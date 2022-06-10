20+ мужчин и женщин, которые скинули лишние килограммы и сами обалдели от результата

Точеная фигура, как правило, не данность, а результат упорного труда. Особенно сложно приблизиться к идеалу людям с лишним весом. Но некоторые из них, решив полностью изменить жизнь, добиваются таких ошеломляющих результатов, что им хочется аплодировать стоя.

Мы в ADME с удовольствием рассмотрели фото постройневших пользователей сети и поняли: эти кадры — крутой мотиватор для того, чтобы отложить бутерброд и покачать пресс.

«3 года назад я пришла в спортзал вот таким весьма довольным хомяком. Сейчас я другая, но не менее довольная. Разница в весе — 13 кг»

Слева — 18 лет и 158 кг, справа — 24 года и 86 кг. А штаны все те же

«Сбросил 75 кг за полтора года, съездил на корпоратив к жене. Впервые в жизни я не боялся быть на празднике большим потным парнем»

«Мне 31, избавилась от 59 кг. Я нефотогеничный бегун, но горжусь, что пробежала свою первую дистанцию и финишировала не последней!»

«Скинула 54 кг. Планирую в ближайшее время приступить к тренировкам»

«Потерял 71 кг за 15 месяцев»

«Мой результат — минус 30 кг за 6 месяцев. Теперь бывает, что меня считают не мамой троих детей, а их старшей сестрой. Это еще больше мотивирует»

Разница между фото почти 30 кг

«У меня двое детей. Я хочу, чтобы у них была лучшая версия мамы из всех возможных»

«Моя бывшая сказала, что я ее не привлекаю. Другие люди высмеивали мои формы. Я сбросил 24 кг и превратился в совершенно нового человека»

«Горжусь тем, чего добилась менее чем за 2 года — избавилась от 84 кг. Я превратилась из лентяйки в фанатку фитнеса. Жизнь прекрасна!»

«Разница между фото — 2 года и 19 кг. Я едва себя узнаю!»

«Я сбросила более 80 кг и впервые со времен школы купила футболки размера L!»

«Многое изменилось за последние 2,5 года. Я скинул 95 кг»

«Вес был 110 кг. Начала с простого: убрать все сладкое, мучное, вкусное. Добавила тренировки. Спустя 22 месяца похудела до 69 кг»

«Сбросил 60 кг. Никогда бы не подумал, что под этим жиром скрывается действительно брутальное лицо»

«Избавилась от 50 кг за 2 года с помощью интервального голодания»

«Мои достижения за год: бросила токсичного парня; нашла того, кто любит меня такой, какая я есть; похудела на 41 кг»

«Спорт все меняет. Кажется, сейчас я даже выгляжу моложе»

Между этими фото 15 месяцев и 40 кг

«Похудение заняло 7,5 лет. Были некоторые сбои, но мой вес наконец-то достиг отметки 60 кг. Надеюсь, скоро начну восстанавливать мышцы»

«10 месяцев назад я сделал выбор стать здоровым. Никогда не поздно!»