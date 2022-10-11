10 ошибок при покупке обуви, из-за которых страдают наши ноги

Первая обувь появилась тысячелетия назад — чтобы защищать стопы наших предков. Теперь, разгуливая по асфальтированным улицам, мы не переживаем о том, что можем наступить на змею. Однако при покупке новой пары все же стоит уделять внимание некоторым характеристикам, чтобы избежать неприятных ощущений и дополнительных трат впоследствии.

1. Покупать обувь утром

Young woman with slim legs feeling ache because of wearing high heels. / dragana.stock@gmail.com , Fashioned woman wearing red high heel shoes walking in park / thodonal

Казалось бы, какое значение может иметь время похода в магазин за идеальной парой туфель? Но оно действительно важно. В течение дня стопы могут отекать. Примеряя обувь утром, вы можете купить пару, которая будет сидеть теснее, чем вам нужно.

2. Не знать свой тип стопы

Foot types with flat, normal and hollow feet comparison in outline diagram. Educational medical explanation side view with orthopedic leg and medical deformation vector illustration. Footprint shapes. / VectorMine

Очень полезно знать, какой у вас тип стопы, чтобы подобрать максимально удобную обувь. В этом вам поможет простой трюк: погрузите стопу в воду, а затем наступите на лист картона. Если вы видите четкий полный след, у вас, вероятно, плоскостопие. Вам нужна обувь с ортопедической стелькой с каркасом, поддерживающим свод. Если у вас чрезмерно высокий продольный свод стопы, в центральной части след не отпечатается. В таком случае вам лучше выбирать обувь с усиленной амортизацией. Если центральная часть следа заполнена только наполовину, это означает, что у вас нормальная стопа.

3. Думать, что стельки нужны только для решения проблем со стопами

Legs of elderly senior woman in sporty shoes with nordic walking sticks, healthy sporty lifestyles in old age / ratmaner , Orthopedic insoles for correction of the blue color of the foot on a black background. Free space / Alex1-3

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что стельки предназначены только для тех, у кого есть проблемы с ногами. Но если вам, например, приходится долго стоять в течение дня, гелевые подушечки могут вам очень помочь. Кроме того, вставки на пятках обеспечивают дополнительную амортизацию, которая бывает очень кстати, ведь слой кожи с возрастом становится тоньше.

4. Носить все время одну и ту же обувь

У каждого их нас есть любимая пара обуви. Но насколько бы комфортно она ни была, нельзя постоянно носить одно и то же. И это никак не связано с модой и стилем. Было бы неплохо чередовать обувь, надевая пару через день, чтобы туфли или кроссовки успели проветриться. Кроме того, ежедневное ношение одной и той же пары способствует износу определенных частей, особенно внутренней части и подошвы. Из-за этого мы начинаем неправильно ставить ногу, причиняя тем самым вред своим стопам.

5. Знать размер обуви, но не знать длину стопы

Girl measures the size of your male legs / MrTrush92

Знать точную длину стопы полезно, когда дело доходит до покупки обуви. У каждого бренда своя размерная сетка, поэтому лучше всего смотреть не на цифры на коробке, а на длину стопы. Также важно помнить, что размер обуви может меняться во взрослом возрасте по разным причинам. Например, из-за беременности или набора веса. Учитывая это, лучше заново измерить ногу перед походом в обувной магазин.

6. Покупать обувь без учета материала подошвы

Close-up of Women's running shoes on a paved trail. / MiMaLeFi

Мы также должны обращать внимание на материал подошвы, так как она во многом отвечает за комфорт. Чтобы подобрать идеальную пару, нужно учесть, как мы собираемся ее использовать. Например, спортивная обувь должна быть гибкой и с хорошей амортизацией. Если мы выбираем резиновую подошву, важно помнить, что зимой она гнуться не будет. Вот как можно определить некоторые основные материалы: Кожаные подошвы мягкие и блестящие. Они издают громкий звук, если постучать по ним пальцем.

мягкие и блестящие. Они издают громкий звук, если постучать по ним пальцем. Резиновые подошвы матового цвета и практически не издают звука при постукивании.

матового цвета и практически не издают звука при постукивании. Подошва из полиуретана легко гнется. Если провести по ней рукой, то рука не соскользнет.

7. Примерять только один ботинок

Woman chooses and tries sports shoes in the store. / edmond77 , Man tying shoe laces at home, closeup / serezniy

Наше тело несимметрично. Часто одна стопа может быть немного больше, чем другая. Поэтому важно примерять оба ботинка или обе туфли, чтобы быть уверенными, что пара подходит как для левой, так и для правой ноги.

8. Обращать внимание только на каблук

, © Juan Ignacio Escobar Tosi / Unsplash Cropped shot of legs in red sandals near easel in art studio / IgorVetushko

Ношение каблуков не должно вызывать дискомфорт. Избежать неприятных ощущений можно, отказавшись от обуви с тонкой подошвой. Толстые подошвы или обувь на платформе обеспечат распределение и амортизацию давления на ступни.

9. Не принимать во внимание срок службы теннисных туфель

Asian woman holding her ankle after a twist during running / psnoiret@gmail.com , Close up of running shoes in use / Ivanko1980

Кроссовки имеют ограниченный срок службы. Некоторые новые модели выйдут из строя менее чем через 500 км. Но изнашивание тоже может привести к травмам. Учитывая, что в среднем взрослый человек проходит от 2,4 до 3,2 км в день, менее чем за полгода наши кроссовки могут прийти в негодность, если мы будем надевать их ежедневно.

10. Носить шлепанцы в течение долгого времени

Female Legs Wearing Flip Flop on Ground or Stone. Top View Great For Any Use. / yayha , Woman pedicured feet in summer style fashion sandals / bertys30

Летом шлепанцы могут показаться очевидным выбором, так как в них комфортно. Однако долго носить такой тип обуви не рекомендуется. Это может изменить нашу походку — ведь чтобы удерживать обувь на месте, мы напрягаем пальцы ног. В долгосрочной перспективе это может привести к проблемам. Вы сможете создать аналогичный летний образ без особых потерь, если выберете пару сандалий с ремешками на щиколотках и супинатором.

На что вы обращаете внимание в первую очередь, когда покупаете обувь? Какой у вас любимый стиль?