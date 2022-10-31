20 вещей, при виде которых так и хочется спросить у дизайнеров: «Какая муза вас ужалила?»

Среди людей полно тех, кто хочет хоть чем-то выделяться из толпы. Проще всего это сделать, купив экстравагантную одежду, обувь, предметы интерьера и другие вещи. А потом, конечно же, похвастаться своими сокровищами всему интернету, чтобы остальные не переставали удивляться, чего только дизайнеры не придумают.

«Увидела такие шлепанцы в комиссионке. Новые такие стоят $ 49,95»

«Когда понял, что это рюкзак в виде черепахи, у которой есть собственный рюкзак в виде черепахи, то не смог его не купить. Тем более он стоил всего $ 10»

У этого дивана безумно высокая спинка

«Моя 77-летняя бабушка влюбилась в это сиденье с первого взгляда и теперь хочет такое же на свой день рождения»

Столик на верблюжьих ножках

Плюшевый мишка, вывернутый наизнанку

«Моя сестра работает в комиссионном магазине и находит всякие сокровища. Например, такое»

«Я только что уточнила: да, эти глаза открываются и закрываются».

«Этот гольф-кар продает местный автодилер»

«Я не мог пройти мимо такой великолепной соусницы»

Думаю, это посуда для молока или сливок. Все равно ржунимагу. © myrameins / Reddit

Люстра в номере отеля с веревкой в качестве украшения

Обувь для любителей ходить босиком по траве

«Эта сумка в моем списке рождественских покупок»

$ 4,99 за это чудо?! Хоть я и мужик, но купил бы себе эту сумку не глядя. © StolidSentinel / Reddit

Рождественский венок из яичной скорлупы

Клетка для хомяка в виде динозавра

Ужасный вкус, но отличное исполнение

Этот фонтан смотрелся бы куда круче с неоново-зеленой водой

«Наткнулся на эту рубашку в магазине винтажных вещей. Сама рубашка хлопковая, стоит $ 500»

«Передайте бургер, пожалуйста»

«Мы арендовали жилье, в котором был такой угловой столик»

Рюкзак в виде куртки из «веганской» кожи