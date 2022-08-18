20+ остроумных женщин, в жизни которых юмора больше, чем в любом ситкоме

Наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, что наша жизнь бывает похожа на сериал с лихо закрученным сюжетом, сценарий для которого пишут лучшие в мире юмористы. В каких-то ситуациях мы жалеем, что рядом с нами нет человека с видеокамерой или на худой конец с ручкой и блокнотом, чтобы сохранить для потомков нашу непревзойденную шутку или ироничное высказывание.