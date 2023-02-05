12 секретов, которые отели без зазрения совести скрывают от своих постояльцев

Весь год мы мечтаем об отпуске: роскошный отель, номер с красивым видом, ресторан с экзотическими блюдами и услужливые официанты. Но знаем ли мы, что на самом деле скрывается за фасадом этой роскоши? Сотрудники отелей решили поделиться некоторыми секретами гостиничного бизнеса, о которых мало кто из нас догадывался.