20+ невест, которые купили платья за сущие копейки, а сияют в них на миллион

Многие невесты надеются, что свадьба — это событие, которое произойдет с ними только раз в жизни. Конечно, в такой день хочется выглядеть сногсшибательно, но даже это не повод тратить кучу денег на подвенечное платье. Некоторым мастерицам экономии удается найти в комиссионках и на барахолках настолько крутые наряды за сущие копейки, что остальным невестам остается только тихонько рыдать от зависти.

«Урвала платье в секонд-хенде за $ 100. Как вам?»

Отличная находка! Вам очень идет это платье. Спинка просто огонь! © BrawnierStork / Reddit

«Свадебное платье обошлось мне всего-то в $ 5,99, а платья подружек невесты стоили в среднем по $ 12 за каждое!»

«Купила свадебное платье в комиссионке. Это лучшие $ 68, которые я когда-либо тратила!»

«Я не ожидала найти подвенечный наряд в секонд-хенде, но увидела его и влюбилась. Мне так понравилось кружево и простота модели, что я не могла не купить его!»

«Свадебное платье за ​​$ 100 из комиссионки, фата за $ 25 из интернета. А букет я сделала сама!»

«Я купила это платье 12 лет назад в секонд-хенде. И вот недавно парень сделал мне предложение, мы обручились, и я решила, что время этого наряда пришло»

«Надо всего лишь немного обновить это платье. Ведь, судя по бирке, оно из 1950-х годов».

«Мы поженились в декабре 2022 года. Мое платье стоило меньше $ 60, но когда я его увидела, то сразу поняла, что оно „то самое“»

«Купила в комиссионке платье дизайнера Веры Вонг всего за $ 37,5. Она лучшая!»

Вау! Это сдержанно, стильно, элегантно. И ты выглядишь в этом платье потрясающе! © OigoAlgo / Reddit

«Я нашла свой наряд для церемонии бракосочетания за $ 25 в комиссионном магазине»

«Мое платье их секонд-хенда стоило $ 20. Я сама сделала букет, а моя сестра сплела мне венок из цветов»

«Я купила свадебное платье и клатч в винтажном магазине, туфли — в секонд-хенде, а ожерелье — в антикварном магазине. Букет сделала сама!»

«Нашла это платье в комиссионке. Изначально оно стоило $ 1 300, но мне досталось всего за $ 80! Сидит идеально. Я считаю, что это судьба»

«Я вышла замуж в прошлом году и очень гордилась тем, что нашла свой подвенечный наряд в комиссионном магазине»

«Отыскала свое свадебное платье в комиссионном магазине всего за $ 25»

«Я купила на барахолке винтажный подвенечный наряд 1960-х. Он настолько прекрасен, что я не могла не поделиться им со всем интернетом»

«Пожалуй, моя лучшая находка на барахолках — это свадебное платье за $ 25!»

«Мое свадебное платье стоило в комиссионном магазине $ 14,99»

«Парень еще не сделал мне предложение, но я увидела это платье на барахолке за $ 25, потеряла голову и купила его. Я сошла с ума?»

«Свадебное платье за $ 36 из комиссионного магазина — самая удачная находка в моей жизни!»

«Я тоже купила свое свадебное платье на барахолке»

«Я вышла замуж в винтажном свадебном платье из комиссионки, где оно стоило всего $ 20»