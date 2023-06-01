10 ошибок в выборе обуви, которые добавляют ложку дегтя даже в образ с иголочки

Порой мы тщательно продумываем наряд, надеваем самую качественную и трендовую обувь, а подойдя к зеркалу, понимаем, что образ в целом, увы, не сложился. Дело может быть в том, что мы неверно подобрали туфли к платью, костюму или брюкам. Впрочем, это легко исправить.

Джинсовые шорты лучше смотрятся с обувью на плоской подошве

Высокие каблуки прекрасно подчеркивают длину ног. И если вы хотите надеть короткие джинсовые шорты, то шпильки или внушительная платформа кажутся идеальным выбором. Однако на практике такое сочетание не всегда выглядит привлекательно. Лучше отдайте предпочтение сандалиям на плоской подошве или легким кедам. Если невозможно обойтись без каблука, то стоит поискать пляжную обувь на небольшой танкетке. А чтобы сбалансировать образ, можно надеть сверху какой-нибудь объемный топ.

Обтягивающие джинсы и тяжелые каблуки не очень хорошо сочетаются

Узкие джинсы сочетаются практически с любой обувью. Этот элемент гардероба прекрасно выглядит с балетками, кедами, туфлями на шпильке и лодочками. Однако следует избегать громоздкой обуви, который может исказить пропорции. В таком случае, ноги могут показаться слишком худыми, а стопы — чересчур крупными.

Высота каблука во многом зависит от длины юбки

Когда мы сочетаем обувь с платьем или юбкой, то нужно руководствоваться длиной подола. Чем он короче, тем ниже должен быть каблук. Конечно, это правило не является абсолютным, и есть исключения. Высокие шпильки или танкетки могут визуально исказить силуэт. Торс будет казаться слишком коротким, а ноги — слишком вытянутыми. Кеды, балетки или сандалии гораздо лучше сочетаются с короткими юбками.

Этот принцип также работает в обратную сторону. Юбки или платья, у которых подол опускается ниже колена, прекрасно сочетаются с высокими каблуками. В то же время, обувь на плоской подошве может испортить образ. Средней длины наряды отлично смотрятся с кедами или кроссовками, но чем длиннее нижняя кромка юбки или штанов, тем выше должен быть каблук. Разумеется, если ничто не мешает сделать такой выбор.

Расположение ремешка на туфлях имеет значение

Туфли с ремешком вокруг щиколотки не всегда выглядят выигрышно. Если ремешок узкий и имеет нейтральный цвет, то такую обувь можно смело сочетать с любым нарядом. Однако темные ремешки могут исказить пропорции ног и визуально укоротить их.

Расклешенные штаны лучше не сочетать с открытым носком

Такое сочетание — это немного устаревший тренд из 2000-х. Но если все же хочется подобрать пару именно с открытым носком, то лучше всего подойдут туфли на танкетке или на плоской подошве — они уравновесят образ. А вот шпильки стоит приберечь для других нарядов.

Кроксы лучше сочетать с укороченными брюками и юбками средней длины

Кроксы можно любить или ненавидеть, но одно бесспорно — такая обувь весьма удобна. Но не забывайте и о стиле. Кроксы не стоит носить с расклешенными брюками, так как они чересчур массивные, лучше выбрать капри или юбку средней длины. А если захотелось разбавить образ короткими шортами или мини-юбкой, то наденьте носки — это уравновесит образ.

Юбка-карандаш не слишком-то дружит с кедами и сандалиями

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Многие стилисты отмечают, что юбка-карандаш идеально сочетается с обувью на каблуке. Это могут быть шпильки или даже элегантные нарядные сандалии. Однако даже в этом случае нет однозначного правила, ведь с облегающей юбкой хорошо смотрятся и балетки, и кеды. Важно, чтобы обувь и одежда не транслировали разные сигналы. Строгая юбка-карандаш, которая создает деловой образ, и спортивная обувь, которая напоминает о прогулке на природе, вместе могут выглядеть несколько несогласованно. Именно поэтому такие предметы одежды и обуви лучше не «смешивать» в одном образе.

Спортивную одежду лучше не сочетать с вечерней обувью

Эти два элемента гардероба, кажется, отражают совершенно разные стили. Именно поэтому леггинсы не всегда гармонично сочетаются с обувью на шпильке или с квадратным каблуком. Обычно такую одежду выбирают для спорта или активного отдыха на природе, куда не принято носить парадные или вечерние туфли. Однако обтягивающие штаны могут хорошо смотреться и с элегантной обувью, если видно, что они не предназначены для посещения спортзала. Например, если леггинсы выполнены из кожи или украшены интересным принтом. Чтобы сбалансировать силуэт, стоит дополнить такой ансамбль объемным топом или свободным свитером.

Сабо отлично подходят к длинным летним платьям и юбкам

Desiree Navarro / Everett Collection / East News

Сабо — отличный выбор для теплого времени года. Они комфортные, устойчивые, в них не жарко, и к ним легко подобрать подходящий наряд. Однако из-за того, что они выглядят массивно, лучше сочетать их с широкими брюками или объемными легкими платьями и юбками. Можно попробовать сочетать сабо с леггинсами, но, вероятно, образ будет несколько перегруженным. Обувь будет выглядеть слишком массивно на ногах. По той же причине, такие модели не очень хорошо смотрятся с узкими штанами и капри.

Перед тем как надеть сандалии-гладиаторы, стоит запастись солнцезащитным кремом

Мода на сандалии-гладиаторы периодически то возвращается, то уходит. Эти модели, будь то с каблуком или на плоской подошве, действительно выглядят стильно. Важно помнить, что при ношении такой обуви в летний день необходимо использовать солнцезащитный крем. В противном случае после длительных прогулок на ногах останутся белые полоски. Кроме того, желательно, чтобы подол юбки или платья заканчивался выше колена.