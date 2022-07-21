20+ человек, которые умеют создавать и находить такие вещи, что можно выставлять в музее моды
Согласно знаменитому выражению, мода проходит, а стиль остается. Действительно, мода сиюминутна: сегодня на подиумах могут царить мини-юбки и яркие цвета, а завтра — макси пастельных тонов. А вот стиль — особенно когда он индивидуален и гармоничен, — как бы странно это ни звучало, никогда не выйдет из моды.
ADME по-настоящему восхищается людьми, которые могут отыскать настоящее сокровище среди множества нарядов и аксессуаров, а порой и сделать их своими руками.
«Мой купальный наряд в стиле 1950-х»
«Не смогла расстаться с этой шляпой и теперь буквально влюблена в нее»
«Dr. Martens моего размера я купила за $ 25 на дворовой распродаже»
«Мое свадебное платье в винтажном стиле»
«Я искала зеленую сумку несколько лет»
«Увидела ее в витрине магазина и мысленно приготовилась отдать за нее $ 70. Но она обошлась мне всего в $ 15!»
«Прекрасное кольцо, доставшееся мне от бабушки»
«Купила браслет за $ 15, отнесла к ювелиру. Он сказал, что это золото 585-й пробы, а бриллианты настоящие. Цена как минимум $ 500»
«Нашла винтажные туфли моей мечты в комиссионном магазине всего за $ 10»
«Я никогда не выкладывала своих фотографий в интернет до этого момента»
«Но я настолько люблю этот наряд, что захотелось поделиться им с вами».
«Я раздобыла этот свитер из прошлого и очень горжусь своей находкой»
«Нашла эти чудные серьги на одном мероприятии, проходившем в винтажном стиле»
«Новая оправа от EyeBuyDirect. Я коллекционирую очки, и эта линейка, очевидно, станет моей любимой»
«Нашла эти винтажные очки Christian Dior всего за $ 5»
Да, берет — это еще один «апельсин»!
«10 из 10! Эти серьги просто прекрасны!»
«Нашла эти часы Dior с двухцетным браслетом на обменной ярмарке»
«Серьги из 14-каратного белого золота, которые обошлись мне менее чем в $ 1. Они весят почти 10 г»
Сказка о двух городах
«Упаковалась» для прогулки
Коктейльные наряды для свадьбы на выходных
А вы сами шьете себе одежду или аксессуары? Или, может, вам посчастливилось отыскать в комиссионном магазине нечто такое, что стало вашей любимой вещью?