10 ошибок в ношении одежды и уходе за ней, которые мы все ненароком совершаем, а потом пускаем вещи на тряпки

Даже если мы будем внимательно читать указания на ярлыках одежды и следовать всем правилам стирки и глажки, всегда есть вероятность того, что мы можем случайно испортить любимую вещь. Ведь даже то, как мы носим и снимаем футболку, может повлиять на срок ее службы.

Мы в ADME проанализировали типичные ошибки, которые люди совершают при ношении одежды и уходе за ней, и разобрались, как их избежать.

Носить рюкзаки

На одежде из разных материалов могут образовываться катышки. Одна из причин заключается в том, что мы носим сумки, рюкзаки или надеваем одежду в несколько слоев. Ткани трутся друг об друга, что может испортить вещь. Быстрее всего катышки появляются на одежде из шерсти, хлопка, полиэстера и акрила. С такими вещами лучше не носить рюкзаки и сумки.

Наносить парфюм на одежду

Обычно парфюм не пачкает одежду, но некоторые ингредиенты в составе духов могут привести к выцветанию ткани. Чтобы избежать этого, стоит сначала нанести парфюм на кожу, дождаться, когда он высохнет, и лишь затем одеваться. Избавиться от свежих пятен духов на одежде поможет обычная стирка. Главное — сначала сполоснуть пятно холодной водой. Для удаления старых следов нужно в равных долях смешать глицерин и воду, нанести на пятно и оставить на час, а затем постирать вещь.

Гладить одежду из вискозы с лицевой стороны

Если гладить вещи из вискозы с лицевой стороны, то на ткани появится блеск. К сожалению, исправить это уже не получится. А вот избежать порчи ткани просто: достаточно гладить такую одежду с изнанки. Но некоторые вещи из вискозы производители вообще не советуют гладить, так что лучше прочитать указания на ярлыке.

Перед стиркой сортировать вещи только по цвету

Сортировать вещи перед стиркой советуют не только по цвету, но и по типу ткани. Одежда из плотной ткани может повредить более тонкие материалы, и они порвутся. Поэтому не стоит стирать вместе постельное и нижнее белье, футболки и джинсы с блузками и рубашками.

Неправильно стирать темную одежду

Чтобы темные вещи не выцветали, их советуют стирать на низкой температуре и на самом коротком цикле. При этом стирать их лучше с жидким средством: в холодной воде порошок может не раствориться полностью. Есть еще один секрет защиты вещей черного цвета. Перед стиркой такую одежду нужно выворачивать наизнанку. Сушить ее тоже стоит лицевой стороной внутрь.

Редко стирать джинсы

Неправильная стирка может привести к порче вещей, но и стирать их недостаточно часто тоже не вариант. Например, волокна джинсов из 100%-го хлопка во время носки «расслабляются», из-за чего джинсы со временем растягиваются. Предотвратить это поможет регулярная стирка. Спасти уже растянувшиеся джинсы получится, если постирать их в очень горячей воде.

Слишком долго замачивать одежду

Перед ручной стиркой вещи обычно замачивают в воде. Но если они пробудут в ней слишком долго, то могут потерять цвет и форму. Кружевные вещи советуют замачивать всего на 2–3 минуты, шелк и шерсть — не более 30 минут. Хлопок и другие менее деликатные материалы можно оставлять в воде не более чем на час.

Использовать липкие ролики для одежды

Хотя липкими роликами удобно убирать волоски с одежды, они совсем не безобидны. Ролики могут оставить на ткани слой клея, который притянет еще больше волосков и пыли. А еще клей может привести к выцветанию одежды. Вместо роликов для удаления волосков советуют использовать щетки из натуральных материалов.

Стягивать футболку за воротник

Внешний вид футболок часто портит растянутый вырез. С такой проблемой сталкиваются люди, которые привыкли снимать футболку, хватая ее за воротник. Вернуть вещи прежнюю форму уже не получится, но можно поберечь новые футболки. Достаточно лишь привыкнуть снимать их иначе: поднимать, взявшись 2 руками за подол.

Гладить льняные вещи сухими

Льняные вещи практически невозможно погладить, когда они полностью сухие. Чтобы не портить ткань утюгом, за 5–10 минут до глажки ее стоит сбрызнуть водой, уделяя особое внимание воротнику, манжетам и карманам. Перед ноской льняной одежде нужно дать полностью высохнуть в течение 10–15 минут, иначе она быстро помнется вновь. А если вы решите использовать спрей для разглаживания складок, лучше сначала протестируйте его на изнаночной стороне ткани: некоторые средства оставляют пятна на льняных вещах, особенно на темных.