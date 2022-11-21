18 фото из разных уголков планеты, которые не встретишь в туристических буклетах. А мы покажем

На просторах сети можно увидеть множество фотографий из разных уголков планеты. Как правило, все они сделаны в хорошую погоду и с определенного ракурса. Хотя на самом деле достопримечательности могут открываться с неожиданных сторон, а в разных городах встречаются объекты поинтереснее, чем всем известные места.

С другого ракурса видно, что у Сфинкса сзади есть хвост

Так может выглядеть Венеция во время отлива

Мемориальная доска под статуей в Праге. Все трут собаку на удачу

Часы в аэропорту Амстердама. Внутри «человек» стирает и рисует стрелки

В конце XIX века один французский почтальон создал свой арт-объект. Ему на это потребовалось 33 года

Табель учета рабочего времени, которому 3,2 тыс. лет. Найден в Египте. Среди причин отсутствия работников есть, например, такая: «Укусил скорпион»

«Нашел этого медведя в Денвере, Колорадо. Да, он подглядывает в окно»

Тающий дом в Париже

Фейспалм-статуя в одном из соборов Берлина

Утренняя Венеция в тумане

Статуя египетского фараона была построена в 1300-х годах до н. э. Но чуть больше 100 лет назад кто-то начиркал на ней свою надпись

«Эта статуя в Риме напомнила мне Волан-де-Морта»

Пирамиды внутри Лувра не совпадают друг с другом

Здесь заканчивается Великая Китайская стена

Это дом в городе Уиттиер (Аляска). В нем живут все жители города

«Наткнулся на необычную скульптуру в Праге»

Вид изнутри Мачу-Пикчу

В Риме есть статуя в носочках с зайцами

Вообще-то это не носочки, а эмбромиды (парадные сапоги), и более вероятно, что это львы, а не зайцы — многие путают львиную шкуру по бокам с ушами. © Cayowin / Reddit