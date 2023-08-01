Жители разных стран назвали продукты, от которых туристы восторженно пищат, а почему — непонятно

Если одни люди не видят ничего особенного в сосисках в тесте, рагу и яблоках, то для других эти продукты являются настоящими деликатесами. Все зависит от места обитания того или иного гурмана. Жители разных стран обсудили блюда, а также фрукты и овощи, которые, по их мнению, вызывают у туристов необоснованный восторг.

В моем университете училась группа студентов из Японии. Когда в столовой они увидели ломтики дыни, подумали, что мы тут живем покруче королевской семьи. Дыня, видимо, там недешевая и покупается только для особых случаев. © Fast_Moon / Reddit

Как итальянец, живущий в Германии, скажу, что почти все наши блюда считаются здесь изысками. Буквально пару дней назад видел аранчини (шарик из риса с начинкой) в 5 раз дороже, чем он стоит в Италии. © epizefiri / Reddit

Хамон Serrano впечатляет, но настоящий деликатес — хамон Ibérico de bellota. Когда я был в Испании, 100 г стоили 15 канадских долларов, а в Канаде — 60–80 долларов. © symsays / Reddit

Авокадо в Мексике полно, и они дешевые. © wandering_spaceman / Reddit

Фалафель. В Египте это блюдо считается едой бедняков. Потому был ошеломлен, когда узнал, что сэндвичи с фалафелем стоят дороже обычного фастфуда. © mohelgamal / Reddit

Сосиски в тесте в Сиднее. Невозможно было пресытиться. Окружающие хохотали, когда я пожирал их, приговаривая, какие они восхитительные. © Agreeable-Outcome-14 / Reddit

Хотел назвать деликатесом рагу, но задумался, соответствует ли это блюдо понятию «деликатес». Наверное, все-таки нет. Но дайте мне его, когда я буду где-то в путешествии, и я распакую начищенное серебро, чтобы есть рагу подобно аристократу. © GrandSuTu / Reddit

Я из среднестатистической румынской семьи. Икра для нас была простой закуской. Когда я узнала, что она считается изыском, была ошарашена. © AntarcticanJam / Reddit

Мы в Великобритании кормим лошадей яблоками, поскольку их навалом. В Испании же мою девушку отчитали за то, что она угостила животных яблоками. И посоветовали дать им лучше арбуз. А вот в Великобритании никто не додумается кормить лошадей арбузами, потому что они слишком дорогие. © dinobug77 / Reddit

Праздновали медовый месяц на Вайкики. Там проходил фестиваль Spam jam. Каждый ресторан готовил свое блюдо из дешевых мясных консервов и выносил участникам на дегустацию. Это был классный опыт. Я попробовала мясные начос, а муж — жареный с мясом рис. 5 звезд. © Ok_Jury4833 / Reddit

консервов и выносил участникам на дегустацию. Это был классный опыт. Я попробовала мясные начос, а муж — жареный с мясом рис. 5 звезд. © Ok_Jury4833 / Reddit На Кипре сыр халлуми является обычной повседневной едой. А в США я наблюдаю его лишь на барбекю или в качестве экзотики на тарелках с сырной нарезкой. © De**howler / Reddit

Была в Париже пару лет назад. Очень хотела попробовать французский багет. Мы его купили и забрали с собой в Лондон. Ехали поездом. Было весело наблюдать, как багет проходит таможенную проверку. В конце концов мы отломили торчащие части, потому что они успели полежать на конвейерной ленте и на сиденье поезда. Но остатки багета были на высоте. © spockgiirl / Reddit

У нас в Финляндии грибов — завались. Особенно стоит отметить боровики и лисички, которые у итальянцев считаются деликатесом. Мы же можем просто отправиться в лес и насобирать их. © Resumme / Reddit

Я живу в Финляндии, и тут много ягод. По закону мы можем собирать дары леса в неограниченном количестве. К примеру, если вы проводите лето недалеко от леса, то можете заполнить морозилку так, что хватит до следующего года. Ягод у нас столько, что за ними приезжают люди из других стран. Они считаются очень здоровым и модным суперфудом. Не знаю по поводу статуса деликатеса, но разница в восприятии есть. © MryyLeathert / Reddit

У нас в Исландии течет отличная вода из крана, мы не покупаем бутилированную. Многие говорят о запахе серы, но все зависит от местности. К примеру, там, где я живу, вода идет из горячих источников, так что запах вполне естественен. Просто откройте кран — и вот вам питьевая родниковая вода. © lastavailableuserr / Reddit

Шакшуку подают в хипстерских кафе за баснословные деньги, а у нас дома эту мешанину готовят, когда лень заморачиваться. © Unknown author / Reddit

Качественная французская выпечка и такие вкусности, как круассаны и шоколадные пирожные (по-французски мы зовем их viennoiserie). Они недорогие, продаются в любой пекарне, Но мало кто берет их каждый день. Макароны еще. © Matrozi / Reddit

Бонус: шутка для любителей изысканной кухни, которым иногда приходится готовить обед на скорую руку

Бывает, чуть-чуть передержишь — и все, доширак уже не альденте.