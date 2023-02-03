10 бьюти-средств, которые мы обходим стороной в магазине. И зря — они здорово облегчают жизнь

Порой, глядя на полки косметических магазинов, мы удивляемся, зачем нужно столько видов косметики и кремов. Некоторые бьюти-средства действительно бесполезны, а вот другие, напротив, недооценены и могут сделать уход за собой более комфортным.

Карандаш для корректировки макияжа

Нередко бывает, что во время нанесения макияжа мы промахиваемся и стрелка получается неровной. Или на вечеринке косметика начинает слегка течь. Для таких случаев придумали карандаш-корректор. Он пропитан мицеллярной водой, а наконечник сделан из древесного угля. С помощью этого приспособления можно моментально поправить поплывшую тушь или подводку. И, в отличие от ватных палочек, карандаш-корректор удобно положить в сумочку.

Ободок или повязка на голову

Его надевают перед тем, как смыть макияж или нанести средства по уходу за лицом. Если делать эти процедуры с распущенными волосами, они будут пачкаться. В отличие от резинки для волос, повязка или ободок смогут отодвинуть челку подальше ото лба. К тому же они бывают довольно милыми — с ушками или бантиком, что делает уход за собой еще более приятным.

Масло для кутикулы

Разросшаяся кутикула может стать причиной появления заусенцев, поэтому за ней необходимо регулярно ухаживать. Достаточно использовать масло, которое нужно наносить каждый раз, когда ощущается сухость кожи, а в идеале — несколько раз в неделю. Масло выпускают в специальных стиках с кисточкой, которые очень удобно брать с собой.

Праймер для ресниц

Это средство также называют «праймер для ресниц». Выглядит он как белая тушь. Нанесение праймера перед обычной черной тушью сделает ресницы более объемными и длинными, при этом не утяжелив их.

Фиксатор для макияжа

Это бьюти-средство отлично подойдет для ситуаций, когда нужно продолжительное время носить макияж в жару или дождь. Фиксатор распыляется на лицо после нанесения каждого косметического средства или только в конце всей процедуры. Благодаря этому средству, косметика не размазывается и не трескается в течение продолжительного времени.

Праймер под тени для век

Праймер для век поможет дольше сохранить макияж век. Он впитывает остатки кожного сала, благодаря чему тени и подводка для глаз не будут скатываться. Это особенно актуально для обладательниц жирной кожи. В плохую погоду праймер также поможет держать макияж «на месте». Также праймер позволяет нанести тени для век более ровным слоем и сделать цвета ярче.

Брашинг

Круглая расческа — отличный инструмент для укладок. Брашинг не нагревается до таких высоких температур, как утюжок или плойка, поэтому его использование почти безвредно для волос. Кроме того, с его помощью легче расчесывать волосы во время сушки феном.

Сыворотка для лица

В сыворотке содержится большая концентрация действующих веществ. Она достаточно жидкая и легкая, моментально увлажняет кожу и делает тон ровным. Ее можно использовать и утром, и вечером, даже перед нанесением макияжа, ведь она мгновенно впитывается. Также это бьюти-средство усиливает эффект от более плотных средств по уходу — сыворотку наносят непосредственно перед кремом.

Масло для тела



Кожу на теле нужно увлажнять так же, как и кожу лица. Особенно актуально это в зимние месяцы. Обычно масло используют после душа. Оно делает кожу мягкой и увлажненной, а также немного помогает в борьбе с кожными заболеваниями. Кроме того, это приятно расслабляет после тяжелого рабочего дня.

Кисть для нанесения маски на лицо

Мы привыкли наносить маску для лица подушечками пальцев. Однако с помощью кисти распределение средства будет более равномерным. Лучше выбирать кисть с синтетическими волокнами — так ее будет проще вымыть и маска не будет впитываться в щетинки. Кроме того, наносить маску кистью приятнее и средство не остается под ногтями.