20+ жутковатых историй, происходящее в которых не так-то просто объяснить

Не все в этом мире поддается объяснению. По крайней мере, в этом уверены наши герои, лично столкнувшиеся со странностями. Вероятно, многие из этих таинственных явлений — всего лишь игра нашего воображения. Но зато, читая подобные истории, мы погружаемся в мир, где границы между реальностью и фантазией стираются.