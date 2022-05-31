12 вещей, с которыми интерьер будет выглядеть так, будто к нему приложили руку крутые дизайнеры

Дорого выглядящий интерьер не обязательно требует серьезных финансовых вложений. Иногда стоит добавить всего один предмет вроде подушки или ковра — и комната смотрится совершенно по-другому.

Мы в ADME обратились к экспертам по дизайну интерьера за советами о том, какие детали в два счета сделают интерьер дома эффектнее.

Настенные зеркала

По словам дизайнеров интерьера, подвесные декоративные зеркала — очень простой способ мгновенно изменить внешний вид любой комнаты, так как они визуально расширяют пространство. Эксперты также предлагают использовать сразу несколько зеркал, причем больших, чтобы можно было создать зеркальную стену.

Матовые ручки без повреждений

Ручки на дверях и на мебели быстро могут стать неэстетичными, потускнеть или покрыться царапинами. Чтобы не менять весь интерьер и при этом освежить вид квартиры, достаточно просто обновить фурнитуру. По мнению экспертов, наиболее элегантные варианты — матовые ручки из латуни или меди.

Микс материалов

Эксперты по дизайну рекомендуют перемешивать в интерьере комнаты различные виды тканей, а также добавлять деревянные, стеклянные и металлические предметы. Опять же — необязательно для этого менять мебель. Достаточно добавить в интерьер детали. Например, покрыть текстильный диван одеялом из шерсти или меха, положить на кожаные кресла вязаные подушки или украсить деревянный стол металлическими элементами.

Винтажный ковер

С помощью стильного винтажного ковра можно очень круто украсить пространство дома. Если не получается найти настоящий винтаж, можно приобрести новый ковер в таком стиле. Единственное — в выборе этого предмета интерьера важно не ошибиться с размером. Совсем маленькие коврики не придадут комнате роскоши. Стоит также поставить на ковер мебель.

Пуховые подушки

Подушки с синтетическим наполнителем быстро становятся плоскими и бесформенными, что не добавляет красоты интерьеру. Дизайнеры рекомендуют заменить такие подушки на пуховые — если, конечно, на пух нет аллергии. Они гораздо дольше сохраняют пышную форму и отлично украсят кровать.

Вещи акцентного цвета

Сделать комнату интересней поможет всего лишь добавление в интерьер одного яркого акцентного цвета. Дизайнеры отмечают: стоит сделать так, чтобы подобный оттенок встречался хотя бы 3 раза. Например, гостиную, выдержанную в нейтральных тонах, можно украсить синими подушками, креслом и каким-нибудь небольшим аксессуаром вроде книги на столе.

Предметы интерьера разных стилей

Если добавить в комнату, выдержанную в одном стиле, элементы какого-либо другого стиля, то помещение сразу приобретет дизайнерский вид. К примеру, эксперты предлагают освежить помещение с классическим интерьером чем-то современным. И наоборот: если комната выполнена в духе модерн, можно облагородить ее более традиционными вещами.

Простые белые абажуры

Тусклые тона придают комнате унылый вид. Цвет важен даже при выборе такой детали интерьера, как абажур. Поэтому старые бра неяркого оттенка и к тому же еще мудреной формы дизайнеры советуют заменить. Подходящая альтернатива — минималистичный белый абажур в виде барабана.

Открытые книжные полки

Если есть возможность похвастаться обширной коллекцией книг, не стоит прятать ее в закрытых ящиках и шкафах. Открытые книжные полки привнесут изюминку в интерьер. К тому же сейчас можно конструировать стеллажи по индивидуальному дизайну. Дизайнеры предлагают выбирать полки древесных тонов или белого цвета — в зависимости от того, хочется ли добавить в интерьер больше теплоты или свежести.

Декоративные потолочные медальоны

Потолок тоже можно превратить в интересное дизайнерское решение, если, например, украсить область вокруг крепления люстры декоративными потолочными медальонами из полиуретана. Такие элементы интерьера крепятся легко и быстро, при этом придают шика за счет симпатичной лепнины. Их также можно покрасить в желаемый оттенок.

Напольные подушки

Если декоративные диванные подушки многие уже используют в интерьере, то о напольных мало кто вспоминает. Однако эта деталь делает общий вид помещения законченным. К тому же на таких подушках можно сидеть. Это отличное решение для небольших комнат, где громоздкие кресла смотрятся плохо или их вообще невозможно поставить.

Подставка для зонтов и напольная вешалка

Эти вещи служат прекрасными элементами декора прихожей. А еще с ними не надо думать о том, где сушить мокрый зонт после прогулки под дождем или хранить одежду, шапки и сумки, когда все крючки на стене уже заняты. Сейчас можно приобрести недорогие и функциональные подставки для зонтов, где есть даже отдельные секции для маленьких и больших моделей, и вешалки для одежды с разным количеством крючков.