после этого его уволили, а сестра, как ни в чем не бывало, пытается завершить покупку и говорит: «Я заплачу картой». Менеджеру пришлось сказать, чтобы она убиралась вон. © Plantayne / Reddit
- Бывший коллега рассказывал, что когда новый коллега вышел на работу, он оказался не тем человеком, который проходил собеседование. Естественно, пришлось дать ему от ворот поворот. © Renmauzuo / Reddit
- Мы наняли сотрудницу для обслуживания клиентов. В первый день она заболела. Во второй — опоздала на час, а затем села за свой стол и по телефону начала рассказывать знакомым, какая отстойная эта новая работа и какие тут все толстые и тупые. После этого ее уволили. Но она отказалась уходить и просто сидела возле стойки ресепшн и плакала. Мы с трудом избавились от нее. © COAviatrix / Reddit
- Я устроил свою мать регистратором в медпункт. Она печатала на компьютере одним пальцем, потому что у нее были слишком длинные ногти, и она отказывалась их стричь. © iamaweirdguy / Reddit
- Я подрабатывал на доставке мебели. К нам пришел новый парень. Во время своей первой доставки он уронил кушетку и сломал ей ножку. Нам пришлось вернуться на склад за новой. Начальник был в бешенстве, но дал парню второй шанс, сказав: «Только больше ничего не повреди». Следующим был огромный комод. Новичок уронил свой угол, и комод, ударившись, просто развалился на части. Другого такого у нас не было. Парня мгновенно уволили. © DaveDavidsen / Reddit
- Новый доставщик пиццы уверял, что у него есть опыт и в обучении он не нуждается. Забрал несколько заказов и уехал. Через час начинают звонить клиенты и спрашивать, где их заказ. А парень просто прихватил себе кучу бесплатных пицц и свалил! © Sunless_Tatooine / Reddit
- Я работала кассиром в магазинчике, где были только я и владелец. Он решил нанять новую сотрудницу, чтобы у меня были выходные. Сразу после того, как она вышла на работу, хозяин застал ее на заднем дворе: она спала на куче магазинных футболок. © HarleyQueen90 / Reddit
- После обучающего тренинга стажер зашел в столовую и сказал: «Меня взяли на ужасный проект! Похоже, это лето станет кошмаром». За столом как раз сидел менеджер этог проекта, так что парень так и не приступил к работе. © mysticalfruit / Reddit
- В первый день новичок бродил по кабинету с печальным видом, а когда начальник давал ему задание, бормотал ругательства себе под нос. Затем он встал у окна, глядя вдаль, а потом как вдарил кулаком по стеклу! Его тут же выпроводили. Было всего лишь 10.30. © Jjbarstool / Reddit
- Новая коллега вошла, когда мы обедали, взяла ложку и просто начала есть нашу еду. Мы были в шоке. Своих обязанностей она выполнять не хотела, так что расстались с ней быстро. © MissyMajestic / Reddit
- Наш новый начальник вышел с понедельника и сразу сказал всем, что он не будет общаться с сотрудниками-женщинами напрямую, только через посредника-мужчину. В 11.00 его уже уволили. © Beth_Harmons_Bulova / Reddit
- Работал на складе. Новичок, работавший на погрузчике, неосторожно погрузил поддон с консервированными фруктами на башню из других поддонов, и все они рухнули. Около 40 поддонов разбились, покрыв весь под фруктами и сиропом. Тогда он просто выключил погрузчик и свалил. © tinymonesters / Reddit
- На собеседовании на должность администратора эта девушка произвела отличное впечатление — улыбчивая, дружелюбная. Мы подробно ответили на все ее вопросы про условия сотрудничества. В первые же 10 минут работы она спросила, где столовая. У нас только небольшая кухня, и это ее очень возмутило. А когда она узнала, что бесплатно у нас только закуски и напитки, а за обед сотрудники платят сами, ее разочарованию не было предела. Также она отказалась работать на компьютере, разозлилась, что ее рабочее место не у окна и заявила, что наше ковровое покрытие вызывает у нее мигрень. На рабочем месте она продержалась 23 минуты. © darkmirror29 / Reddit
Кроме нерадивых работников бывают еще и кошмарные начальники. Пусть на карьерной лестнице вам попадаются только дружелюбные коллеги, инициативные подчиненные и лояльные боссы!
Фото на превью dat' / Flickr, CC BY-ND 2.0
AdMe/Народное творчество/20+ горе-работников, которых уволили сразу же после того, как наняли. И было за что
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