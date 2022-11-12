10+ ежедневных бьюти-процедур, которые только профессионалы умеют выполнять правильно

Мы все учимся ухаживать за собой и соблюдать гигиену с раннего детства, но все же допускаем некоторые ошибки и во взрослом возрасте, ведь мы не знали, что делаем что-то не так. Мы видим, что то же самое делают окружающие или это показывают в рекламе. Однако неверные действия в уходе за собой могут привести к неприятным последствиям. Именно поэтому мы собрали 11 рекомендаций относительно выполнения бьюти-процедур.

1. Пользуйтесь пилкой, не повреждая ногти

Когда вы подпиливаете ногти, не водите пилкой вперед-назад — так вы можете их повредить. Вместо этого двигайте пилку от краев ногтя к центру. И не торопитесь, иначе вам будет сложнее придать ногтю желаемую форму, вы можете снять больше, чем планировали.

2. Подберите идеальный цвет

Выберите правильный оттенок тонального крема. Многие люди пробуют крем на запястье и в итоге выбирают более темный оттенок, чем тон их лица. Если вы хотите выбрать продукт, который лучше всего подойдет к тону вашей кожи, пробуйте его на шее.

3. Сделайте идеальные уголки при нанесении помады

Самое сложное в нанесении помады — аккуратно оформить уголки рта. Эту проблему можно решить очень просто при помощи ватной палочки: просто поместите ее между губами и накрасьте губы помадой как обычно.

4. Предотвратите повреждение кожи

Будем честны: скорее всего, вы используете ватные диски для ежедневного снятия макияжа. Кожа лица, особенно область вокруг глаз, очень чувствительна. Так что, когда вы стираете косметику с усилием, вы приносите больше вреда, чем пользы. Попробуйте вместо этого мягко промокать лицо ватными дисками — кожа будет вам за это благодарна.

5. Не допускайте врастания ногтей

Даже если вам не хватает времени на педикюр, стричь ногти все равно нужно. Правильнее срезать ноготь не по дуге, а по прямой линии. Срезая ноготь по дуге, вы рискуете столкнуться с проблемой врастания ногтей, поэтому лучше срезайте их ровно.

6. Нежно обращайтесь с кожей при нанесении подводки для глаз

Кожа век очень чувствительна, поэтому не стоит ее растягивать во время рисования стрелок. Это ускоряет процесс старения. Вместо этого просто приподнимите подбородок и нанесите подводку, как это делают профессионалы.

7. Избегайте бездумного очищения

Если вы используете продукты по уходу неправильно — неважно, насколько они хороши, — результат вас не удовлетворит. Во время умывания лица люди склонны бездумно очищать одни и те же области. Другие же части лица останутся грязными, например лоб или скулы, если только вы не уделите им особого внимания.

8. Красьте ногти как профессионал

Чтобы накрасить ногти идеально в домашних условиях, не нужно закрашивать каждый ноготь стандартными 3 мазками. Попробуйте начать с кончика ногтя. После этого сделайте каплю в центре ногтевой пластины и проведите кисточкой к кутикуле. Разверните кисть и проведите линию к кончику ногтя. Повторите движения от кутикулы к кончику ногтя с другой стороны ногтя. Последней проведите линию от центра пластины вверх. Вот и все — ноготь накрашен безупречно.

9. Наносите тушь зигзагообразными движениями

В нанесении туши нет ничего сложного, но есть несколько рекомендаций, которые помогут вам достичь идеального результата. Профессионалы советуют наносить тушь зигзагообразными движениями от корней ресниц к кончикам. Также нужно дождаться, когда тушь высохнет, прежде чем наносить второй слой. Подождите минуты 3 — это вам гарантирует, что тушь не будет скатываться в комочки.

10. Наносите макияж при отличном освещении

Ваш макияж зависит не только от ваших навыков, но и от качества косметики, которую вы используете. Но вы можете добиться наилучшего результата, если будете наносить косметику при дневном освещении. Оно позволит вам увидеть малейшие изъяны и тут же их исправить.

11. Избавляйтесь от секущихся кончиков

Многие женщины стараются отрастить как можно более длинные волосы, однако при этом их кончики почти всегда секутся. На полках магазинов можно увидеть множество средств, которые гарантируют избавление от этой проблемы, но на самом деле они лишь создают временную видимость здоровых волос. Единственный способ справиться с секущимися кончиками — состричь их.