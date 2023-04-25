20+ редких вещей, которым место в музее, а они пылятся у обычных людей в квартире

Одни люди ходят в музей, чтобы прикоснуться к величественному прошлому и познать красоту искусства, другие — в поисках увлекательных историй. А некоторым и не нужно куда-то ходить, ведь у них дома хранятся поистине редкие предметы, которые вызывают восхищение у всех, кто имеет удовольствие их рассматривать.



1. «В комиссионном магазине была работа Пикассо за $ 24»

«Думаю, что у меня оригинал. Скорее всего, это пробный образец картины, который рисовал Пикассо, пока выбирал окончательные цвета для своей работы».

2. «Коллекция парфюмерных флаконов моей бабушки. Они потрясающие»

3. «Сегодня в лесу с помощью металлоискателя нашел эти классные кольца. Они выглядят очень старыми. Кто-то может подсказать, когда они были сделаны?»

Это крестьянские кольца из стекла и металла. Люди тогда не могли позволить себе большего, но тоже хотели носить украшения. © Automatic-Sea-8597 / Reddit

4. Потолочный вентилятор 1920-х годов

5. Старый лабораторный стол

6. «Мои друзья унаследовали такую складную линейку от деда»

7. «В этой колыбельке в 1890-е качали еще моего деда»

8. «150-летний японский веер теперь в моей коллекции»

9. «Я собираю старинные перочинные ножи»

11. «Я нашел это зеркало на распродаже. Как вы думаете, оно и правда такое старое?»

Да, это, вероятно, китайское зеркало XIX века. © SwedishCopper / Reddit

12. «Моя бабушка дала мне этот кошелек, который изначально принадлежал ее родне примерно с 1920-х»

13. «Моя бабушка собирала антиквариат. Ее не стало 11 лет назад, а мы только сейчас с удивлением обнаружили, что одному из ее стульев, которыми уже мы сами пользуемся, более 200 лет»

14. «Моя мама в прошлом году подарила мне на день рождения эту антикварную тарелку. Я почти ничего о ней не знаю. Есть какие-нибудь мысли, для чего она нужна?»

После небольшого поиска я выяснил, что это блюдо используется для подачи холодных морепродуктов. Хвост омара является ручкой, за которую можно эту тарелку носить. © CrotchWolf / Reddit

Ага, у моей бабушки было подобное блюдо. Обычно бабуля заполняла одну часть тарелки очищенными креветками, а другую — соусом. © FaeryLynne / Reddit

15. «Моей бабушке подарили эти часы на свадьбу больше 73 лет назад»

Это бронзовые часы 1920-х годов. Есть информация, что однажды такие продали за $ 500 в 2018 году. У моего дедушки были подставки для книг из той же коллекции. © Organic-Condition_ / Reddit

16. «Я искал такую складную лампу много лет. И нашел ее на гаражной распродаже, стоила она всего ничего»

17. «Кольцо моей бабушки, а ей оно досталось от прадеда»

Это 14-каратное золото. Затертое клеймо в центре линий — штамп ювелира. Вы можете узнать гораздо больше о кольце, если положите его в морозилку. И потом рассмотрите, хорошо увеличив. Дело в том, что холод помогает проявлять следы. © Dashley810 / Reddit

18. «Это обручальное кольцо моей прабабушки, она жила в Рио-де-Жанейро в Бразилии. На коробке написан год, кажется, 1922»

19. Каминные часы, примерно 1910 год

20. «Старый точильный камень моей бабушки»

21. «У моей бабушки проблемы с памятью. Подарила мне это блюдо с уткой. Говорит, дорогое»

Ваша бабушка как раз в своем уме, ведь это китайская оловянная посуда, вероятно, позднего периода правления династии Цин. © waldoagave / Reddit

22. «У меня есть винтажная компактная косметичка, которая одновременно является и музыкальной шкатулкой»