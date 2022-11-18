20+ людей с такими глазами, от которых просто невозможно отвести взгляд
Наши глаза — органы чувств, которые помогают нам видеть красоту вокруг. Но бывает и так, что они сами становятся объектом восхищения. И героини нашей подборки вне всяких сомнений смогут притянуть к себе взгляды любого, и нас в том числе.
Самые необыкновенные глаза
Как же цвет волос подходит к цвету глаз
Слушай, ну ты просто...прекрасен!
Ты выглядишь прямо как кинозвезда!
«Не знаю даже, в какой глаз смотреть... Наверное, я просто утону в обоих»
Просто волшебная
«Я сначала подумал, что это какой-то фильтр»
«Обычно я не делаю естественный макияж, но сейчас решила выйти из своей зоны комфорта!»
- Вау, на таких глазах все что угодно будет выглядеть шикарно. © Unknown author / Reddit
Когда-нибудь об этих глазах будут писать песни
Твои глаза похожи на кристаллы
«В последнее время чувствую себя не в своей тарелке, поэтому решила немного накраситься»
Ощущение, будто глаза покрыты стеклом. Как кукольные!
«Мне особенно нравится, как блестящие золотистые тени дополняют ваши глаза!»
«У меня витилиго и гетерохромия»
Золотой час
«Поймала просто волшебный свет»
- Выглядишь как фея! © Unknown author / Reddit
«Синий цвет очень идет твоим карим глазам!»
Улыбка, которая заставляет сердце биться чаще, и глаза, от которых захватывает дух
«Что первое вы заметили, когда увидели мое лицо?»
- Большие и невероятно красивые глаза. © trucker_35 / Reddit
Неземная красота
Чудесные рыжие волосы и глаза
«Уверен, люди от вас глаз отвести не могут»
Глаза просто сияют
А вам доводилось встречать людей с необычным цветом глаз?
Фото на превью SnoochieBoochies0 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ людей с такими глазами, от которых просто невозможно отвести взгляд
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