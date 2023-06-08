20+ родственников, которые настолько эпичны, что с ними и врагов не надо
Родственников не выбирают, поэтому если среди близких оказались люди с причудами и крайне своеобразным мышлением, с этим приходится просто смириться. А чтобы не так тяжко было переживать все те фортели, которые выкидывает родня, можно разделить впечатления с незнакомцами в интернете, да еще и получить поддержку в комментариях.
- Были на свадьбе в качестве гостей, и там мама невесты подарила молодоженам квартиру. Все обалдели от ее щедрости. Только прошло 3 года с того момента, а квартира как была мамина, так и осталась, как сдавала она ее и получала деньги сама, так и сдает. На все вопросы отвечает: «Я вас не обманула. Вот не станет меня — и все вам достанется: и счет в банке, и 2 квартиры». А сами молодые супруги жилье снимают, собираются ипотеку брать. © Подслушано / VK
- Со дня на день жду второго ребенка. Свекровь сегодня пошутила, что в день выписки мы все в одну машину не поместимся, так что она забирает сына и двух внуков на машине, а «ты, невестушка, пойдешь пешком». Вот такие шутки у нее. Абсолютно не смешно. Сижу реву. © #щастьематеринства / VK
- Зимой каждые выходные ходила на каток с прокатными коньками. Почти не пропускала. Ничего серьезного, просто наматывала круги с плеером, но обожала это дело. С первой же зарплаты купила себе новехонькие коньки. Гладенькие, точно по моей ноге, чтобы не приходилось натягивать две пары носков для прокатных коньков. Влюбилась в обновку. Весь сезон откатала как на крыльях. Когда каток закрылся, я их тщательно упаковала и закинула в шкаф, где висели наши с матерью вещи. На следующую осень не нашла коньков. На мой вопрос «А где?» мама ответила, что отдала их племяннику (малолетнему), когда тот «решил» стать хоккеистом. А мне она сказала: «А что такого? Вдруг ему тоже захочется покататься, когда повзрослеет?» © Dracurina / Pikabu
- Свекровь сказала, что хочет сделать семейное фото в студии. По этому случаю я нарядила 4 своих сыновей, сделала себе прическу и макияж, муж мой тоже выглядел отлично. А родственники мужа заявили, что рады видеть на фото всех, кроме нашего старшего сына, потому что это ребенок от моего первого брака. Они сказали: «На фото должны быть только кровные родственники». Я взяла старшего сына за руку и заявила: «Я тоже не кровный родственник», и мы ушли. Я думаю, что мой муж должен был взять трех наших совместных детей и уйти оттуда, но он этого не сделал. Этот день разрушил что-то в наших отношениях. © Nancy Belton / Quora
- В 2017 году жених бросил меня у алтаря в день свадьбы и сбежал со своей беременной любовницей. Для меня это был как конец света. Но благодаря поддержке семьи я все же смогла прийти в себя. И вот моя младшая сестра собралась под венец. С деньгами у молодых туго, поэтому я решила оплатить свадебное платье ее мечты — оно стоит $ 7000. Это дороговато для платья, но чего ни сделаешь для сестры? И вот за пару дней до покупки наряда мы ужинали в доме моих родителей, обсуждали предстоящее торжество. В какой-то момент сестра, рассмеявшись, ляпнула: «Будем просто надеяться, что все пойдет по плану, и жених не сбежит от меня с беременной любовницей в день нашей свадьбы». Это звучало как издевательство. Я вскочила, высказала сестре все, что думаю о ее умственных способностях, и добавила, что не дам ни цента на платье. И ушла. Родители считают, что я была слишком резка, ведь сестра всего лишь пошутила — грех на такое обижаться, и что я не должна лишать ее платья мечты. Я считаю иначе. © Humble-Intention3425 / Reddit
- Всегда считала страшилки про свекровей чушью, так как в семье моих родителей в этом отношении была полная идиллия. Вышла замуж. На днях новоявленная «вторая мама» пришла в гости, провела ревизию на кухне и вылила полную кастрюлю только что сваренного супа в унитаз, мотивируя это тем, что у нее аллергия на морковь. © Подслушано / VK
- 5 лет назад я женился. Сейчас мы живем все вместе: я, моя 18-летняя дочь, супруга, 2 мои падчерицы (им 25 и 28 лет) и их дети. Дочери жены постоянно просят мою девочку посидеть с их малышами, мол, у нее так классно получается с ними ладить! И вот мы собрались в отпуск на 3 дня, но без детей. Падчерицы предложили моей дочке остаться дома с их отпрысками, потому что малыши к ней привыкли. Они даже предлагали заплатить ей за это, но дочка тоже хотела отдохнуть в семейном кругу. Сошлись на няне. Наступил день отъезда, а дочка не может найти свой паспорт. Весь дом перерыла — нет его. Жена с падчерицами торопит, мол, пора ехать в аэропорт, опоздаем. Я отказался уезжать, и тогда одна из падчериц призналась, что это они спрятали паспорт моей дочери, чтобы она осталась дома с их детьми. Я был в ярости! Паспорт они вернули, но никуда ехать я уже не хотел. Жена еще и обвинила меня в том, что это я испортил всем отдых. © No-Ride-Throwaway / Reddit
- Каждый год приезжали с братом на каникулы к деду и каждый год я слышала, что он хочет купить мне детский велосипед. А пока нам, мелким, приходилось мучиться со взрослыми великами. Кто в теме, тот вспомнит, каково это ехать одной ногой под рамой. Сначала обещался «Школьник», потом «Орленок». И каждый год дед рассказывал, как он заказал в сельпо велосипед и что его вот-вот доставят. Однажды я попросила деда просто дать моим родителям денег, чтоб они сами мне этот велик купили. Такого потрясающего увиливания от своих слов я больше за свою жизнь никогда не видела. © Ëжик в тумане / Дзен
- Мы с парнем обручились после 4 лет совместной жизни. На выходных мы решили навестить будущую свекровь, и она заявила мне: «Меня беспокоит, что вы 4 года встречаетесь, а детей у вас все нет и нет. Это ненормально! Я попросила сыночка, чтобы он больше не покупал тебе противозачаточные таблетки». Во-первых, я работаю и покупаю себе все сама, а во-вторых — это точно не ее дело. Я так и заявила, а потом ушла домой одна, кипя от злости. Когда жених вернулся от своей маман, он сказал, что я проявила к ней неуважение и должна извиниться, иначе он будет думать о разрыве помолвки. Честно говоря, может, это и к лучшему. © little*** / Reddit
- Моя бабушка нам с сестрой приносила по кульку сладостей, а мы так редко видели вкусные шоколадные конфетки, что пытались «экономить», ели по 1-2 в день. Но часто на следующий день сладостей не было — все съедал папа, сын этой бабушки. Мама с ним ругалась, но без толку. У него один ответ: «Раз сразу не съели, значит, не хотят». В очередной раз мама не выдержала и, когда свекровь вновь принесла 2 кулька конфет, сказала, чтоб начала приносить по 3, а то тут еще один ребенок сидит и детей объедает. С тех пор, по ее словам, отец уже начал спрашивать, а можно ли взять что-то. © Такие дела / Дзен
- Мне было 8 лет. Сколько часов было просижено мною на лавочке перед домом, ведь папа сказал, что завтра мы едем на море и надо быть готовой рано утром! Я сидела на этой лавочке до темноты, потом рыдала и отказывалась уходить с улицы. Зачем давать такие надежды ребенку? Зачем так мучить его? Оказалось, что кроме меня папа пригласил на море свою новую пассию и ее сына — моего ровесника. И она не захотела, чтобы я ехала. И меня не взяли. Такие трюки он проворачивал со мной частенько. В последний раз это было 3 года назад. В итоге я позвонила ему и сказала, что знать его не желаю и на этом наши отношения закончены. Жалею, что сделала это так поздно, в 32. © Lirala / Pikabu
- У моего дяди была жена. Приходила с работы, пару часов спала, потом делала домашнее задание (училась на заочном). Готовка, уборка, дети — все было на нем (хотя дядя работал) и бабушке-инвалиде, зарплату она всю оставляла себе «на шпильки». Если детям нужна была новая одежда, она могла им «одолжить денег с возвратом», чтобы «прививать экономическое мышление». Жили они в старом деревянном доме на окраине, с трудом сводили концы с концами и в итоге развелись. Женщина обоих детей оставила мужу и прервала с ними все отношения.
Примерно через год ее старший сын шабашил ремонтами после учебы и взял с друзьями крупный заказ: огромная квартира в новом доме в историческом центре, венецианская штукатурка, многоярусные потолки, вот это все. Проработали недели полторы, а потом зашла хозяйка проконтролировать. Это оказалась его мать. Вышел парень оттуда молча, хлопнув дверью, и больше с матерью никогда не разговаривал. © Лиана / ADME
- Мне было лет 10. Муж тети (маминой сестры; мамы не стало, когда мне не было и года) протянул мне денежку и сказал: «Купи себе, что хочешь». Я ответила «Спасибо!» и положила деньги в карман. Ко мне тут же подскочила тетя и зашипела: «Воспитанные девочки должны сначала отказаться, а если настаивают — только тогда взять». Я выложила купюру и сказала: «Спасибо, мне не надо ваших денег», и ушла. Дядя так ругался на нее, но она была неисправима. Эта тетя меня и раньше обижала: отняла подаренную мне книгу сказок и отдала своему сыночку; зажала отрез ткани, которые бабушка с дедушкой привезли мне в подарок. Такая родня. © А В / Дзен
- Мы с сестрой мужа родили мальчишек с разницей в несколько месяцев. К ее сыну свекровь ездит нянчиться каждую неделю, а моего за 3 года видела 3 раза, хотя живем все в одном городе. При этом мать мужа регулярно звонит похвастаться: «Представляете, Эрик уже собирает пирамидку!», «Эрик стоит у опоры!», «Эрик считает до 5!», а как там наш Ваня и что он умеет ее как-то не сильно волнует. Мне, конечно, обидно, что для того внука свекровь бабушка, а для моего — чужая тетя. Вчера я высказала ей все это, а она отвечает со смешком: «Так не зря люди говорят, что дети дочери — внучата, а невестки — собачата. Это народная мудрость! Люди зря не скажут». И тут все встало на свои места...
- Свекровь позвонила (впервые после рождения внука), напросилась в гости, сказала, что едет с подарком. Привезла с собой большой пакет. Я думала, там что-то для ребенка, но не тут-то было. Свекровь пояснила, что соседка у нее ушла в мир иной, родственники раздают вещи, и она взяла немного для меня (к слову, мне на тот момент было 30 лет, а почившей соседке — 70). В пакете не было горностаевой шубы и бриллиантовых колье — там лежали обычные вещи старой женщины. Такой вот подарочек. © Caxapkoff / Pikabu
- Моя семья, особенно папа и бабушка, — мастера пассивной агрессии. С ними любая мелочь может стать причиной большой ссоры. Например, бабушка хочет овощной суп, но она никогда не скажет об этом прямо. Она будет как-то издалека намекать, а потом заявит: «Ой, мне все равно, что вы приготовите. Как решите — так и хорошо». И когда семья, не догадавшаяся, что она намекала на овощной суп, решит готовить свинину, бабушка закатит истерику, мол, всем на нее плевать. Это так утомительно. © Feifei*** / Quora
- Был у меня юбилей. Я копила деньги на застолье и на подарок себе — хотела новый телефон. Отметила, мне подарили еще денег, суммы хватало ровно на ту модель, что я выбрала. Когда пришел день «Х», денег я не нашла. Зато их нашел мой муж и купил себе металлоискатель и лопату. Сказал, что телефон можно купить другой и в разы дешевле, а вот этот агрегат нас богатыми сделает и не один раз окупится. Вот это поворот! То есть ему мы на день рождения подарили новый телефон, а мне — шиш. © Подслушано / VK
- Моя бывшая свекровь начала требовать с меня деньги за то, что она водила ребенка на кружки у своего дома, пока я в больнице лежала. Все бы ничего, не жалко, но сын ее получает больше $ 4 тыс. в месяц и отказывается платить алименты. На вопрос: «Почему вы у отца ребенка не попросите денег на расходы?» свекровь устроила скандал с обвинениями в мой адрес, мол, она одна своего сыночка воспитывала, и мне никто помогать не обязан. © Kruassan112 / Pikabu
- 16-летняя племянница пришла на мою свадьбу в белом платье до колен и кружевных перчатках. Честно говоря, ее наряд очень напоминал свадебный, но я не стала устраивать разборки. Когда фотограф прислал снимки, я очень расстроилась — на них было как будто 2 невесты. Муж предложил доплатить, чтобы платье племянницы отфотошопили до светло-голубого. Мы так и сделали. На прошлой неделе мы получили окончательные фотографии, и они выглядели великолепно! Я разместила общие снимки в соцсетях, и мне тут же написала жена брата с претензией, что я без ее ведома отфотошопила платье ее дочери. Она обвинила меня в том, что я считаю свою племянницу уродливой, раз решила что-то изменить в ее внешности. Но мы не меняли ничего, кроме цвета платья и перчаток! Я еще и крайней осталась. © DesignedBasic / Reddit
- Бывало такое, что ищу сумку — а ее нет. Пропала прямо из моей комнаты. Как? Переходим в рубрику «спросить у мамы», а мама и отвечает: «Чтобы появилось что-то новое, надо выкинуть что-то старое. Вот какая я молодец!» Ну почему же именно мое? Зачем выбрасывать те вещи, которые мне нужны? Хорошо жить отдельно от таких людей. © Rebecca.D / Pikabu
- У ребенка до школы была бронхиальная астма: весной и осенью начинался сильный аллергический кашель, острые приступы снимали специальными препаратами. Пришлось отправить дочь на пару дней к свекрови; острого периода уже нет, нужна просто поддерживающая терапия (3 раза в день дать лекарства). Через пару дней приезжаю за дочерью и уже у порога замечаю, что она больше кашляет. Забираю лекарства и по виду пакетика понимаю, что его не открывали даже. Спрашиваю свекровь, мол, что за ерунда происходит? И тут она начинает на меня орать, что я ненормальная мать, которая зря таскает ребенка по врачам и придумывает болячки. Она разговаривала с подругой, и та ей сказала, что это страшные гормональные лекарства и ребенку их давать нельзя. Я спокойно (но чего мне это стоило!) спрашиваю: «Ваша подруга доктор? Она пульмонолог? У нее есть медицинское образование?» Ответ: «Нет, но она очень хорошая и мудрая женщина!» В общем, мне надо памятник ставить за то, что я просто взяла ребенка и ушла. © CatKate / ADME
- Пришел знакомиться с семьей невесты, а ее младшая сестра усиленно строила мне глазки и пыталась подколоть мою любимую. Семья этого будто не замечала и тоже младшую нахваливала. Вечером расспросил невесту, че за ерунда творилась. Оказалось, в семье та дочь всегда была светом в окошке, весь мир крутился только вокруг нее. Короче, идет 10-й год, как я ставлю сестру жены на место, всегда привожу ей свою супругу в пример. Жена расцвела. © Подслушано / VK
Случаи, когда людям явно не повезло с родней, вовсе не редкость, но это не повод падать духом. Из проделок подобных свекровей, сестер или дедушек рождаются такие истории, что их можно друзьям вместо анекдотов рассказывать.
AdMe/Народное творчество/20+ родственников, которые настолько эпичны, что с ними и врагов не надо
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