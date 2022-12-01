На глазах у гостей невеста показала, что ждала целых 15 лет, когда любимый позовет ее под венец. Его реакция неописуема

Почти каждый слышал такие истории: пара вместе уже много лет, а до сих пор не сыграли свадьбу. Одни люди считают это нормой и не верят в то, что официальный брак обязателен. У других, напротив, появляются вопросы, почему партнеры до сих пор не узаконили отношения.

Свадебное агентство выложило в своем аккаунте социальной сети видео под названием «Когда вы вместе уже 15 лет».

На нем запечатлен момент чтения свадебных клятв на церемонии. На глазах у всех гостей невеста по имени Кристи достает листочек и сдувает с него облако пыли.

Жених Кристи, Байрон, сделал девушке предложение год назад (в 2021 году) в университете, где они впервые встретились в 2006 году.

Сразу после того как Кристи сдувает пыль со своей свадебной клятвы, зал заливается смехом. Реакция жениха просто бесценна: удивление сменяется потрясением.

За 15 лет отношений пара столкнулась со множеством препятствий, включая финансовые трудности и отношения на расстоянии. «Я не думаю, что без смеха и любви мы смогли бы прожить вместе 15 лет», — говорит Байрон. Определенно, шутка Кристи на свадебной церемонии удалась: она вызвала смех и восхищение, а также завирусилась в интернете. Кстати, на листочке с клятвами была, конечно, не настоящая пыль: девушка использовала детскую присыпку.

В своем аккаунте владельцы видео написали, что это был остроумный ход невесты с целью показать, что их с женихом отношения прошли испытание временем. Видео набрало уже 21 млн просмотров и 2,5 млн лайков.

В комментариях люди пишут о том, как точно девушка сказала все совершенно без слов. Один из пользователей сети добавил, что реакция жениха будто бы говорит: «Именно поэтому ты — та самая единственная».

Молодожены надеются, что это видео развеселит людей, а их история вдохновит другие пары. Ведь влюбленные преодолели множество трудностей вместе и даже спустя 15 лет способны удивлять и восхищать друг друга.