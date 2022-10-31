20 вещей, при виде которых так и хочется спросить у дизайнеров: «Какая муза вас ужалила?»
Среди людей полно тех, кто хочет хоть чем-то выделяться из толпы. Проще всего это сделать, купив экстравагантную одежду, обувь, предметы интерьера и другие вещи. А потом, конечно же, похвастаться своими сокровищами всему интернету, чтобы остальные не переставали удивляться, чего только дизайнеры не придумают.
«Увидела такие шлепанцы в комиссионке. Новые такие стоят $ 49,95»
«Когда понял, что это рюкзак в виде черепахи, у которой есть собственный рюкзак в виде черепахи, то не смог его не купить. Тем более он стоил всего $ 10»
У этого дивана безумно высокая спинка
«Моя 77-летняя бабушка влюбилась в это сиденье с первого взгляда и теперь хочет такое же на свой день рождения»
Столик на верблюжьих ножках
Плюшевый мишка, вывернутый наизнанку
«Моя сестра работает в комиссионном магазине и находит всякие сокровища. Например, такое»
«Я только что уточнила: да, эти глаза открываются и закрываются».
«Этот гольф-кар продает местный автодилер»
«Я не мог пройти мимо такой великолепной соусницы»
- Думаю, это посуда для молока или сливок. Все равно ржунимагу. © myrameins / Reddit
Люстра в номере отеля с веревкой в качестве украшения
Обувь для любителей ходить босиком по траве
«Эта сумка в моем списке рождественских покупок»
- $ 4,99 за это чудо?! Хоть я и мужик, но купил бы себе эту сумку не глядя. © StolidSentinel / Reddit
Рождественский венок из яичной скорлупы
Клетка для хомяка в виде динозавра
Ужасный вкус, но отличное исполнение
Этот фонтан смотрелся бы куда круче с неоново-зеленой водой
«Наткнулся на эту рубашку в магазине винтажных вещей. Сама рубашка хлопковая, стоит $ 500»
«Передайте бургер, пожалуйста»
«Мы арендовали жилье, в котором был такой угловой столик»
Рюкзак в виде куртки из «веганской» кожи
А у вас есть подобные экстравагантные вещи, которые у окружающих вызывают одновременно и улыбку, и желание купить такой же предмет себе?
Фото на превью WombatInferno / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 вещей, при виде которых так и хочется спросить у дизайнеров: «Какая муза вас ужалила?»
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