20 обидных воспоминаний из детства, от которых ком к горлу подкатывает

Дети многие вещи воспринимают близко к сердцу, ведь их души чисты и они искренне верят в добро и справедливость. К сожалению, рано или поздно розовые очки, через которые малыши глядят на мир, разбиваются о суровую реальность. Такие детские обиды оставляют след в памяти человека на долгие годы, а иногда и на всю жизнь.