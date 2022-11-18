20+ людей с такими глазами, от которых просто невозможно отвести взгляд

Наши глаза — органы чувств, которые помогают нам видеть красоту вокруг. Но бывает и так, что они сами становятся объектом восхищения. И героини нашей подборки вне всяких сомнений смогут притянуть к себе взгляды любого, и нас в том числе.

Самые необыкновенные глаза

Как же цвет волос подходит к цвету глаз

Слушай, ну ты просто...прекрасен!

Ты выглядишь прямо как кинозвезда!

«Не знаю даже, в какой глаз смотреть... Наверное, я просто утону в обоих»

Просто волшебная

«Я сначала подумал, что это какой-то фильтр»

«Обычно я не делаю естественный макияж, но сейчас решила выйти из своей зоны комфорта!»

Вау, на таких глазах все что угодно будет выглядеть шикарно. © Unknown author / Reddit

Когда-нибудь об этих глазах будут писать песни

Твои глаза похожи на кристаллы

«В последнее время чувствую себя не в своей тарелке, поэтому решила немного накраситься»

Ощущение, будто глаза покрыты стеклом. Как кукольные!

«Мне особенно нравится, как блестящие золотистые тени дополняют ваши глаза!»

«У меня витилиго и гетерохромия»

Золотой час

«Поймала просто волшебный свет»

«Синий цвет очень идет твоим карим глазам!»

Улыбка, которая заставляет сердце биться чаще, и глаза, от которых захватывает дух

«Что первое вы заметили, когда увидели мое лицо?»

Большие и невероятно красивые глаза. © trucker_35 / Reddit

Неземная красота

Чудесные рыжие волосы и глаза

«Уверен, люди от вас глаз отвести не могут»

Глаза просто сияют