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20+ остроумных женщин, в жизни которых юмора больше, чем в любом ситкоме

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Наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, что наша жизнь бывает похожа на сериал с лихо закрученным сюжетом, сценарий для которого пишут лучшие в мире юмористы. В каких-то ситуациях мы жалеем, что рядом с нами нет человека с видеокамерой или на худой конец с ручкой и блокнотом, чтобы сохранить для потомков нашу непревзойденную шутку или ироничное высказывание.

Мы в ADME ценим смелость и острый ум женщин, которые готовы открыто рассказать всем о комичных ситуациях из своей жизни и похохотать от души над собой и окружающими.

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А как вы оцениваете свое чувство юмора?

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AdMe/Народное творчество/20+ остроумных женщин, в жизни которых юмора больше, чем в любом ситкоме
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