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13 вещей, которые родители торопятся купить для детей, но только зря деньги тратят

Сделай сам
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Большинство родителей уверено, что их дети достойны самого лучшего. Поэтому не жалеют средств на покупку товаров, которые призваны не только порадовать карапузов, но и по возможности облегчить жизнь мамам и папам. К сожалению, часть таких приобретений оказывается не только бессмысленной тратой денег, но и может быть потенциально опасной для малышни.

Кроватки с регулируемыми бортиками

Такие модели пользуются искренней любовью у родителей. Можно просто опустить бортик на необходимую высоту, а не перегибаться, чтобы поднять малыша. Но некоторые из этих кроваток небезопасны для детей, так как планки иногда отходят, и малыш может ненароком прищемить что-то или застрять.

Большинство современных производителей кроваток проверяют свои товары на соответствие последним нормам, но модели, выпущенные до 2011 года, могут содержать этот брак, и от покупки подержанных изделий стоит отказаться.

Защитные сетки

Для родителей шустрых карапузов производители предлагают специальные сетки и тенты. Эти изделия крепят на бортики кроватки или ставят на игровой коврик. В результате малыш не может ненароком вылезти за пределы определенного пространства, а комары и мошки не попадают внутрь.

Но эти приспособления могут привести к травмам и причинить вред здоровью ребенка. Некоторые малыши умудряются застрять между перекладинами, и дело в лучшем случае заканчивается синяками и ушибами.

Некоторые другие детские товары тоже могут нести потенциальные риски для малышей.

Умные носки

Умный носок — специальный монитор, который крепится на детской ножке. Он отслеживает сердцебиение и уровень кислорода в крови, а затем передает данные на телефон родителей. Если один из показателей выходит за пределы нормы, приложение на телефоне тут же выдает тревожный сигнал. Но иногда такие приборы приносят родителям только нервотрепку.

  • Этот носок довел нас с мужем до ручки. Наш малыш все время его стаскивал или браслет ослабевал, когда мы меняли подгузники. В результате как только мы наконец-то начинали дремать, телефон орал, и мы опять вскакивали. Вернули эту штуку в магазин. © APGNick / Reddit

Детские комбайны

Почти любая детская версия популярной бытовой техники на проверку оказывается бесполезной тратой денег. Приготовить блюдо на пару можно и в обычной пароварке, а твердую пищу в пюре превратит и простой блендер. В результате детскими комбайнами пользуются несколько раз, а потом они или отправляютcя в дар родственникам, или пылятся где-то в самом темном углу на антресолях.

  • На самом деле стадия всех этих пюрешек пролетает в одно мгновение. Ни за чтобы не купила никакую дорогую штуку, чтобы готовить эту еду. © Blooodbathandbeyond / Reddit

Ходунки

Это приспособление помогает мамам освободить руки, а малышам, которые еще не научились ходить, безопасно передвигаться по дому. Однако педиатры не рекомендуют пользоваться ходунками. Ребенок может где-то застрять, опрокинуть на себя горячий напиток или даже скатиться с лестницы. Кроме того, малыш невольно принимает вертикальное положение до того, как его тело успевает подготовиться к этому.

Некоторые детские стиральные порошки

В специальных детских порошках нет ничего особенного, а стоят такие товары зачастую дороже обычных. Если же в составе средства присутствуют ароматизаторы, то оно может быть небезопасным для здоровья малыша. Детские вещи можно стирать любым порошком, главное, чтобы в нем отсутствовали красители, отдушки, он был гипоаллергенным и подходил для людей с чувствительной кожей.

Качели и гамаки для новорожденных

Многие родители буквально молятся на эти предметы, потому что только в качелях их малыши успокаивались и можно было урвать какое-то время для себя. Но такие конструкции стоят довольно дорого и занимают много места. К тому же далеко не все дети любят качаться — оказавшись в кресле, они начинают возмущаться.

Опытные мамы советуют сначала взять этот предмет напрокат и проверить, как чадо к нему отнесется, а уже потом покупать. Вместо качелей можно приобрести детский шезлонг. Он занимает меньше места и более прост в эксплуатации.

  • Наша дочка буквально возненавидела качели. В результате эта бандура просто пылилась на полу и занимала место. © mtnstoseaside / Reddit

Детские мелки для ванны

Специальные мелки могут надолго занять малыша в ванной. Кроме того, ребенок учится рисовать на вертикальных поверхностях, а не на горизонтальных, как привык. У мелков есть только один минус: если не стереть рисунки сразу, а оставить их на ночь, избавиться от цветных пятен будет непросто.

  • Наш сын просто обожал рисовать на ванне. Обычно я сразу смывала все его художества, но один раз забегалась и забыла. В результате что я только не использовала, чтобы отскрести яркие разводы, ничего не помогало. Так и осталась наша ванна пятнистой.

Коляска-трансформер

Такая модель кажется выгодной покупкой, ведь вместо 2 колясок — лежачей и сидячей — можно приобрести одну. Но трансформеры обычно больше по размеру, чем обычные коляски, и занимают много места. Если от обычной лежачей коляски в какой-то момент можно избавиться, то люльку-трансформер не получится сбыть с рук, пока вся конструкция не перестанет быть нужной (года в 2, а то и позднее).

  • С первого взгляда влюбилась в нашу коляску-трансформер. Удобная, маневренная и устойчивая. Вот только не учла один момент — ширину задней оси. Коляска просто не влезала в наш лифт. Каждый раз, когда я завозила эту бандуру в кабину или вытаскивала из нее, мне приходилось снимать заднее колесо.

Детское масло

Для увлажнения нежной кожи новорожденного обычно используют специальные лосьоны, а масла применяют только во время массажа. Последние содержат минеральное масло, а потому плохо впитываются детской кожей. Более того, некоторые специалисты считают, что из-за своих химических особенностей такое масло может создать барьер на поверхности кожи, что приведет к потере влаги.

Набор бутылочек

Заранее запасаться большим количеством бутылочек для кормления — неблагодарное занятие. Эти вещи стоит подбирать индивидуально под конкретного малыша. Некоторые дети остаются на грудном вскармливании до года и дольше и вообще не нуждаются в такой таре. Другие могут пить смесь только из бутылок определенной марки, иначе у них начинаются колики.

Прыгунки

Некоторые дети обожают скакать в прыгунках. Но минусов у этой игрушки больше, чем плюсов. Малышам не стоит проводить в этой штуке больше 15 минут в день из-за специфической конфигурации сиденья, которая влияет на развитие тазобедренных суставов.

Пальцы ребенка могут попасть между ремешками, что приведет к травме. А находясь в «дверных прыгунках», которые крепятся в проеме, карапуз может набить о косяки синяки и шишки.

Стульчик для кормления c декоративными деталями

Этот предмет должен быть в первую очередь удобным и устойчивым, его внешний вид — дело десятое. Обилие швов, аппликаций и декоративных деталей влияет не только на стоимость стула, но и на удобство его использования. Дети едят не слишком аккуратно, а потому все стыки быстро забиваются едой, и мытье стула превращается в сущее мучение.

  • Купили ребенку крутой детский стульчик. Сиденье у него набивное, и на нем множество швов. Его просто невозможно отмыть. Люди, бога ради, не повторяйте моей ошибки! © Sock_puppet09 / Reddit

Многие товары для малышей мамы покупают еще во время беременности. Часть этих приобретений не только оказывается совершенно бесполезной, но и проедает приличную дыру в семейном бюджете.

Фото на превью Quinn Dombrowski / Flickr, CC BY-SA 2.0, Andrea Moed / Flickr, CC BY-SA 2.0, Quinn Dombrowski / Flickr, CC BY-SA 2.0
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AdMe/Сделай сам/13 вещей, которые родители торопятся купить для детей, но только зря деньги тратят
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