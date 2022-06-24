11 вещей, которые какой-то гений придумал использовать не по назначению

Чаще всего мы привыкаем использовать вещи по их прямому назначению и даже не рассматриваем варианты того, как еще можно было бы обыграть их свойства. Но периодически некоторые пользователи соцсетей делятся подобными хитростями — настолько эффективными и простыми в применении, что хочется рассказывать о них на каждом углу.

Мы в ADME как раз наткнулись на подобные советы и просто не смогли пройти мимо.

11. Детские мелки для освежения воздуха

Мало кто знает об этом, но обычные детские мелки, которыми мы все когда-то рисовали на асфальте, могут освежить воздух в шкафу и предотвратить появление затхлости. Нужно всего лишь положить несколько кусочков на полку или в корзинку. Для ароматизирующего эффекта можно также добавить на мел пару капель эфирного масла.

10. Малярная лента для маркировки продуктов

Маркировка продуктов в морозильной камере — хорошая привычка не только для поваров заведений, но и для обычных людей. Она позволяет зафиксировать наверняка, что конкретно лежит в пакете или контейнере и с какого времени. Сделать ее проще простого с помощью малярной ленты.

9. Наполнитель для лотка как поглотитель запаха обуви

Наполнитель для кошачьих лотков обладает отличными дезодорирующими свойствами, поэтому может помочь побороться с самыми разнообразными запахами, например с запахом обуви. Нужно всего лишь набить наполнителем чистые носки, завязать их узлом, вложить в кроссовки или ботинки и оставить до утра.

8. Свечи в качестве водонепроницаемого покрытия

Если вы столкнулись с тем, что этикетки с баночек в ванной или, например, на горшках в саду стираются и размазываются, попробуйте «запечатать» их с помощью свечей. Просто потрите наклейку свечой, чтобы она покрылась парафином. Это сделает этикетку устойчивой к влажности.

7. Малярная кисть для кулинарных дел

Мало кто знает, что силиконовую кулинарную кисть вполне может заменить малярная. Она справится с задачами вроде смазывания сковороды маслом или мяса соусом ничуть не хуже. Главный нюанс, который стоит при этом учитывать, — это то, что она должна быть новой и чистой, ни разу не использованной по прямому назначению.

6. Крахмал для мытья окон и зеркал

Обычный кукурузный крахмал может заставить зеркала и окна буквально сверкать чистотой. Необходимо сделать раствор: 2 стакана воды, 1/4 стакана спирта, 1/4 стакана белого уксуса и 1 ст. ложка кукурузного крахмала — и поместить его в пульверизатор.

5. Скотч, чтобы отмерять сыпучие продукты

Чтобы легко смахнуть с ложки лишнее количество сахара, какао и так далее, приклейте с одного края контейнера полоску малярной ленты. Она будет служить скребком, благодаря которому можно будет без труда одной рукой зачерпнуть необходимое количество продукта. Кроме того, она достаточно тонка для того, чтобы легко надевать крышку прямо поверх нее.

4. Подставка для зубных щеток для сушки макияжных кистей

Подставки для зубных щеток отлично подходят и для хранения макияжных кистей. Особенно хорошо такая подставка подойдет для сушки, так как разделитель позволяет кистям не соприкасаться. Так они высохнут быстрее, а это, в свою очередь, предотвратит появление и размножение микробов, которые обожают селиться на теплых и влажных поверхностях.

3. Футляр для очков в качестве мини-косметички

Если вы не любитель носить с собой косметички, но при этом хотели бы, чтобы несколько необходимых вещичек вроде карандаша, пилки или ножниц лежали в сумке аккуратно, а не разбросанными где-то на дне под остальными вещами, используйте футляр для очков.

2. Наполнитель для лотка в качестве устранителя запахов в мусорном ведре

Каждый может столкнуться с нежелательным запахом из мусорного ведра. Самое неприятное в этом явлении то, что ведро может пропитаться им настолько, что не поможет даже промывка. Но обезопасить от этой напасти способен обычный наполнитель для лотка. В случае чего он впитает и влагу, и запахи, а для усиления эффекта можно добавить на него пару капель эфирного масла.

1. Губка для компресса при ушибах

При ушибах мы нередко прикладываем к коже что-то из морозилки, например пакет со льдом. Однако порой его может не оказаться, да и это не всегда удобно. Гораздо практичнее будет заготовить и держать в морозилке компресс из обычной кухонной губки: нужно просто смочить ее водой, вложить в герметичный пластиковый пакет и заморозить.