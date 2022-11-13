7 особенностей лица, которые можно скорректировать прическами

Маленькие глаза могут быть привлекательными, круглое лицо способно придать юный вид, а большие уши — очарование: вы только посмотрите на Энн Хэтэуэй! Есть так много уникальных черт, которые добавляют их обладателям особого шарма. Однако некоторые все равно хотят избавиться от таких особенностей. Это выбор каждого человека, но мы надеемся, что каждый помнит о том, что может обойтись без хирургического вмешательства. Все, что нужно сделать, — это изменить прическу.

1. Двойной подбородок

Не стоит коротко стричься, если у вас двойной подбородок. Вместо этого сделайте челку или завивку. Также вам подойдут многослойные или обрамляющие лицо стрижки. Так вы переключите внимание с подбородка на волосы. Хитрость заключается в наличии слоев. Они добавляют объема и создают иллюзию узкого лица. Если вы предпочитаете короткие волосы, выберите каскадную стрижку боб до подбородка с рваными концами.

2. Крупный нос

Выбирайте прически, которые визуально делают ваше лицо шире: так нос будет казаться менее крупным. Различные типы челок: косая, густая или многослойная — отлично справляются с этой задачей. Вы можете собрать волосы в небрежный пучок или хвост с выпадающими прядями. Старайтесь избегать коротких стрижек и прямых волос.

3. Высокий лоб

Стрижка боб с челкой, длинные или короткие волосы с пробором или рваной челкой идут людям, у которых высокий лоб. Сбалансировать пропорции лица, по мнению стилиста, помогут горизонтальное обрамление, объем и мягкие слои.

4. Небольшие глаза

Избегайте дерзких стрижек и густых волос, вместо этого попробуйте короткие прически с плавными линиями или с небольшим объемом. Челка допустима, но только если она не полностью закрывает глаза и лоб. Стрижки пикси подчеркивают глаза, особенно если хорошо видны брови.

5. Круглое лицо

Если вы хотите оптически немного удлинить лицо, выбирайте небрежную стрижку боб и волнистые волосы или мелирование балаяж, которое будет обрамлять лицо. Вы также можете добавить больше объема сверху и оставить длинные локоны по бокам. Избегайте гладких причесок и густых челок, так как горизонтальные линии визуально делают лицо шире.

6. Удлиненное лицо

У людей с узким лицом выделяются, как правило, нос, подбородок и шея. Некоторые стрижки могут еще сильнее удлинить лицо. Категорически не рекомендуется отращивать прямые длинные волосы. Нужно, наоборот, выбирать объемные прически. Попробуйте небрежный длинный боб с пробором, асимметричную рваную челку, волнистые длинные волосы с пробором по центру или постриженные лесенкой.

7. Крупные уши

Прикрыть уши несложно, но выбрать из всего многообразия определенную стрижку может быть нелегкой задачей. Во-первых, на висках должно быть достаточно объема, во-вторых, волосы должны быть немного приподняты над головой. Боб или каскадные прически — отличный выбор.