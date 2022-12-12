19 человек, чьи особенности внешности делают их только очаровательнее

Многие из нас бывают недовольны тем, как выглядят. Кому-то кажется, что у него слишком длинный нос. Кто-то переживает из-за шрамов или фигуры. Но как чудно осознавать, что все больше людей начинают любить себя со всеми своими особенностями. Мы хотим вас познакомить с пользователями сети, которых их несовершенства делают только очаровательнее.

«Чулки и татуировка придали мне уверенности! Теперь я постоянно показываю свои ножки. А раньше их ненавидела»

«Есть ли способ макияжем скрыть шрам? Я его стесняюсь и устал оттого, что он сразу бросается людям в глаза»

Ты привлекательный мужчина, шрам — это далеко не первое, что замечают. © ihatespunk / Reddit

«Большой, сломанный, кривой нос. Я нахожу его очаровательным. Но уже переживаю за своих будущих детей, потому что у их отца нос просто огромный»

«Моя дочь родилась с ногами как у хоббита»

«Без фильтров и правок. Я специально покрываю шрам яркими румянами»

«Мое колено выглядит как лицо ребенка»

«Мой правый глаз — любимый из двух»

«У меня на ноге шрам в виде смайлика»

«Когда мне было 13 лет, одна девушка обозвала меня носорогом. Она говорила, что я должна стыдиться своего носа. Эти слова запали мне в душу»

Дети могут быть такими вредными. Я надеюсь, что вы сейчас вы уже любите свой нос, ведь он действительно красив и добавляет силу и характер вашему лицу. © Deep-Manner-2773 / Reddit

«В детстве я прикрывала шрамы, чтобы люди не смотрели. Теперь кайфую, показывая их миру. Чтобы маленькие девочки не стеснялись своего тела»

«Раньше я ненавидела покупать одежду, теперь я люблю одевать свое тело»

«Медленно учусь любить свой большой нос. Поэтому сделала такую татуировку, которая мне будет напоминать об этом»

«Месяцу плевать на свой большой нос. Так почему я должна об этом волноваться».

«Надеюсь, вам нравятся веснушки и шрамы»

«Я была одержима азиатским стандартом красоты. А сегодня я перестала морить себя голодом, надела укороченный топ и чувствую себя самой красивой в мире»

«Учусь любить свой большой нос каждый день немного больше, чем вчера»

«Я до сих пор борюсь с анорексией и низкой самооценкой, но сегодня я решилась пойти на пляж с друзьями и поняла, что выгляжу прилично»

«Я люблю и свой грубый шрам, и свои волосатые ноги»

«Я хотела сделать нечто такое, на что раньше не решилась бы. Либо побрить голову, либо надеть такую ​​одежду. Я люблю себя сейчас больше, чем когда-либо»

«Несколько лет назад я ненавидела свой цвет глаз и пользовалась коричневыми контактными линзами. Но сейчас мои глаза мне нравятся»