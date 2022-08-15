20 слегка детских вещей, на которые смотришь и сразу думаешь: «Блин, мне тоже надо»
Пожалуй, каждый взрослый человек в душе остается ребенком, который не прочь поозорничать и повеселиться, но жизненные обстоятельства вынуждают его вести себя соответственно возрасту. Правда, некоторые люди не обращают внимания на пересуды и позволяют себе легкое ребячество. В частности, они в своей жизни пользуются предметами, которые выглядят забавно, но в то же время довольно круто. Например, носят рюкзак в виде дракончика или дарят близким цветы из конструктора.
Мы в ADME считаем, что чем больше в мире будет таких людей, тем ярче и радостнее станет наша жизнь.
«Просто пошел погулять и встретил это чудо»
«Я в восторге от пинеток моего сына, даже себе такие заказал»
«Смастерил крошечный гриль из велосипедного звонка»
«Мой муж не может нарадоваться своей платежной карте с индивидуальным дизайном»
«Сегодня прикупила этот чудо-горшок. У него даже есть очки»
Подвесная лампа для тех, кому подавай только что-то небанальное
«Мне на день рождения вместо настоящих цветов подарили букет из конструктора»
«Показала подруге свой новый рюкзак, а она мне сказала: „Ты чего?! Ты же уже взрослая!“»
«Нарисовал на толстовке моего кота, совершающего набег на холодильник»
«Моя дочь купила для меня держатель насадок для отверток»
Наконец-то мне доставили носки
Забавное оформление запасного колеса
«Купил новую статуэтку в наш гостевой туалет. Хотя жена совсем не в восторге»
В ветеринарном кабинете кто-то приклеил игрушечные глаза к этой картине
«Сегодня наткнулся на прикольный Volkswagen»
Вешалка в уборной ресторана
«Что я сказал: „Сделать его похожим на злодея“.
Что она услышала: „Сделать его похожим на Минни“»
«Зашел в гостевую спальню в тещином доме и увидел такую лампу»
«Хоть и редко пользуюсь кусковым мылом, но не купить подобную вещь не мог»
«Над моей кроватью висит старый череп бегемота»
А у вас в доме есть вещи, которые выглядят забавно, но в то же время круто? Что это за предметы?
Фото на превью No_Entertainment5878 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 слегка детских вещей, на которые смотришь и сразу думаешь: «Блин, мне тоже надо»
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