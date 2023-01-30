14 деталей образа, которые многое расскажут о человеке, даже если он нем как рыба

Нередко мы делаем выводы о характере людей, посмотрев на их одежду и оценив ее качество. И иногда сложившееся мнение оказывается ошибочным. Но вещи, которые человек носит чаще всего, действительно могут сообщить какую-то информацию о нем. Разбираемся, какие предметы гардероба и детали образа открывают наши невидимые стороны.

Много составляющих одного наряда

Steve Sands / Bauer Griffin / East News , Patricia Schlein / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Сентиментальный человек предпочитает многослойные образы. Он может надеть одновременно кучу разных предметов гардероба, не всегда подходящих друг другу. Скорее всего, он просто пытается использовать сразу все, что когда-то покупал. Ведь эти вещи ему очень дороги и памятны, и с помощью них он словно цепляется за свое прошлое, романтизируя его.

Мешковатая одежда

По мнению психологов, любители мешковатой одежды инфантильны. Объемный силуэт позволяет чувствовать себя маленьким ребенком. Надевая одежду оверсайз, человек будто хочет освободиться от тяготящей ответственности и вернуть беззаботное время. Также эти вещи могут говорить о желании быть рядом с людьми, которые позаботятся о нем.

Вещи в минималистичном стиле

Те, кто предпочитает носить одежду нейтральных цветов (черный, коричневый, серый и белый), без декора, не любят привлекать к себе внимание. Такие люди стараются не выходить из зоны комфорта. Они могут бояться перемен, редко отклоняются от привычного распорядка и избегают волнующих событий.

Одежда якобы не по возрасту

Некоторые люди не раз слышали в свой адрес, что они одеваются слишком молодежно или, наоборот, чересчур по-взрослому. Например, иногда о больших зимних платках и шарфах, которыми девушки покрывают голову, говорят, что они прибавляют возраста. На самом деле людей с такими предпочтениями можно назвать раскрепощенными, свободными от навязываемых стереотипов. Они плюют на мнение общества и не стесняются одеваться согласно своему самоощущению, а не цифре в паспорте. Правда, они также могут чувствовать себя некомфортно среди ровесников.

Mom-джинсы и худи

Такую одежду — не стесняющую движения, словно взятую из маминого гардероба — обычно носят те, кто во главу угла ставит семью. Такие люди заботливы и часто могут забывать о себе, лишь бы их родным было хорошо. Поэтому они не тратят время на выбор наряда и надевают удобные вещи.

Красная одежда

Invision / Invision / East News , USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Красный цвет обычно ассоциируется с раскованностью и желанием привлечь к себе восхищенные и влюбленные взгляды. Но одежда такого оттенка говорит еще и о том, что ее обладатель — сильный человек, прирожденный лидер, который способен на риск. А женщина в красном платье, с точки зрения психологов, — это дерзкая авантюристка.

Вещи с цветочным принтом

Invision / Invision / East News

Выбор одежды с цветочными узорами характеризует человека как мягкого и очень дружелюбного. Такие люди излучают невероятную теплоту. При этом они не слабохарактерные, а уверенные в себе и своей роли в жизни личности.

Одежда оранжевого цвета

Вещи этого яркого оттенка обычно носят общительные и дружелюбные люди. Их можно назвать душой компании. Вместе с тем они могут проявлять незрелость и рассеянность. Считается, кстати, что те, кто останавливает выбор на оранжевой одежде, по многим критериям отличаются от большинства и выделяются из толпы.

Вещи в горошек

Одежда с таким принтом говорит не только об игривости ее владельца, но и о его веселом и жизнедеятельном нраве. Такие люди энергичны, трудолюбивы и легко справляются с многозадачностью.

Одежда из блестящих тканей

Maurizio D'Avanzo / IPA / SIPA / East News , Invision / Invision / East News

Сверкающие серебристые вещи говорят об их владельце как о человеке, любящем быть в центре внимания. Эти люди изысканны, им нравится наряжаться и экспериментировать со стилем. А еще они обожают приключения. При этом они эмоционально стабильны. Золотистую одежду выбирают харизматичные личности, которые знают, как завоевать авторитет. Ведь они умеют проявлять теплоту, внимание, сострадание и ценить людей.

Обувь на танкетке, низком каблуке или плоской подошве

Обувь на танкетке или широком и небольшом каблуке может говорить о том, что ее обладательница не уверена в себе. По мнению психологов, чем шире и ниже каблук, тем меньше у человека веры в свои силы. При этом о женщинах в обуви на плоской подошве такого не скажешь. Эти особы — само спокойствие. Психологи описывают их как непринужденных и заземленных.

Шуба

Эксперты считают, что обожатели этого предмета гардероба властные по характеру. А еще, по мнению психологов, стремление облачиться в шубу может означать скрытое желание стать объектом ухаживаний.

Кроссовки

Хотя у этой обуви тоже плоская подошва, ее любительниц нельзя назвать непосредственными и безмятежными. Женщины, предпочитающие кроссовки, энергичны. Они словно всегда находятся на низком старте и готовы к активным действиям.

Одежда в полоску

Любовь к такому орнаменту, по мнению экспертов, отличает человека предприимчивого, с сильно развитым чувством собственного достоинства. Такие люди обычно проявляют деловую хватку и добиваются того, чего хотят.