13 вещей, которые родители торопятся купить для детей, но только зря деньги тратят

Большинство родителей уверено, что их дети достойны самого лучшего. Поэтому не жалеют средств на покупку товаров, которые призваны не только порадовать карапузов, но и по возможности облегчить жизнь мамам и папам. К сожалению, часть таких приобретений оказывается не только бессмысленной тратой денег, но и может быть потенциально опасной для малышни.

Кроватки с регулируемыми бортиками

Такие модели пользуются искренней любовью у родителей. Можно просто опустить бортик на необходимую высоту, а не перегибаться, чтобы поднять малыша. Но некоторые из этих кроваток небезопасны для детей, так как планки иногда отходят, и малыш может ненароком прищемить что-то или застрять. Большинство современных производителей кроваток проверяют свои товары на соответствие последним нормам, но модели, выпущенные до 2011 года, могут содержать этот брак, и от покупки подержанных изделий стоит отказаться.

Защитные сетки

Для родителей шустрых карапузов производители предлагают специальные сетки и тенты. Эти изделия крепят на бортики кроватки или ставят на игровой коврик. В результате малыш не может ненароком вылезти за пределы определенного пространства, а комары и мошки не попадают внутрь. Но эти приспособления могут привести к травмам и причинить вред здоровью ребенка. Некоторые малыши умудряются застрять между перекладинами, и дело в лучшем случае заканчивается синяками и ушибами.

Некоторые другие детские товары тоже могут нести потенциальные риски для малышей.

Умные носки

Умный носок — специальный монитор, который крепится на детской ножке. Он отслеживает сердцебиение и уровень кислорода в крови, а затем передает данные на телефон родителей. Если один из показателей выходит за пределы нормы, приложение на телефоне тут же выдает тревожный сигнал. Но иногда такие приборы приносят родителям только нервотрепку. Этот носок довел нас с мужем до ручки. Наш малыш все время его стаскивал или браслет ослабевал, когда мы меняли подгузники. В результате как только мы наконец-то начинали дремать, телефон орал, и мы опять вскакивали. Вернули эту штуку в магазин. © APGNick / Reddit

Детские комбайны

Почти любая детская версия популярной бытовой техники на проверку оказывается бесполезной тратой денег. Приготовить блюдо на пару можно и в обычной пароварке, а твердую пищу в пюре превратит и простой блендер. В результате детскими комбайнами пользуются несколько раз, а потом они или отправляютcя в дар родственникам, или пылятся где-то в самом темном углу на антресолях. На самом деле стадия всех этих пюрешек пролетает в одно мгновение. Ни за чтобы не купила никакую дорогую штуку, чтобы готовить эту еду. © Blooodbathandbeyond / Reddit

Ходунки

Это приспособление помогает мамам освободить руки, а малышам, которые еще не научились ходить, безопасно передвигаться по дому. Однако педиатры не рекомендуют пользоваться ходунками. Ребенок может где-то застрять, опрокинуть на себя горячий напиток или даже скатиться с лестницы. Кроме того, малыш невольно принимает вертикальное положение до того, как его тело успевает подготовиться к этому.

Некоторые детские стиральные порошки

В специальных детских порошках нет ничего особенного, а стоят такие товары зачастую дороже обычных. Если же в составе средства присутствуют ароматизаторы, то оно может быть небезопасным для здоровья малыша. Детские вещи можно стирать любым порошком, главное, чтобы в нем отсутствовали красители, отдушки, он был гипоаллергенным и подходил для людей с чувствительной кожей.

Качели и гамаки для новорожденных

Многие родители буквально молятся на эти предметы, потому что только в качелях их малыши успокаивались и можно было урвать какое-то время для себя. Но такие конструкции стоят довольно дорого и занимают много места. К тому же далеко не все дети любят качаться — оказавшись в кресле, они начинают возмущаться. Опытные мамы советуют сначала взять этот предмет напрокат и проверить, как чадо к нему отнесется, а уже потом покупать. Вместо качелей можно приобрести детский шезлонг. Он занимает меньше места и более прост в эксплуатации. Наша дочка буквально возненавидела качели. В результате эта бандура просто пылилась на полу и занимала место. © mtnstoseaside / Reddit

Детские мелки для ванны

Специальные мелки могут надолго занять малыша в ванной. Кроме того, ребенок учится рисовать на вертикальных поверхностях, а не на горизонтальных, как привык. У мелков есть только один минус: если не стереть рисунки сразу, а оставить их на ночь, избавиться от цветных пятен будет непросто. Наш сын просто обожал рисовать на ванне. Обычно я сразу смывала все его художества, но один раз забегалась и забыла. В результате что я только не использовала, чтобы отскрести яркие разводы, ничего не помогало. Так и осталась наша ванна пятнистой.

Коляска-трансформер

Такая модель кажется выгодной покупкой, ведь вместо 2 колясок — лежачей и сидячей — можно приобрести одну. Но трансформеры обычно больше по размеру, чем обычные коляски, и занимают много места. Если от обычной лежачей коляски в какой-то момент можно избавиться, то люльку-трансформер не получится сбыть с рук, пока вся конструкция не перестанет быть нужной (года в 2, а то и позднее). С первого взгляда влюбилась в нашу коляску-трансформер. Удобная, маневренная и устойчивая. Вот только не учла один момент — ширину задней оси. Коляска просто не влезала в наш лифт. Каждый раз, когда я завозила эту бандуру в кабину или вытаскивала из нее, мне приходилось снимать заднее колесо.

Детское масло

Для увлажнения нежной кожи новорожденного обычно используют специальные лосьоны, а масла применяют только во время массажа. Последние содержат минеральное масло, а потому плохо впитываются детской кожей. Более того, некоторые специалисты считают, что из-за своих химических особенностей такое масло может создать барьер на поверхности кожи, что приведет к потере влаги.

Набор бутылочек

Заранее запасаться большим количеством бутылочек для кормления — неблагодарное занятие. Эти вещи стоит подбирать индивидуально под конкретного малыша. Некоторые дети остаются на грудном вскармливании до года и дольше и вообще не нуждаются в такой таре. Другие могут пить смесь только из бутылок определенной марки, иначе у них начинаются колики.

Прыгунки

Некоторые дети обожают скакать в прыгунках. Но минусов у этой игрушки больше, чем плюсов. Малышам не стоит проводить в этой штуке больше 15 минут в день из-за специфической конфигурации сиденья, которая влияет на развитие тазобедренных суставов. Пальцы ребенка могут попасть между ремешками, что приведет к травме. А находясь в «дверных прыгунках», которые крепятся в проеме, карапуз может набить о косяки синяки и шишки.

Стульчик для кормления c декоративными деталями

Этот предмет должен быть в первую очередь удобным и устойчивым, его внешний вид — дело десятое. Обилие швов, аппликаций и декоративных деталей влияет не только на стоимость стула, но и на удобство его использования. Дети едят не слишком аккуратно, а потому все стыки быстро забиваются едой, и мытье стула превращается в сущее мучение. Купили ребенку крутой детский стульчик. Сиденье у него набивное, и на нем множество швов. Его просто невозможно отмыть. Люди, бога ради, не повторяйте моей ошибки! © Sock_puppet09 / Reddit