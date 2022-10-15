10+ лайфхаков с колготками и носками, о которых многие не догадываются и продолжают мучиться

Носки и колготки — почти такая же неотъемлемая часть гардероба, как и нижнее белье. Но часто из-за них мы попадаем в не очень приятные ситуации: то стрелочка пойдет, то катышки на пятках появятся. Благо есть рабочие лайфхаки, которые помогут избежать этих и других проблем.

Есть простой способ сделать так, чтобы колготки не сползали при ходьбе

Так, например, можно сначала надеть нижнее белье, затем колготки, а после еще одни трусики. Такой лайфхак получил название «сэндвич», потому что колготки находятся на теле между слоями нижнего белья. Трусики поверх колготок должны быть плотными, можно воспользоваться утягивающим бельем. А еще есть специальный клей для тела или пластыри, которые тоже используют, чтобы чулки и гетры не сползали при ходьбе.

При выборе носков нужно учитывать цвет подклада у обуви

Носки или чулки следует выбирать в цвет подклада обуви или хотя бы ориентироваться на категории «светлое» и «темное». Например, если подкладка черная, то носки должны быть такого же цвета или приближенные к оттенку: темно-синие, темно-зеленые. На светлых носках появятся очень заметные темные катышки.

Чтобы колготы служили дольше, их нужно правильно стирать и сушить

Нейлоновые и капроновые изделия стирают вручную, используя кондиционер для белья или детский шампунь. Сильно отжимать их не надо, лучше дать воде стечь или высушить вещь между двумя полотенцами. Если же нет возможности или просто не хочется стирать руками, то капронки можно закинуть и в стиралку. Но стоит взять специальный мешок для белья и не стирать колготки вместе с тяжелыми вещами и одеждой с металлической фурнитурой. Режим стирки лучше выбирать «деликатный», а сушилку вообще не использовать.

Допустимая прозрачность колготок зависит от степени открытости ног и особенностей другой одежды

Чем короче юбка или обувь, тем менее прозрачными должны быть колготки. Плотная ткань визуально удлинит ноги и сведет к минимуму появление стрелочек. Более тонкий капрон лучше надевать, когда сапоги очень высокие или юбка достаточно длинная. Есть еще одно правило: чем плотнее одежда, тем толще должна быть ткань колготок.

Колготки можно сделать более прочными

Рано или поздно даже самые плотные капроновые колготки рвутся. Но есть несколько лайфхаков, которые помогут продлить срок их службы: заморозить колготки в мокром виде перед первой ноской;

постирать перед использованием в холодной воде;

опрыскивать колготки крахмалом.

Чтобы колготки не рвались при надевании, нужно «закрыть» руки

Обидно, когда колготки порвались до того, как их вообще успели надеть. К сожалению, ткань может цепляться за ногти на руках и даже за заусенцы на коже. Чтобы этого не произошло, при надевании стоит воспользоваться перчатками. Если же проблема в сухой коже, то лучше не полениться и перед этим нанести на руки увлажняющий крем. Если колготки нужно надеть после душа, а времени до полного высыхания кожи нет, на помощь придет детская присыпка — она впитает лишнюю влагу.

При покупке колготок и носков не всегда нужно ориентироваться на размер одежды и обуви

Колготки рекомендуют подбирать на размер больше. Изделия по размеру слишком туго сидят, капроновые нити растягиваются, отчего их проще порвать или оставить зацепки. Кроме того, давление на бедра и живот особого комфорта не приносит. Носки же лучше подбирать по размеру обуви. Слишком тесные носки деформируют стопу, а свободные могут привести к появлению мозолей. Но не всегда размер обуви соответствует размеру носков, указанному на этикетке, последние стоит подбирать индивидуально.

Не стоит списывать со счетов цветные колготки

Добавить в образ яркости — порой отличное решение. Цветные колготки подбираются в тон цветным аксессуарам или принту. Например, вместе с платьем в цветочек хорошо будут смотреться колготки, подходящие под один из оттенков узора. Если хочется добавить еще больше красок, можно выбрать колготки такого цвета, который будет контрастировать с другими яркими элементами образа. Главное, чтобы в итоге получилось не более 3–4 цветов.

Матовые и глянцевые колготки по-разному «действуют» на фигуру

Матовые капронки позволяют визуально сделать ноги стройнее, а глянцевые, напротив, полнят и прибавляют объема. Зато глянец хорошо будет смотреться на вечерних мероприятиях, а матовые колготки отлично сочетаются с теплой одеждой и шерстяными вещами.

Не стоит выкидывать отслужившие свое носки и колготки, их еще можно пустить в дело

Пользователи сети применяют вышедшие из строя носки в качестве половой тряпки, повязки на руку для бега и даже футляра для потрескавшегося подлокотника на кресле. Капроновые колготки предлагают «перепрофилировать» в резинки для волос. Одна девушка утверждает, что они меньше вредят волосам в отличие от магазинных резинок. Другой пользователь сети рекомендует с помощью капрона очищать темную одежду от белых следов дезодоранта.