20+ вещей, которым давно было пора в утиль, но они все еще готовы утереть нос современным аналогам

У всех вещей есть гарантийный срок службы, в течение которого их можно использовать. Но встречаются такие экземпляры, которые по документам давно отслужили свое, а на деле еще о-го-го. Такие вещи остаются с хозяевами в течение десятилетий и становятся чуть ли не семейными реликвиями.

Мы в ADME обожаем рассматривать предметы быта и гардероба, которые переходят от поколения к поколению и не теряют своей привлекательности.

«Бабушка жены передала формы для запекания, некоторым из которых больше 50 лет»

«Сразу напекли вкусняшек, дети в восторге. Магазинные орешки, пока!»

«Нашла в папином гараже винтажные полотенца, которые он бы использовал в качестве тряпок для масла, и привела их в порядок»

«В нашей семье есть сундучок для столового серебра, который принадлежал моей бабушке. Ему 80 лет. Я решила отреставрировать его, чтобы подарить маме»

«Работа заняла 3,5 недели, но каждая минута стоила того, чтобы увидеть счастье в маминых глазах».

«Я всегда получаю кучу комплиментов, когда ношу джинсы моей мамы, которым уже 40 лет!»

«Этим карманным часам 122 года, они достались мне от дедушки. Ходят точно, причем с родным механизмом»

«Унаследовал от тети винтажную кухонную мебель»

«Нашла как-то в закромах одежду мамы, которую она покупала еще до моего рождения»

«Этому пиджаку больше 20 лет, но на нем до сих пор нет ни одной торчащей нитки или каких-то других дефектов. Блузка того же возраста».

«Эти солнцезащитные очки мама купила для моего отца в 1989 году. Он подарил их мне несколько лет назад»

«Мои бабушка и дедушка купили этот хромированный тостер 52 года назад, и теперь я планирую использовать его еще столько же»

«Темно-синее платье 1950-х годов и туфли, которые достались мне от двоюродных бабушек»

«Эта посуда, купленная в 1946 году, перешла ко мне от бабушки»

«Я только что нашла сумочку моей прабабушки! Она все еще в хорошем состоянии»

«Набор для пикника принадлежал моим бабушке и дедушке»

«Это была моя первая пара обуви. Я носил ее в 1980 году. Мама хранила ботиночки 40 лет, и теперь это первая обувь моего сына»

«Солнцезащитные очки моей бабушки 1950-х годов и ее же шляпа из перьев»

«Пряжки ремня из 70-х, которые достались мне от отца»

«Примерила платья из маминого сундука»

«Нашел кучу фарфора в мамином подвале. Здесь 83 предмета»

«Теща принесла пакет и говорит с гордостью: „Вот тебе, зятек, в подарок труселя ситцевые. Новые! 30 лет им всего“»

«А я и рад, потому что не синтетика какая-то, а натуральный материал. Тем более почти винтаж».

«Проигрыватель пластинок еще работает. По воскресеньям по старой традиции мы с детьми слушаем на нем музыку — так же, как это было в моем детстве»

«На мне джинсы клеш, которые мой дед сшил в 70-х. Я не могу поверить, что они мне подходят!»

«Сумка-кошелек моей бабушки»

«В этой кроватке спит уже третье поколение моей семьи — с тех пор, как в 1971 году мама купила ее для моей сестры»

«От бабушки мне достались часы на цепочке»

«Мама сохранила мою футболку времен Олимпиады-80 для моего сына. Зацените принт!»

«Моя соковыжималка. Раньше ей пользовалась мама, а до нее — бабушка. Она весит тонну, очень простая в использовании и работает отлично»

«Я унаследовала кожаные водительские перчатки моей мамы, которые она носила каждую зиму с 1992 года»

«Мой папа только что подарил мне свои 50-летние ботинки, и они великолепны!»