10 нужных вещей для зимы, экономить на которых — себе дороже

Нет ничего важнее, чем наше здоровье и чувство комфорта. Люди, которые прислушиваются к себе и заботятся о себе, ощущают счастье, даже когда за окном хмурая зима. Чтобы справиться с любыми капризами погоды, стоит не экономить на тех вещах, которые берегут наше здоровье и с лихвой себя окупают.

Грелка для рук

Когда мы выходим на улицу зимой, то наши руки мерзнут сильнее, чем другие части тела. Поэтому оберегать их стоит с особой заботой. Конечно, у многих есть перчатки и варежки, но для того, чтобы согреться, требуется какое-то время. Помимо этого, с ними бывает неудобно, если, например, нам срочно нужно набрать сообщение на телефоне. Если у вас в кармане будет лежать маленькая горячая грелка, то она тоже прекрасно обогреет ваши руки.

Шерстяные свитера и носки

Волокна шерсти образуют маленькие воздушные карманы, которые сохраняют тепло тела, даже если вокруг минусовая температура. Кроме того, шерстяные вещи долговечны. Они прослужат гораздо дольше, чем одежда из, например, хлопка. А еще шерсть отлично впитывает влагу и пропускает ее через себя наружу. Так что если вы вспотеете, то пот просто испарится.

Теплый шарф

Хороший шарф должен быть достаточно широким, чтобы тщательно укутывать шею и грудь, и плотным, чтобы не давать морозу «кусаться». Этими качествами обладают шарфы из шерсти или из кашемира. Обычно кашемир дороже, но он мягче, тоньше и приятнее на ощупь.

Увлажнитель воздуха

В холодный сезон домашнее отопление работает во всю мощь. В домах, конечно, становится тепло, но вместе с тем и очень сухо. А это, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье, ведь влага испаряется не только с окружающих предметов, но и с нашей кожи. Увлажнители воздуха созданы для того, чтобы решить эту проблему. В атмосферу выбрасывается пар и распространяется по помещению. Влажный воздух препятствует активности микробов и распространению многих заболеваний. Кроме того, кожа перестает сохнуть и шелушиться.

Водонепроницаемые сапоги

Зима приносит с собой не только холода, но также снег, а за ним и нелюбимую всеми слякоть. В таких условиях ноги рискуют намокнуть. Поэтому к выбору зимней обуви нужно подходить особенно тщательно. Ведь дешевые сапоги, скорее всего, плохо защитят вас и от холода, и от воды. Идеальным выходом в непростую погоду станут водонепроницаемые ботинки из прочной резины вокруг ступней и кожаной верхней части. Такая конструкция обеспечивает максимальную гидроизоляцию, и ноги остаются сухими.

Женское термобелье

В первую очередь термобелье призвано быть комфортным. А значит, материал такой одежды должен быть максимально приятным к телу. Ткань или резинка не должны ничего пережимать или попросту не давать коже дышать. Хорошее термобелье пропускает воздух и в то же время сохраняет тепло.

Увлажняющий крем

Мы уже писали о том, что в наших домах из-за отопления становится чересчур сухо. Помимо воздуха, стоит также заняться кожей. Здесь важно подобрать хороший увлажняющий крем, чтобы уберечь кожу от сухости, сохранить естественную влажность и сделать ее более гладкой.

Сушилка для обуви

Помимо очевидных свойств, электрические сушилки для обуви снижают риск раздражения кожи ног. Ведь нагревание избавляет ботинки не только от уличной воды, но и от пота. Также сушилки уничтожают грибок, который сокращает срок службы обуви и вызывает неприятный запах.

Фланелевое постельное белье

Этот материал сохраняет тепло и не перегревает тело. Так что в такой постели вам не будет ни слишком жарко, ни холодно. К тому же на ощупь фланель гораздо приятнее и мягче, чем некоторые виды хлопка.

Колготки

Зима — совсем не повод жертвовать своим стилем и прощаться с юбками и платьями. Главное здесь — это подобрать правильные теплые колготки. Лучшие материалы для них все те же — это шерсть, кашемир или флис. А вот колготки из хлопка или нейлона вряд ли защитят вас от морозов. Так что лучше не подвергать риску собственное здоровье.