12 секретов, которые отели без зазрения совести скрывают от своих постояльцев
Весь год мы мечтаем об отпуске: роскошный отель, номер с красивым видом, ресторан с экзотическими блюдами и услужливые официанты. Но знаем ли мы, что на самом деле скрывается за фасадом этой роскоши? Сотрудники отелей решили поделиться некоторыми секретами гостиничного бизнеса, о которых мало кто из нас догадывался.
- Я работал в 5-звездочном отеле. Каждый сотрудник получал дополнительные $ 1 500 для того, чтобы он делал отдых гостей по-настоящему незабываемым. Как-то раз один наш постоялец потерял Rolex. Он стал раcспрашивать администратора, видел ли тот его часы или не могла ли горничная их взять. Когда постоялец наконец-то ушел, администратор взял и купил ему новые Rolex в магазине, а отель полностью возместил ему затраты. Гость был настолько доволен, что теперь возвращается в этот отель каждый год. © junglepiehelmet / Reddit
- Если вы хотите получить скидку на проживание в отеле, вам стоит на что-нибудь пожаловаться. Этот трюк особенно эффективен, если отель не совсем новый. В таком случае причину вашего недовольства даже никто не будет проверять. Отелю проще дать вам скидку 10 %, чем совсем остаться без постояльцев. © druumer89 / Reddit
- Лучший способ отменить бронь без дополнительных штрафов, когда крайний срок отмены бронирования уже прошел, — это позвонить в отель и перенести дату заезда на несколько дней. Затем перезвонить через несколько часов (желательно, чтобы вам ответил другой сотрудник) и отменить бронь. В таком случае штрафа не будет, потому что крайний срок отмены тоже сместится на несколько дней. © druumer89 / Reddit
- Я работаю горничной в отеле. И скажу вам, люди забывают в номерах все подряд: утюжки для волос, зарядку для телефона, детские игрушки. Так что, если вам вдруг что-нибудь понадобится, вы всегда можете к нам обратиться и мы вам подберем что-нибудь подходящее. © prisonschangedyou / Reddit
- Я работал в нескольких хороших отелях, и чтобы вы знали: стаканы для зубных щеток моют далеко не всегда, потому что у горничных нет на это времени. Чаще всего их просто споласкивают под струей воды и ставят обратно. Так что, если вы заметите на стаканчике следы губной помады, не удивляйтесь. © Roslagen / Reddit
- Клопы в номерах отелей довольно распространенное явление. Поэтому не оставляйте свои чемоданы или одежду на полу, а используйте металлическую стойку, которая есть почти во всех номерах. На нее клопы забраться не смогут. © DigitallySound / Reddit
- Большинство независимых и бутик-отелей не любят сотрудничать с туристическими агентствами, потому что те требуют слишком большой процент за свои услуги. Но отелям все равно приходится это делать, чтобы иметь полноценный поток гостей. Поэтому если вы позвоните в отель напрямую, то сможете забронировать номер по более низкой цене. Просто гостиницы не афишируют эти цены, потому что это противоречит их контракту с агентствами. © DigitallySound / Reddit
- Всегда интересуйтесь, можно ли бесплатно получить обновление номера. Особенно если у вас особый повод — например день рождения, свадьба и тому подобное. Вас может ожидать приятный сюрприз. © kanada_kid / Reddit
- Отели иногда допускают бронирование большего количества номеров, чем есть в наличии. Обычно это происходит в пиковый сезон. Они это делают в расчете на то, что некоторые гости откажутся от брони или просто не приедут. Поэтому, если вы знаете, что будете заселяться вечером или даже ночью, лучше всего позвонить в отель за сутки до прибытия и предупредить об этом. TinkerBell6160 / Reddit
- Я работаю в дорогом отеле в отделе развлечений. У нас очень хорошая и безопасная детская игровая комната, но даже если ваш ребенок проплакал весь день, мы все равно скажем вам, что он отлично провел время.
Обычно родители оставляют нам свой номер телефона на случай, если ребенок попросится домой. Но даже если ребенок будет проситься домой, мы сделаем все возможное, чтобы он остался. © wwwdotfacebookdotcom / Reddit
- Я поработал в 5-звездочных отелях по всему миру. И вы будете поражены, узнав, еду какого качества обычно выставляют, если предлагают шведский стол. Я видел, как в подливу добавляли желтый краситель, а потом писали, что это шафрановый соус. Сибас на гриле? На самом деле это обычная белая рыба, на упаковке которой так и написано «белая рыба» без указания, какая именно. Сотрудники меняют срок годности на продуктах, чтобы ничего не выбрасывать. Количество замороженных продуктов, которые подаются как свежие, просто потрясает! А вот блюда, которые можно заказать по меню, намного выше качеством. © Bigfatpie / Reddit
- Я работаю в дорогом отеле в городе, который популярен у туристов. И вот что я вам скажу: 1. Истории с покрывалами в большинстве случаев правда. Если покрывало выглядит чистым и не помятым, то его не меняют. Его стирают, только если на нем есть заметные пятна.
2. Если вы бронируете номер через туристическое агентство, то отель не может гарантировать тот тип номера, который вы видели на картинке. Поэтому нет смысла вымещать свое недовольство на сотрудниках ресепшен. © BayHarbourButcher / Reddit
А у вас был неудачный опыт проживания в отеле? Расскажите, как это было.
Фото на превью junglepiehelmet / Reddit
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