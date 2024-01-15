20+ жутковатых историй, происходящее в которых не так-то просто объяснить
Не все в этом мире поддается объяснению. По крайней мере, в этом уверены наши герои, лично столкнувшиеся со странностями. Вероятно, многие из этих таинственных явлений — всего лишь игра нашего воображения. Но зато, читая подобные истории, мы погружаемся в мир, где границы между реальностью и фантазией стираются.
- Нянчилась с дочкой брата — они тогда жили в старом доме рядом с болотом. Очень не любила там оставаться — постоянно что-то скрипело, слышались шаги, стуки, двери хлопали. Брат с женой много работали, уставали и ничего не замечали. Когда я говорила, что по чердаку кто-то ходит, брат отмахивался, мол, старая яблоня по крыше стучит. Как-то уложила племяшку спать, сама села в соседней комнате. Слышу, ребенок хнычет потихоньку. Захожу в комнату, в темноте глаза с непривычки ничего не видят и я рукой пытаюсь нащупать племяшку в кроватке, а там лежит что-то мохнатое. Я быстро свет включила — что-то черное из кроватки выпрыгнуло и через дверь выбежало. В общем, я до вечера с племяшкой сидела на автобусной остановке, ждала брата. У меня руки тряслись. Больше в этом доме не могла оставаться. И вот наконец-то дали брату квартиру! Стали мы вещи собирать, залезли на чердак, а там стоит большая коробка, в ней как гнездо — лежит одеяло старое ватное и подушка, а рядом целая куча мелких предметов, в том числе и детские вещи (а у нас они часто пропадали). Тогда-то брат мне и сказал, что я была права — на чердаке действительно кто-то обитал. Кто — непонятно.
- В юности после окончания школы гуляли с парнем и встретили мою школьную учительницу немецкого, поболтали с ней немного ни о чем и разошлись. Потом рассказываю о встрече подружке, которая с этой учительницей в одном доме живет, а подружка говорит, что та умерла еще несколько месяцев назад. © Александра Гетманская / ADME
- Пошла ночью в туалет и включила ночничок на столике. Ночник у меня такой, сенсорный, в форме оленя. Надо прикоснуться к его носу, и он загорается. Если потереть нос — меняет цвет. По умолчанию у меня стоит обычный белый. В общем, включила и пошла. Возвращаюсь, а ночник горит ярко-красным. Это получается, надо было, чтоб кто-то ему нос потер, причем хорошо так, пока все цвета не сменятся и до красного очередь не дойдет. © Silverchiffa / ADME
- В 5 лет приснился мне незнакомый дедушка, седой совсем, с длинной бородой. Сказал, что в доме есть клад. Я была впечатлительная и перекопала весь огород. Безуспешно. Потом рвение поугасло и постепенно сон забылся. А когда мне стукнуло 17, мы разбирали старый дом и на чердаке нашли сверток со старыми деньгами, документами на имущество, сберегательными книжками. Такое вот странное совпадение. © Miliskin / Pikabu
- Подруга у меня как-то в отпуск летела, я ее провожал. Она уже прошла на посадку, обернулась, помахала мне. А на пальце кольцо у нее. Через пару дней пишет в слезах: «Потеряла кольцо. Любимое. Бабушка дарила». Как мог, успокоил. Вернулась, через полгода в какой-то из шкатулок дома обнаружила свое украшение: помятое, чуть не погрызенное, сплющенное. Пес его знает, что с ним там было. © Мишель Мадонна / ADME
- Ехали как-то на машине с другом. Дорога долгая, в ночь, водитель еще и попутчиков взял: женщину с дочкой и грудным младенцем. Едем, значит, я уже сплю на переднем пассажирском и сквозь сон как будто слышу: «Посмотри, как там Вася за рулем». Открываю глаза, а он спит! А машина плавно тянется в сторону отбойника на скорости 120км/ч. Короче, разбудила я его мягко и потом уснуть не могла всю дорогу. Вот как это объяснить, я не знаю, но этот самый Вася потом еще долго меня ангелом-хранителем называл. © Lokitos / Pikabu
- Жила у нас кошка, которая обижалась, когда ее называли кошкой. Она-то себя человеком считала! Но имела одну типично кошачью привычку — жевать новогоднюю мишуру. Поэтому мишура на елке долгие годы висела исключительно у самой макушки. Кошки не стало летом, а полгода спустя впервые за 13 лет мы повесили мишуру по всей елке. Просыпаюсь ночью от характерного чавканья — жрет мишуру, зараза! И тут с соседней кровати испуганный мамин голос: «Ты тоже это слышишь?» Тут я вспоминаю, что кошки-то уже полгода нет.
- У моей младшей сестренки была маленькая мягкая игрушка, похожая на мышку, она с ней всегда спала. И однажды мышка пропала. Родители обыскали весь дом, но игрушку не нашли. Трагедия была, ведь сестра без нее заснуть не может! В итоге мама побежала в магазин, чтоб купить такую же. Где-то через полгода мы всей семьей уехали на выходные, а когда вернулись, увидели старую мышь — она лежала на кровати. Это было очень странно! Я еще просил родителей поехать в отель, потому что боялся спать дома. Ведь ключей от нашего жилья ни у кого не было, домашних животных тоже. © embll / Reddit
- Я живу в деревне. Однажды шел из магазина, была поздняя осень, дождь моросил. Смотрю: у мусорки сидит и дрожит маленький котенок. У меня сердце сжалось. Я его взял и принес домой. Вы не представляете, какой он был худой — кожа да кости. В общем, я его накормил, отмыл и оставил себе. Прожил он у меня почти 14 лет. Однажды кот почти перестал есть, постоянно лежал. Я понял, что подошло его время уходить за радугу. Если бы вы знали, как я его любил! Но что поделаешь... В один вечер кот еле встал и попросился на улицу. Я выпустил его. Это был последний раз, когда я его видел. Прошло 3 дня. Сплю ночью и чувствую, как кто-то запрыгнул на кровать и лег в ногах. Так делал мой любимый кот. Я тут же вскочил, включил свет — никого. А в ногах на одеяле осталась ямка, будто там лежал мой кот. У меня только одна мысль на этот счет — он приходил попрощаться. © Unknown author / Pikabu
- Пару лет назад в ДТП погибла моя хорошая подруга. И через пару месяцев я заболел довольно сильно: температура под 40, бред и все такое прочее. Пару ночей лежал, лучше не становилось, вызвать скорую я почему-то не додумался. И вот среди температурного бреда снится мне на удивление ясный сон, как мы гуляем с покойной подружкой по ее городу, общаемся о чем-то. Во сне я знал, что ее нет в живых, но меня почему-то это не смущало. И вот доходим мы до логического конца прогулки, приходим к ее машине (на которой она разбилась), я дергаю за ручку, открываю дверь. Подруга меня резко окликает и с наездом говорит, мол, куда лезешь? Я такой: «А что не так?» А она говорит: «Тебе пока сюда не надо, туда иди», — и вдаль показывает. Я туда вглядываюсь, а там припаркована моя машина, на которой я в тот момент ездил. Мы попрощались, каждый сел в свою машину, разъехались. Проснулся я после этого с еще большей температурой, уже за 40, а к вечеру лихорадка пошла на спад. Через неделю я был как огурчик. Было такое ощущение, будто в ту ночь я стоял перед выбором и выбрал жить. © Dev0ps / Pikabu
- Я ремонтировал свой грузовик, рядом со мной никого не было. Месяц или два спустя, просматривая старые фотографии, я заметил один снимок и обалдел: там была фотка меня, копающегося в своем грузовике! Но я был один в тот день, да и пароль от моего телефона никто не знает. © DM_ME_YOUR_***TYS / Reddit
- Моя жена, будучи беременной первенцем, сразу знала, что это будет девочка. Сама жена у меня «суровая», а тут вдруг захотелось ей купить пушистое розовое сердечко, всю беременность тянуло на сладкое, она не могла переносить рок, который всегда любила. Еще до УЗИ придумали мы дочке имя. И снится жене сон: стоит светленькая такая, нежная девочка. Жена ее во сне по имени зовет, а та не откликается, да еще и говорит: «Мама, ты чего? Меня же зовут Злата». Проснулась жена, рассказала мне сон. Ну так и решили назвать, раз сама выбрала имя. Дочка родилась нежная, светленькая, без ума от сердечек, пушистиков, блесток, розовый цвет в почете. И имя подходит ей прям на 100%. © Sashka72 / Pikabu
- Сдаю квартиру. У нее особая карма: уже 3 квартирантки вышли замуж. Съезжали, вместо них заселялись их подруги, играли свадьбу — и так по кругу. Заехала четвертая — одинокая мама с ребенком. Я предупредила, что здесь все замуж выходят. Так эта мамочка пожила 2 года и тоже вышла замуж, еще и киндера родила. Чувствую, что скоро опять новых квартирантов искать придется. © Ordanka / Pikabu
- У моих детей была игрушка, которая постоянно включалась в игровой комнате в абсолютно случайное время. Я ее выключал — на следующий день все повторялось. И это происходило снова и снова. В итоге мне надоело, я открутил заднюю часть, чтобы вынуть батарейки, а там их не было! Выбросил эту игрушку от греха подальше. © mediastoosocial / Reddit
- Будучи беременной младшими детьми и находясь в отчаянии (у меня до этого были замершие беременности), я нарисовала нашу семью и себя с большим животом, а ближе к родам исправила этот рисунок на тот, где мы держим малышей на руках. Все получилось — не утверждаю, что благодаря рисункам, но все же. И вот младший сын у меня такой же: рисует — и исполняется. Как-то я долго болела, не могла выздороветь, он нарисовал меня, а в руках — волшебный шар. На следующий день я резко поправилась. С тех пор уже сама просила его рисовать этот волшебный шар — работало. А как-то был риск, что наша запланированная поездка к морю накроется из-за работы мужа. Попросила сына нарисовать нас всех на пляже. Он очень тщательно прописал детали и даже старшего брата нарисовал. Говорю ему, мол, это ты напрасно — старший жил в другом городе и к нам не собирался. И тут внезапно приехал старший сын, муж с работой все решил, поездка удалась! Можно в это не верить, а можно и попробовать — это же бесплатно. © Zimf / Pikabu
- Приехали в гости к родителям мужа за город. Ночь, спим. Снится мне, что я сама себе говорю: «Смотри прикол — свекор зайдет к нам через минуту». Просыпаюсь, где-то минуту луплюсь в темноту. Только подумала, мол, приснится же дичь, как вижу, что дверная ручка опускается и в комнату заходит свекор. Он постоял минуту и вышел. Я утром спросила, зачем заходил, а он говорит: «Да мы ж вам свою комнату для ночевки отдали, она теплая. Я ночью в туалет встал, по привычке в ту комнату пошел. Пришел, смотрю: вы спите. Вспомнил, что в другую комнату надо идти, и ушел». © Scenik / Pikabu
- Сестра попросила присмотреть за ее детьми, а сама уехала по делам. Вдруг слышу, как открывается и закрывается задняя дверь, а затем ее голос: «Выключите свет на кухне!» (мы с детьми забываем его выключать, а она злится, что мы такие неэкономные). Я выключаю свет и даже говорю старшей, что ее мама вернулась. Минут через 5-10 захожу на кухню, чтоб глянуть, чем сестра занимается, а ее нет! Выхожу на улицу — машины сестры нет. Тут племяшка начала кукситься, мол, где мамочка, я же слышала, что она пришла. Сестра приехала через час. Я спросила, не заезжала ли она раньше — та сказала, что нет. До сих пор не могу понять, что это было. © The_DOLL_queen / Reddit
- Несколько месяцев назад я ехал домой на такси. Попросил водителя подождать меня у дома, так как забыл кошелек. Сбегал за деньгами, возвращаюсь, а за рулем совсем другой водила! Я чуть с ума не сошел: сначала был чувак с бородой, а потом — мускулистый лысый парень. © Unknown author / Reddit
- У нас однажды пропала кошачья игрушка — яркая такая, розово-фиолетовая, со звериными мордочками по бокам и с бубенчиком внутри. Я все кошачьи схроны знаю — заглянула, но не нашла. Она потерялась на целых 6 лет. Нашлась неожиданно: зайдя утром в комнату, я обнаружила игрушку лежащей возле дивана. Но самое интересное, что диван был новый, и перед тем, как его привезли, мы вынесли старый, и я устроила в комнате генеральную уборку с заглядыванием во все углы. Игрушки точно нигде не было! Мы еще шутили потом, что ее жители параллельного измерения забрали, наигрались и вернули. С тех пор она больше не пропадала. © Ольга Иванова / ADME
- Сын был маленьким, завтракал, сидя на детском стульчике, и вывалил половину еды на пол. Я опаздывала и оставила этот беспорядок, решила, что уберу после работы. Схватила ребенка, глянула на бардак и такая: «Эх, вот бы у меня была фея-уборщица...» И мы ушли. А когда вернулись домой, то овсяные хлопья лежали на полу аккуратными кучками, то есть кто-то их собрал! Прошло почти 25 лет, а я до сих пор без понятия, что это было. © anotherouchtoday / Reddit
- Несколько лет назад звоню двоюродной сестре, которая живет за 700 км, и говорю, мол, мне приснилось, что ты беременна. Она аж ахнула: «Вот только тест сделала, даже муж не знает еще!» Потом мне приснился черноволосый мальчик. После родов мне прислали фото племянника — оказался очень похожим. А еще, когда она рожала, у меня так болел низ живота, что ни одна таблетка не помогала. А потом резко отпустило. Через пару минут пришло СМС — родила. © Unknown author / Pikabu
- Ехал поздно вечером домой. Вокруг темно, и тут мне практически под машину выскакивает какой-то мужик в объемной куртке. Я успел затормозить, остановился от него на небольшом расстоянии. Решил подождать, пока он подойдет, чтобы спросить, все ли в порядке — ну не будет же человек просто так выскакивать перед тобой. Он приближается, я уже опускаю окно, чтобы поговорить, и тут мне на телефон начинает звонить мама. Взял трубку, а она почти орет, чтоб я домой ехал срочно, вот прям быстро. Я испугался, уже не до мужика стало. Закрыл окно и поехал, как вдруг в заднее стекло прилетает кирпич, а тот мужик прячется в ближайшие кусты. Мне было не до этого, я торопился домой. Приехал весь на шухере, мол, что произошло, а мама: «Да ничего. Просто мне показалось, что ты в беде». На нервах пошел проверять машину, а когда рассматривал разбитое стекло, задумался. Это же, получается, тот мужик под курткой кирпич прятал, когда меня остановиться заставил. Зачем? Уж явно не с хорошими намерениями. Аж передернуло. Не стоит недооценивать родительскую интуицию. © Палата № 6 / VK
- 8 лет назад у меня был выкидыш. Потом я забеременела опять. Счастью не было предела, особенно, когда мы с мужем узнали, что у нас будет двойня, пацаны. А сегодня один из сыновей мне сказал: «Однажды я уже потерял тебя, когда был в животе. А второй раз я терять не хотел, мне Миша (его близнец) на этот раз помог». Весь день хожу в шоке. Ни о чем другом думать теперь не могу. © Палата № 6 / VK
А если вам показалось недостаточно, то вот еще реальные истории, героям которых потом хотелось спать только с включенным светом.
AdMe/Народное творчество/20+ жутковатых историй, происходящее в которых не так-то просто объяснить
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