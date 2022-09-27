20+ уникумов, которые немножко поколдовали над поврежденными вещами, и теперь те сияют как новенькие

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Пока одни безжалостно избавляются от вещей, которые запачкались, немного поломались или просто вышли из моды, другие с радостью реставрируют их и дарят им новую жизнь. Порванные платья, потертые сумки и старая мебель благодаря их талантливым рукам становятся даже симпатичнее новых. И нам остается лишь поражаться тому, как ловко эти мастера превращают, казалось бы, ненужный хлам в оригинальные вещицы.

«Собака испортила мое любимое платье, пришлось ставить на него заплатку»

Да оно стало еще красивее. © shinyrubies / Reddit

«Ремонтирую игрушки. Вот один из моих „пациентов“»

«Отремонтировала портновский манекен и подогнала под свою фигуру»

«Купили этот стульчик за $ 3 на распродаже. У меня наконец-то появилось вдохновение его обновить»

«Купил эту сумку на распродаже и отреставрировал. Если жена ее не отнимет, подарю маме или сестре»

«Нашел эту медную ложку на работе. Она пролежала в грязи непонятно сколько времени. Вот что сотворила с ней полировка»

«Мой сосед по комнате съехал и оставил этот стул. Я наконец-то его „оживил“»

«Как только я увидела эту чугунную подпорку для двери, сразу же купила ее, а потом восстановила»

«Ко мне в руки попало несколько сковородок в ужасном состоянии. Вот как теперь выглядит одна из них»

«Нашла в комиссионке винтажную сумочку, привела ее в порядок и продала. Заработала на ней около $ 200»

Немного искусственного меха и краски — и вуаля!

«Купил в секонд-хенде туфли Allen Edmonds и восстановил»

«Мое долгожданное приобретение. Купил гитару Gibson и отреставрировал»

«Я спасла эту подставку для ног и преобразила ее. Даже моему мужу она понравилась»

«Наш новый щенок пожевал платье моей дочери, и вот как я вышла из положения»

Полное преображение сковороды

«В магазине эта сумка от Dior продавалась за $ 10 из-за чернильного пятна на коже. Купила и отреставрировала»

«Восстановила подставку для ног»

«Купил ботинки Timberland за $ 4 и вернул им былой внешний вид»

«Вот как я ремонтирую свои платья»

«Только что закончил реставрацию перьевой ручки 1950 года»

«У моей беременной клиентки так опухли пальцы, что ее кольцо застряло. Пришлось его разрезать»

«Я сделал из него два отдельных кольца и расширил их».