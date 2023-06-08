20+ родственников, которые настолько эпичны, что с ними и врагов не надо

Родственников не выбирают, поэтому если среди близких оказались люди с причудами и крайне своеобразным мышлением, с этим приходится просто смириться. А чтобы не так тяжко было переживать все те фортели, которые выкидывает родня, можно разделить впечатления с незнакомцами в интернете, да еще и получить поддержку в комментариях.