20 мастеров маникюра, за которыми клиентки готовы бежать хоть на край света

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Сейчас вывески маникюрных салонов виднеются буквально на каждом углу. Из-за такого обилия мастеров найти «своего» становится сложнее, чем иголку в стоге сена. Но когда все звезды сходятся, у истинного профессионала, которому можно со спокойной душой доверить красоту своих ногтей, получаются по-настоящему уникальные работы.

«Мои ногти на Хэллоуин. Еще я попросила мастера нарисовать мою кошечку, которой недавно не стало»

«Так давно не делала матовые ногти, что и забыла, какие они приятные на ощупь»

Мать всех драконов

«Омбре: переход из бежевого в черный с блестками. У моего нового мастера просто талант»

Призрачный котик

«Виноградные лозы нарисованы кистью. Мой мастер просто чудо»

«Вот так мастер испортил мне ногти. Сегодня я пошла в другой салон, и посмотрите, как шикарно все исправили»

«Решила сменить мастера и поискать кого-нибудь получше. Первая попытка оказалась довольно успешной»

«Давно мечтала сделать маникюр в Японии. Хотелось просто прыгать от восторга, когда мне вылепили бантик»

«Была проездом в другом городе и решила зайти сделать маникюр. Теперь хочу переехать...»

«Маникюр по мотивам мультфильма „Мой сосед Тоторо“ от моего невероятного мастера»

«Моя мастерица нарисовала мне миленькие кактусы. Обожаю ее»

Тот момент, когда мастер выполняет все твои нестандартные просьбы

«Из-за псориаза и болезни Крона у меня очень ломкие и неровные ногти. Но мастер всегда делает маникюр безупречно»

«По случаю дня рождения решила сделать маникюр в салоне»

«Перед свадьбой брата нужно было привести ногти в порядок. Мой мастер всегда делает потрясающие вещи!»

«Попросила мастера сделать что-то необычное, и вот что она придумала»

«Решили сделать что-нибудь в духе современного искусства»

«Новый маникюр от нового мастера. Безумно рада, что нашла ее!»

«Вдохновились с мастером работами студии „Гибли“, и вот что у нас получилось»