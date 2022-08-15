20 слегка детских вещей, на которые смотришь и сразу думаешь: «Блин, мне тоже надо»

Пожалуй, каждый взрослый человек в душе остается ребенком, который не прочь поозорничать и повеселиться, но жизненные обстоятельства вынуждают его вести себя соответственно возрасту. Правда, некоторые люди не обращают внимания на пересуды и позволяют себе легкое ребячество. В частности, они в своей жизни пользуются предметами, которые выглядят забавно, но в то же время довольно круто. Например, носят рюкзак в виде дракончика или дарят близким цветы из конструктора.

Мы в ADME считаем, что чем больше в мире будет таких людей, тем ярче и радостнее станет наша жизнь.

«Просто пошел погулять и встретил это чудо»

«Я в восторге от пинеток моего сына, даже себе такие заказал»

«Смастерил крошечный гриль из велосипедного звонка»

«Мой муж не может нарадоваться своей платежной карте с индивидуальным дизайном»

«Сегодня прикупила этот чудо-горшок. У него даже есть очки»

Подвесная лампа для тех, кому подавай только что-то небанальное

«Мне на день рождения вместо настоящих цветов подарили букет из конструктора»

«Показала подруге свой новый рюкзак, а она мне сказала: „Ты чего?! Ты же уже взрослая!“»

«Нарисовал на толстовке моего кота, совершающего набег на холодильник»

«Моя дочь купила для меня держатель насадок для отверток»

Наконец-то мне доставили носки

Забавное оформление запасного колеса

«Купил новую статуэтку в наш гостевой туалет. Хотя жена совсем не в восторге»

В ветеринарном кабинете кто-то приклеил игрушечные глаза к этой картине

«Сегодня наткнулся на прикольный Volkswagen»

Вешалка в уборной ресторана

«Что я сказал: „Сделать его похожим на злодея“.

Что она услышала: „Сделать его похожим на Минни“»

«Зашел в гостевую спальню в тещином доме и увидел такую лампу»

«Хоть и редко пользуюсь кусковым мылом, но не купить подобную вещь не мог»

«Над моей кроватью висит старый череп бегемота»