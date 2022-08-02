20 обидных воспоминаний из детства, от которых ком к горлу подкатывает
Дети многие вещи воспринимают близко к сердцу, ведь их души чисты и они искренне верят в добро и справедливость. К сожалению, рано или поздно розовые очки, через которые малыши глядят на мир, разбиваются о суровую реальность. Такие детские обиды оставляют след в памяти человека на долгие годы, а иногда и на всю жизнь.
Мы в ADME уверены, что не огорчаться в юном возрасте мало кому удается и не стоит стыдиться подобных воспоминаний. Наоборот, помня о них, нынешние взрослые могут избежать неправильного поведения со своими детьми.
- Жили мы небогато, иногда даже на хлеб денег не было. Наступал Новый год. Я ходила в садик, там была елка и Дедушка Мороз. В конце праздника всем детям, кроме меня, раздали подарки, а мне — нет: якобы мы не сдали деньги. Сестра привела меня домой всю зареванную. Мама пошла на следующий день выяснять, почему ребенку не дали подарок, ведь мы сдавали деньги. Оказалось, заведующая эти деньги положила куда-то в другое место и забыла. А воспитательница за свой счет после праздников принесла сладкий подарок и попросила прощения. Но этот стыд, эта неловкость, когда ты одна без подарка и все на тебя смотрят с насмешкой, забыть уже нельзя. © Подслушано / VK
- В тот год меня коротко постригли под мальчика, а у сестры были длинные волосы. Причина была проста: сестра могла себе сделать хвост, а я — нет, и маме было лень этим заниматься. Но обиднее всего было даже не это, а то, что на 8 Марта мама, смеясь, вручила нам с сестрой по модной тогда меховой резинке. Я плакала от обиды, а она смеялась. © Подслушано / VK
- У меня случай был: мальчик из садика, которому я нравилась, подарил мне блестящее пластиковое сердечко. Однажды я играла во дворе, ко мне подошла незнакомая девочка. Я показала ей свое сердечко, мы немного поиграли, потом она убежала к маме. И вот подошла ко мне эта женщина и заявляет: «Это игрушка моей дочери, отдай!» Выхватила сердечко у меня из рук и вместе с дочкой быстро ушла с площадки. Я добежала до бабушек-соседок, которые сидели дальше места происшествия, они поохали, но сделать ничего не смогли, конечно. Обидно до сих пор. © Suvor / Pikabu
- Мы катались на лодке: маман, я (мне лет 5–6 было) и старший брат-подросток. Подплыли к островку, она меня высадила и такая говорит: «Ну а теперь ты будешь здесь жить. А мы поплыли». И отчалили на лодке от меня. Я стою на берегу, весь в слезах и соплях, и смотрю на уплывающую в даль лодку. Три минуты показались вечностью. И тут маман с братом решают вернуться и ржут: «Ой, ну что ты? Разве кто-то может оставить ребенка на острове! Ну что ты ревешь?» Вот такие «приколы». © Pikabu1914 / Pikabu
- Лето. Жара. Девочка, недавно окончившая 5-й класс, приглашает к себе на день рождения одноклассников. Стол накрыт спелыми фруктами, в ванной остужаются арбуз и дыня, папа приносит торт «Медовик», который испекла его знакомая. На девочке новое платье, банты. На 11 утра назначено время детского банкета. Но в 11:00, в 12:00 и даже в 13:00 никто не пришел. И только на следующий день девочка узнает, что ее одноклассники собрались вместе и провели целый день в парке аттракционов.
Вчера мне исполнилось 29 лет. Я думала, что эта обида уже давно прошла. Но! Меня забыли поздравить моя родная мама, моя бабушка, родители мужа. Спасибо огромное супругу и детям — они очень старались поднять настроение. Неважно, сколько тебе лет, — в душе ты все еще тот же ранимый, обиженный ребенок. © GrustniyEzh / Pikabu
- Было мне 10 лет, и у меня впервые пришли месячные. Я не знала, что делать в этом случае, и рассказала маме. Ну и мама, видимо, заволновалась, так как рановато это. Короче, в этот же день, только папа вернулся с работы, она ему прямо с порога заявляет: «А у нашей Маши „дела“ пришли». А потом еще и рассказала бабушке (своей маме), которую я не любила. Мне было очень стыдно даже не от самого факта месячных, а от того, что все окружение знает о них. © Мария Денисюк / ADME
- Лет с 6 мама называла меня толстой и сажала на всевозможные диеты. Помню, как я ходила к соседям и просила что-нибудь поесть, потому что реально была очень голодная. Теперь я выросла, но та маленькая девочка, которая боится, что ее будут попрекать едой, все еще во мне: я прячу вкусняшки от своего парня и ненавижу себя за это. © reptilhart / Reddit
- Когда мне было 9 лет, мне выписали очки и мы с папой пошли их покупать. Я была рада: мне казалось, что они классно на мне смотрятся. Вернулись домой, спрашиваю маму, мол, как тебе, а она говорит, что я выгляжу в них некрасиво и без очков мне лучше. Конечно, с тех пор я была уверена, что ужасно выгляжу в очках, ведь мама врать не будет. Еще она всегда вздыхала, что у меня огромный нос — такой же шнобель, как и у моего отца. Ну что ж... Как только у меня появятся деньги, я обязательно сделаю ринопластику. © Angelyn Tan / Quora
- Родители очень часто «вознаграждают» ребенка в зависимости от того, каким по счету он родился. Переезжаем в новый дом? Самая большая спальня достается старшему ребенку, следующая — второму и так далее. Компьютер тоже покупают сначала старшему, даже если другой ребенок занимается в компьютерном клубе и ему нужнее. Старший выбирает, на каком месте в машине он хочет ехать, и прочее, прочее. Трудно взрослеть, осознавая, что ты никогда не будешь иметь в своей семье право первого выбора только потому, что родился не первым. И ведь я не могу на это никак повлиять, что особенно обидно. © Anonymous / Quora
- Однажды я взволнованно поделилась с мамой секретом, что у меня появился парень. Мне хотелось спокойно поговорить с ней о первой любви и всем таком, но вместо этого она тут же втянула в разговор моего папу. В итоге они оба наорали на меня и заставили расстаться с этим парнем. © inaconferenceroom / Reddit
- Когда была маленькой, копила деньги: где-то со сдачи копеечки брала, иногда родители давали мелочь в мою копилку. В итоге через некоторое время у меня появилась крупная для ребенка сумма. Я мечтала о раскраске и была счастлива, что могу себе ее купить. Но однажды, проснувшись утром, денег я не нашла. Спросив у мамы, получила ответ: «А с чего ты взяла, что это твои деньги? Я давала — я и забрала». Плакала несколько дней от обиды. © Подслушано / VK
- Когда я получала тройку — а это случалось раз 20 в моей жизни, — меня дома сажали на табуретку и начинали расспрашивать: как я такое допустила? понимаю ли я вообще, что натворила? Мать причитала, что теперь меня отдадут в детский дом, там меня будут обижать другие дети, потому что я только этого и заслуживаю. Она начинала собирать сумку с моей одеждой, говорила, чтобы я прощалась с собакой, потому что больше ее не увижу. Обещала, что они меня, так уж и быть, будут навещать по выходным. В конце концов, отец отводил меня в сторону и спрашивал, хочу ли я, чтобы он за меня попросил мать, чтобы та не отдавала меня в детский дом. Поначалу я говорила «да», а спустя несколько раз стала говорить «нет». © Yulia / ADME
- Родители никогда не ходили на мероприятия с моим участием, в частности на мои хоровые концерты. Было очень обидно видеть, что семьи одноклассников подбадривают их во время выступления, а моих мамы и папы рядом не было. Однажды я принес домой одну из своих программок выступления хора, чтобы показать родителям, а на следующий день нашел ее в мусорном ведре. Мне было очень грустно. © mousely / Reddit
- Помню, было мне года 4, я на руках у отца. Мой дядя был в лесу и привез первую землянику. Он дает мне в руку маленький кустик с четырьмя ягодками, они еще бледно-розовые, а частично — зеленые. Я в предвкушении их вкуса. Но тут подходит второй дядя и просит их подержать. И то ли в шутку, то ли всерьез берет и съедает прямо на моих глазах все ягоды, но обещает мне возместить потерю. То, что я был в шоке, — ничего не сказать. При встрече с тех пор вместо приветствия я на протяжении нескольких месяцев показывал на него пальцем и громко говорил: «Вор!» Скоро дяде это надоело, и он привез мне в подарок красивые часы. И вот, знаете, часы-то он подарил, а осадочек остался. © Kinvrig / Pikabu
- Бабушка научила меня вязать в мои 5 лет. Ну и связала я шарф для мамы из того, что было. Розово-зеленый — на мой взгляд, неземной красоты. Мама так хохотала — это надо было видеть. Носить, естественно, его не стала. Я на тот момент жутко обиделась, а со временем поняла, что ей просто все равно по жизни. © Larissa Anatolyevna
- Я был трудным ребенком. Когда мне было 4 года, мама так устала от моих проделок, что упаковала мои вещи в небольшую сумку и выставила меня за дверь. Она сказала, что не справляется со мной и больше не может все это терпеть. Я подождал несколько минут и пошел, куда глаза глядят. Мама, конечно же, побежала за мной, привела домой, надеясь, что я задумаюсь о своем плохом поведении. На самом деле единственное, что я понял, — что меня не любят, и эту боль я чувствую на протяжении всей своей жизни. © Paul Lowin / Quora
- Помню, как в детстве любил рисовать и каждому члену семьи дарил свои творения. Однажды решил порадовать дедушку — нарисовал его с машиной. Почетно вручил рисунок, а он выкинул его и сказал: «Это все для девочек!» Плакал я очень сильно, а мой отец был в ярости, больше часа ругался с дедушкой. С тех пор я больше никогда не брал в руки карандаш или фломастер, меня воротило от рисунков. И, только повзрослев, записался в художественную школу. Посмотрим, на что я еще способен! © Палата № 6 / VK
- В подростковом возрасте одноклассники меня не любили и постоянно делали мне пакости. Например, отобрали ключи от дома и спрятали в парте другого ученика с запиской: «Этой не отдавать». Эту записку нашла учительница, но ни она, ни моя мама (тоже педагог) ничего не сделали, никак меня не защитили. Мама лишь говорила, мол, не обращай внимания, они просто завидуют. Но это было не так. В итоге никто из моих одноклассников не получил по заслугам. Сейчас мне 35, я успешная женщина, но никого не простила. © MostUniqueClone / Reddit
- Я пригласила на свой день рождения полкласса, и девочку Оксану тоже. Потом, когда у Оксаны был день рождения, она мне сказала, мол, извини, Женя, я этот праздник не отмечаю. Мне ее так жалко стало, что я купила ей подарок (игру) и в школе подарила. А потом мне по секрету сказали, что полкласса у нее были на дне рождения. Обида была жесточайшая. © jeinorl / Pikabu
- Помню, мама купила мне впервые золотые серьги с красными камушками, красивые. Я их носила. И вот летом мы поехали в гости к маминой сестре, у которой тоже была дочь старше меня. В итоге они уговорили мою маму поменять мои сережки на другие, невзрачные и, как потом оказалось, незолотые. Было обидно. А эти серьги я носить не стала. © Оксана Терновцева
А какие воспоминания из детства оставили неизгладимый след в вашей памяти?
AdMe/Народное творчество/20 обидных воспоминаний из детства, от которых ком к горлу подкатывает
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