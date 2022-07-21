20+ человек, которые умеют создавать и находить такие вещи, что можно выставлять в музее моды

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Согласно знаменитому выражению, мода проходит, а стиль остается. Действительно, мода сиюминутна: сегодня на подиумах могут царить мини-юбки и яркие цвета, а завтра — макси пастельных тонов. А вот стиль — особенно когда он индивидуален и гармоничен, — как бы странно это ни звучало, никогда не выйдет из моды.

ADME по-настоящему восхищается людьми, которые могут отыскать настоящее сокровище среди множества нарядов и аксессуаров, а порой и сделать их своими руками.

«Мой купальный наряд в стиле 1950-х»

«Не смогла расстаться с этой шляпой и теперь буквально влюблена в нее»

«Dr. Martens моего размера я купила за $ 25 на дворовой распродаже»

«Мое свадебное платье в винтажном стиле»

«Я искала зеленую сумку несколько лет»

«Увидела ее в витрине магазина и мысленно приготовилась отдать за нее $ 70. Но она обошлась мне всего в $ 15!»

«Прекрасное кольцо, доставшееся мне от бабушки»

«Купила браслет за $ 15, отнесла к ювелиру. Он сказал, что это золото 585-й пробы, а бриллианты настоящие. Цена как минимум $ 500»

«Нашла винтажные туфли моей мечты в комиссионном магазине всего за $ 10»

«Платье моей бабушки и винтажная сумочка»

«Я никогда не выкладывала своих фотографий в интернет до этого момента»

«Но я настолько люблю этот наряд, что захотелось поделиться им с вами».

«Я раздобыла этот свитер из прошлого и очень горжусь своей находкой»

«Нашла эти чудные серьги на одном мероприятии, проходившем в винтажном стиле»

«Новая оправа от EyeBuyDirect. Я коллекционирую очки, и эта линейка, очевидно, станет моей любимой»

«Нашла эти винтажные очки Christian Dior всего за $ 5»

Да, берет — это еще один «апельсин»!

«10 из 10! Эти серьги просто прекрасны!»

«Нашла эти часы Dior с двухцетным браслетом на обменной ярмарке»

«Серьги из 14-каратного белого золота, которые обошлись мне менее чем в $ 1. Они весят почти 10 г»

Сказка о двух городах

«Упаковалась» для прогулки

Коктейльные наряды для свадьбы на выходных