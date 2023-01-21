20 женщин, которые наплевали на предрассудки и выбрали образы себе по душе
Стереотипы иногда мешают людям жить так, как им хочется. Многим приходится отказываться от своих желаний, чтобы не столкнуться с осуждением или язвительной критикой. Конечно, это касается и внешнего вида. Но часто оказывается, что главное — выбирать образ по душе, а не соответствовать чужим ожиданиям. Тогда можно засиять так ярко, что даже самые ярые скептики будут хлопать в ладоши.
1. «Покрасилась в серебро и стала крутой за одну ночь!»
- Да! Ты просто светишься от уверенности в себе! © Tinkxxo / Reddit
2. «Первый раз надела ботинки на платформе и не упала!»
3. «У меня было важное собеседование, и я чувствовала себя такой уверенной из-за этого наряда»
4. «Решилась на обновление прически и не прогадала»
5. «Вот такую рождественскую юбку-елку я связала»
6. «Самое сложное — это выбрать между чулками и колготками»
7. «Обожаю красный бархат»
8. «Я сделала платье-елку — не только красиво, но и очень удобно!»
9. «Решила воспользоваться тем, что у меня в школе сегодня нет дресс-кода»
10. «Один из моих последних нарядов»
11. «Впервые я решилась надеть укороченный свитер и такую юбку»
12. «Надеваю комбинацию как основное платье — что думаете?»
13. «Как вам мое платье на вечеринку?»
14. «Наконец я чувствую себя уверенно в нарядах, которые подобрала для путешествия»
15. «Первый раз в жизни надела шорты!»
16. «Я очень долго боялась носить платья и наконец поборола этот страх!»
17. «Я так не одевалась с 15 лет! А теперь уверенность в себе вернулась»
18. «Впервые я чувствую себя уверенно в такой одежде!»
19. «Захотелось чего-то особенного на день рождения, и я сделала этот макияж»
20. «Это реально для меня выход из зоны комфорта»
«Впервые покупала одежду в этом интернет-магазине. Но мне вполне понравился наряд, только вот не знаю, какую обувь сюда подобрать».
На какие неординарные образы вы бы решились?
Фото на превью LadyOfDales / Reddit
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