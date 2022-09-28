Как я сделала пластику век и с чем столкнулась в погоне за новой внешностью

Сколько себя помню, у меня всегда были нависшие веки. Вот только сначала меня это вообще не заботило — ну есть и есть, подумаешь. Ну да, стрелки на них смотрелись не очень, но делать операцию мне и в голову бы не пришло. У пары моих подруг была такая же проблема, и они частенько говорили о блефаропластике, искали и обсуждали врачей. Но кто бы мог подумать, что именно я сделаю ее первой. Я расскажу, как отважилась на эту операцию, через что прошла и стоило ли оно того.

Здесь мне 32 года, мешки были уже очень заметны.

Годам к 32 я начала замечать провалы и мешки под глазами. Вместе с нависшим веком это было то еще комбо. На фотографиях у меня постоянно был уставший, тяжелый взгляд, в жизни тоже. Все свои снимки я сначала редактировала. Помню, как в очередной раз стирала в фотошопе эти жуткие припухлости и вдруг до меня дошло, насколько же свежее я выгляжу без них. Тогда я впервые задумалась о том, чтобы убрать их по-настоящему.

Тут мне 34. Та самая фотография, которая побудила меня на операцию.

Я начала искать врачей в своем городе — к слову, он небольшой. Здесь такой был всего один. Я нашла его в соцсетях, и у меня челюсть отвисла. Он не только не был квалифицированным пластическим хирургом, но еще и хвалился этим. По образованию он хирург-стоматолог и вот как-то с зубов перешел на лицо. Под одной из фотографий он с гордостью написал, что уже давно мог бы получить официальный статус пластического хирурга, вот только оно ему не надо. Дескать, настоящее мастерство не нуждается в каких-то бумажках. Конечно же, я решила к нему не ходить.

Дальше я начала искать в соседних городах и нашла, судя по отзывам, классного врача. Он был умеренно активным в соцсетях, отвечал в мессенджерах, имел все необходимые дипломы и отзывы довольных пациентов. На консультации у врача я сказала, что хочу избавиться от провалов и мешков под глазами. А он внимательно посмотрел на меня, покрутил туда-сюда мою голову, сделал пару снимков и выдал, что советует убрать и лишнее сверху. Во-первых, там довольно сильный птоз, во-вторых, эффект от блефаропластики будет куда заметнее, а в-третьих, делать пластику сразу и нижних, и верхних век выгоднее по деньгам. Я несколько дней подумала и согласилась.

Вот так я выглядела перед консультацией: провалы под глазами с Луны видно.

Распорядок предстоял такой: утром делают пластику, на ночь я остаюсь в палате, утром следующего дня уже можно домой. Так как операция проходит под общим наркозом (хотя некоторые делают ее под местным), нужно было пройти ряд врачей и сдать кучу анализов. Благодаря этому я узнала, что у меня, оказывается, есть кое-какие заболевания, и это многое для меня объяснило. И вот он — тот самый день. Почему-то я вообще не волновалась, вот ни капельки. Я ехала в больницу на поезде и сфотографировала свое непосредственное свежайшее «до».

Женщина трудной судьбы едет на операцию.

В самой больнице меня тут же направили к терапевту, а потом проводили в палату, где я ждала анестезиолога. Он смотрел мои анализы и спрашивал обо всем: о режиме дня, привычках, о том, как я питаюсь, физических нагрузках и так далее. После того как я рассказала, что с трудом встаю в 11 утра, а потом заливаю в себя литры кофе, пропускаю завтраки и есть сажусь около 4 дня, он ответил: «И долго вы планируете себя губить?» Затем выдал такую красочную мотивационную речь о том, что мне нужно изменить режим дня, что я просто не могла не вдохновиться ей. К слову, я продолжаю следовать его указаниям до сих пор.

Моя палата (одноместная).

Перед операцией мне поставили катетер, а потом, примерно за 40 минут до нее, сделали «успокаивающий» и жутко неприятный укол, хотя я была совершенно спокойна. Сразу скажу: из всего, что со мной делали, это было самое болезненное. Когда мне дали на подпись бумажку, где были указаны возможные последствия и осложнения, я струхнула и даже подумывала уйти. Но все-таки осталась. Мне выдали больничную распашонку, расположили на операционном столе. Стали вводить в наркоз и предупредили, что я почувствую небольшое онемение. Помню, я все ждала этого онемения и уже хотела сказать, что наркоз не работает... И следующее, что я помню: я уже лежу у себя в палате с повязкой на глазах. Боли не чувствовалось, только глаза слезились и было плохо видно из-за мази. Я нащупала телефон и сфотографировала себя.

Часа через 4 после операции. Под пластырями телесного цвета видны ниточки от швов.

Я отлично проспала всю ночь, а утром после осмотра меня отпустили домой. Ехать мне предстояло также на поезде, одной, а видок у меня был тот еще: глаза превратились в щелочки, синяки проявились сильнее. Хорошо, что денек был солнечный и в очках я не выглядела подозрительно.

На следующий день после операции. Это самая страшная фотография.

Дома нужно было протирать глаза и накладывать мазь. Боли я по-прежнему не чувствовала, ничего не чесалось. Только спать на спине было неудобно. На второй день отек немного спал, а вот синяки стали заметнее. Дальше так и было: глаза постепенно «округлялись», синяки желтели.

На второй день после операции (уже дома).

Спустя 5 дней нужно было ехать снимать швы. Синяки в тому моменту сильно расползлись, пожелтели и были заметны даже под очками. Швы сняли, и мне сразу стало легче. С этого дня и синяки стали постепенно уменьшаться.

До снятия швов и после.

Через 2 недели после операции я уже выглядела нормально. Швы, особенно те, что сверху, стали почти незаметными, и я наконец могла оценить первые результаты и даже накраситься.

Спустя 2 недели, иду наращивать ресницы.

Я летала от счастья и насмотреться на себя не могла. Я выглядела такой посвежевшей, даже глаза, кажется, стали немного больше. Многие мне говорили, что я как-то помолодела, замечали, что взгляд стал более открытым, и не могли понять, отчего именно. Тонкие красные полоски от швов никто, кроме меня, не замечал.

С ресницами, но без косметики, и с небольшими стрелочками.

Как же я была рада, что решилась на операцию и что убрала и нависшие веки тоже. Теперь, когда я рисовала стрелочки, они не исчезали в складках. Самое смешное, что дома мне все говорили, будто вообще ничего не изменилось, пока я не показала им коллаж «до и после». Вот тогда-то разница стала очевидной.

Тот самый коллаж с фото до операции и спустя 2 недели, который доказал родным, что разница вообще-то большая.

Теперь, по прошествии 4 месяцев, я полностью могу оценить результаты. Я по-прежнему довольна и жалею только о том, что не сделала пластику раньше. Из неприятного: под левым глазом осталась небольшая ямка от шва. Ее почти не видно, но она есть. Не знаю, исчезнет ли, но я могу с этим жить. Провалы под глазами не исчезли полностью, врач об этом предупреждал. Он лишь немного подтянул кожу, сделав их менее отчетливыми.

Спустя 3 месяца.

Подвожу итоги. Я очень довольна, первые недели у меня настоящая эйфория была. Впервые за долгое время я стала нравиться себе на фотографиях и, конечно, в жизни. Но ни в коем случае не проповедую всем бежать и делать операцию: тут нужно исходить из собственной ситуации и состояния здоровья. Но если вы все-таки решитесь, то очень тщательно выбирайте врача, ищите его в соцсетях, проверяйте отзывы, ведь именно от доктора зависит успех или провал всей этой затеи. Уверена, что если бы я пошла к местному, который специализировался на зубах, то результат был бы уже другой.