14 действенных хаков по выбору и носке очков, о которых не расскажут даже в оптике

От количества очков в оптике порой глаза разбегаются, и даже примерка не дает четкого понимания, что же выбрать. Оказывается, существуют эффективные приемы, которые не дадут растеряться в магазине и помогут найти ту самую пару. А после покупки использовать ее правильно.

1. Учитывайте форму лица

Сейчас в центре внимания большие очки прямоугольной формы. Но они подходят в основном людям с овальными и круглыми лицами. На прямоугольном и квадратном лице лучше смотрятся круглые оправы. То есть гармоничнее будут выглядеть очки «противоположной» лицу формы.

2. Позаботьтесь о правильном футляре

Выбрать модные очки — только часть дела. Бережное использование позволит сохранить их в целости, и тогда ваш образ будет на все сто. К тому же царапины на стекле не только портят имидж, но и вредят зрению. Поэтому желательно приобретать изделия, к которым прилагается надежный твердый, а не гибкий кейс. Также не стоит забывать использовать специальную тряпочку для ухода.

3. Сочетайте цвет оправы с цветом волос

Примерив несколько пар очков одной формы, но разных цветов, можно заметить, насколько отличаются сложившиеся образы. Во многом на это влияет сочетание оправы с цветом волос. Некоторые обладатели русых или светлых волос отмечают, что черные очки смотрятся на них слишком грубо. В этом случае отличной заменой могут быть оправы более мягких оттенков.

4. Минимизируйте следы от очков

У некоторых тяжелых очков есть силиконовые подушечки. От них на переносице часто остаются следы. Чтобы макияж не испортился, перед тем как надеть очки, можно нанести немного фиксирующей пудры. Или же выбирать актуальные пластиковые очки, которые надежно сидят и не давят слишком сильно.

5. Не забывайте про необычные оправы

Универсальные очки на каждый день — практичное решение. Но жизнь не состоит только лишь из будней. Бывают дни, когда образ смотрится гораздо выигрышнее с необычными очками. Или душа просит чего-то шикарного. Поэтому удобно иметь 2 вида очков: классические и трендовые. Тем более в моде множество нестандартных вариантов оправ: прозрачные, черепаховые и даже деревянные.

6. Носите металлические оправы

Металлические оправы актуальны. Поэтому свой повседневный образ можно смело дополнять такими. Подобные оправы могут быть не только привычной формы, но и нестандартной многоугольной. Конечно, ради моды не следует менять свои предпочтения кардинально, ведь главное, чтобы элементы гардероба сочетались между собой и шли человеку.

7. Сочетайте цветные очки с одеждой

Есть мнение, что сочетать аксессуары по цветам — консервативный, а не современный подход. Но когда речь об очках, это может сделать образ более интересным. Тем более цветные оправы в тренде. Впрочем, даже не совпадая по цвету с одеждой, яркие очки будут выглядеть актуально и освежат любимый свитер.

8. Не пренебрегайте цепочками для очков

Цепочки для обычных и солнцезащитных очков возвращаются в моду. Но теперь вместо непримечательных шнурков в магазинах продаются настоящие украшения на любой вкус. Их оценили даже знаменитости. Некоторые дизайнеры зашли так далеко, что делают цепочки из золота, серебра и украшают драгоценными камнями. Не стоит забывать, что это не только стильный, но и удобный аксессуар — шансов потерять любимые очки становится гораздо меньше.

9. Обыгрывайте форму «кошачий глаз»

Некоторые очки делают взгляд более открытым. Например, модели с подъемом в стороны от линии переносицы, как у популярных очков «кошачий глаз». Они подходят практически всем. Если такая форма кажется слишком вычурной, можно рассмотреть более привычные модели. Главное, чтобы они хотя бы слегка приближались к «кошачьей» форме.

10. Удлиняйте лицо с помощью очков без нижней рамки

Если хочется удлинить лицо, то правильные очки могут и с этим справиться. Для этого стоит примерить модели, где нет нижней рамки, то есть линзы крепятся только сверху. А вот если лицо слишком вытянутое, то помогут очки с темной четкой рамкой со всех сторон.

11. Используйте декоративные элементы

Рекомендуется обратить внимание на оправы с акцентами на верхних углах. Это могут быть цветовые пятна или детали из другого материала. Они освежают лицо и придают взгляду выразительность. Такие очки — еще один способ не носить классический «кошачий глаз», но пользоваться всеми его преимуществами.



12. Следите, чтобы очки не соскальзывали

Некоторые люди не тратят много времени на подбор очков и берут то, что приглянулось первым. В результате рискуют купить очки не по размеру. Соприкосновение оправы с переносицей должно быть плотным, иначе взгляд будет постоянно опущен, также возможны проблемы со зрением.



Иногда причина в том, что болтики в заушниках ослаблены. Чтобы решить проблему, стоит их подкрутить. Если размер подобран идеально, с заушниками все в порядке, а аксессуар все равно сползает с носа, существуют многочисленные лайфхаки. Можно использовать специальные накладки или воск и даже наносить праймер для теней на переносицу.

13. Используйте разные очки для отдельных задач

При выборе очков желательно учитывать, в какой обстановке их придется носить. Так, например, при вождении автомобиля не следует использовать модели с широкой оправой по бокам, так как это ограничивает периферийное зрение. А линзы без антибликового фильтра создадут неудобства для вечерних поездок.

14. Выбирайте очки с большими линзами

Некоторых привлекают очки с маленькими линзами. Конечно, такие варианты выглядят стильно и могут быть хорошим дополнением образа. Но они не очень практичны. Окулисты не рекомендуют такие очки, потому что глазам в них будет неудобно приспосабливаться к возможным изменениям зрения с течением времени.



Также маленькие очки могут увеличить лицо и сделать его более круглым. Возможно, лучше выбрать большие очки, они в тренде. Кроме того, если стоит задача уменьшить лицо и сделать его более симметричным, они легко с этим справятся.