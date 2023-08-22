12 досадных ошибок при готовке, которые кочуют из поколения в поколение

Многие рецепты и кулинарные хаки мы используем из года в года, ведь они уже проверены временем и редко нас подводят. Но часто мы даже не осознаем, что делаем что-то неправильно или что небольшое изменение в привычной схеме может многое упростить.

Делим стороны фольги на «правильную» и «неправильную»

У листа пищевой фольги есть две стороны: блестящая и матовая. Долгое время считалось, что готовить блюда можно только на блестящей стороне и именно по этой причине фольгу производят в таком виде. Однако матовая сторона появляется всего лишь из-за особенностей заводской штамповки. Выкладывать продукты можно на любую сторону фольги.

Держим нож только за рукоять

Большинство людей, нарезая продукты, держат нож за рукоять, но это не самый удобный способ. Такой захват не обеспечивает достаточного контроля за лезвием, поэтому оно будет гулять в разные стороны. Да и быстро нарезать продукты не получится. Другой неудобный способ — это когда указательный палец ложится на верхнюю грань лезвия. Нож в таком положении удержать сложно, а палец быстро устает. Лучше всего захватить верх лезвия двумя пальцами (указательным и большим), не касаясь острой кромки.

Режем помидоры по старинке

Если нарезать помидор, поставив его плодоножкой вверх, то в большинстве случаев сочная мякоть вытечет на доску, а от ломтиков останется лишь кожура. Лучше перевернуть плод набок и нарезать его поперек. Так дольки останутся в целости и сохранности.

Добавляем сыр в пасту в последнюю очередь

Чтобы сыр хорошенько расплавился и равномерно покрыл поверхность макарон, его стоит добавить в блюдо перед соусом. Когда паста сварилась, воду сливают, оставив небольшое количество жидкости про запас. Макароны посыпают тертым сыром, добавляют немного воды из-под пасты и тщательно перемешивают блюдо. Крахмал в воде, которая осталась после варки, помогает сыру «приклеиться» к макаронам.

Не делаем на боках костистой рыбы надрезы

Даже если идеально обжарить карася или карпа, из тушки потом еще и кости вынимать придется. Но если сделать на рыбе насечки (так, чтобы между ними оставалось 2-3 мм), маленькие косточки растворятся и исчезнут при жарке. А сама рыба получится сочной и нежной.

Не вымачиваем лук перед тем, как нарезать его в салат

Многие рецепты салатов включают в себя лук. Но добавлять этот сырой овощ в еду без предварительной обработки не стоит — лук обладает слишком резким вкусом, который перебивает все остальные ингредиенты. Нарезанный лук лучше положить в ледяную воду на 10 минут или присыпать солью. Благодаря этому горечь практически полностью уйдет и появятся сладковатые нотки.

Помешиваем рис во время варки

Не стоит беспокоить рис, пока он варится. Активно орудуя лопаткой или ложкой, можно сломать или повредить нежные зернышки. Из-за этого крупа будет готовиться неравномерно, а в результате вместо рассыпчатого блюда получится липкая субстанция с комками. Правильная схема такова: довести воду до кипения, уменьшить огонь, засыпать рис и оставить его томиться на медленном огне.

Запекаем картофель на противне

Чтобы картофель полностью прожарился в духовке, необходимо обеспечить доступ горячего воздуха к клубням со всех сторон. С противнем так не получится, ведь одна стоорона плодов «прилипает» к металлической поверхности. Лучше положить клубни на решетку.

А еще не стоит смазывать картошку маслом и посыпать солью перед приготовлением. Из-за этого кожица станет влажной, а соль просто стечет с нее. Лучше сбрызнуть клубни маслом и посолить в самом конце, а потом вернуть блюдо в духовку еще на 10 минут.

Готовим яичницу из холодных яиц

Если отправить на сковородку яйца прямо из холодильника, белку потребуется больше времени для того, чтобы полностью прожариться. Желток как раз успеет свернуться и затвердеть. Лучше подержать яйца при комнатной температуре, а на сковородку при жарке добавить немного воды и накрыть ее крышкой. Так белок полностью приготовится, а желток останется жидким.

Оставляем воздушные кармашки в пельменях

Если вы решили сделать пельмени самостоятельно, то стоит учитывать один момент в процессе лепки. Запечатывая изделия, необходимо избавиться от всего лишнего воздуха. Иначе пельмени в процессе варки могут лопнуть, и все труды пойдут насмарку.

Отправляем в мясорубку теплое мясо

Чтобы мясо в процессе приготовления фарша не застревало в мясорубке, перемалывалось равномерно и не превращалось в кашу, стоит предварительно заморозить продукт. Идеальная температура для перемалывания составляет — 2 °C. Кроме того, металлические детали мясорубки тоже следует заранее охладить. В процессе перемалывания выделяется много тепла, лезвие и воронка нагреваются, из-за чего жир может начать таять. В результате вместо добротного фарша получится каша с неравномерной текстурой.

Режем лисички перед жаркой

Чтобы жареные грибы получились вкусными и сочными, не стоит нарезать их тонкими ломтиками. Этот продукт сильно уменьшается в размерах в процессе жарки, поэтому мелко нашинкованные грибы в процессе приготовления потеряют свою текстуру. Крупные экземпляры нужно разрезать на 4 части или шинковать кубиками. Грибы неправильной формы — например, лисички или вешенки — обычно не режут, а вообще рвут. Кроме того, не стоит пытаться за раз выложить на сковородку все грибы — если их много, они будут не жариться, а тушиться.