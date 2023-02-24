7 привычных вещей, на которые мы редко обращаем внимание, а вот гости замечают их с первого взгляда

Мы проводим дома немало времени, поэтому нет ничего удивительного в том, что упускаем из виду несовершенства. При этом, ожидая гостей, мы хотим произвести на них приятное впечатление. К счастью, нам удалось составить список вещей, на которые стоит обращать внимание в первую очередь, чтобы сделать свой дом уютным.

1. Пятна вокруг дверных ручек

Мы касаемся дверных ручек каждый день. И из-за этого можем даже не заметить, что сами ручки и дверь покрылись жирными пятнами и разводами от воды. А еще на ручках размножаются микробы и бактерии.

2. Засохшие капли воды на окнах

70 % людей считают, что окна — одна из важнейших деталей любого дома. Но, несмотря на это, мы зачастую забываем регулярно их мыть. Если ваши окна грязные или покрыты засохшими каплями воды, даже самый прекрасный вид не улучшит впечатление гостей.

3. Запах в доме

Запахи влияют на наше настроение. Именно по этой причине магазины используют различные ароматы, чтобы привлечь побольше покупателей. Поэтому, если у вас дома неприятно пахнет, у ваших гостей вряд ли останутся положительные впечатления. А вот ароматические свечи, интерьерные ароматизаторы или просто запах выпечки сделают ваше жилье намного уютнее.

4. Грязные полотенца

Вряд ли вашим гостям будет приятно зайти в ванную, чтобы помыть руки, и найти там грязное полотенце. Каким бы крутым ни был дизайн вашей ванной комнаты, впечатление будет уже не исправить. Более того, влажные полотенца — это отличная среда для размножения бактерий и микробов.

5. Крошки на полу

Люди часто обращают внимание на чистоту полов на кухне. А если вашим гостям нужно будет снимать обувь, то полы стоит вымыть дважды перед их приходом, иначе своими босыми ногами они почувствуют каждую крошку. Кроме того, если гости придут с детьми, бактерии на грязном полу могут вызвать у малышей диарею.

6. Заставленный или липкий обеденный стол

Никому не понравится сидеть за столом, к которому можно прилипнуть. Неудобство вызовет и вариант, если любой взмах руки может привести к крушению домашней утвари. Поэтому перед приходом гостей стоит проверить, насколько чист ваш стол и достаточно ли на нем места для каждого гостя.

7. Книги