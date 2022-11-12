Как сделать елочные игрушки и новогодние украшения своими руками

Как сделать елочную игрушку своими руками? Какие подручные материалы можно использовать для новогодних игрушек, шаров или снежинок? Топ простых и волшебных украшений для новогодней елки.

1. Олени и другие новогодние персонажи из втулок от туалетной бумаги

Елочные игрушки из картонных тубусов от туалетной бумаги давно пользуются популярностью у любителей мастерить украшения своими руками. Этот подручный материал найдется в любом доме. Для северного оленя, который может стать и украшением на елку, и декорацией на праздничный стол, вам понадобятся следующие материалы: втулка

лист картона

простой карандаш

ножницы

шаблоны головы и хвоста

гуашь и кисточки

клей

Разрежьте втулку напополам. В каждой половинке снизу вырежьте полукруглую выемку и обведите края белой гуашью. Положите шаблоны головы с рогами и хвоста на картон, обведите и вырежьте заготовки. Нарисуйте глаза, красный нос и снова обведите края белой гуашью.

Дождитесь, когда краска высохнет, и сделайте по разрезу в середине снизу. Смажьте края клеем и закрепите на втулке сверху. Олени готовы. Эту простую поделку может сделать даже ребенок детсадовского возраста при совсем небольшой помощи взрослых.

Кстати, из втулок можно смастерить и другие новогодние игрушки, наклеив на них забавные звериные мордочки. Снеговичка тоже сделать получится — понадобятся ветки, нос и пуговички. Кстати, все эти элементы можно просто вырезать из цветной бумаги.

2. Звезды из все тех же втулок

Для волшебных искрящихся звездочек на елку нужно приготовить следующие материалы: втулки от туалетной бумаги

ножницы

кисточка

клей ПВА

клеевой пистолет

блестки

бусина или нарядная пуговица

ленты или бечевка

Расплющьте втулку и нарежьте ее ножницами на лепестки шириной около 1 см. Отложите 5 штук для основания звезды, а остальные лепестки согните пополам и вклейте один в другой, закрепляя места соединения при помощи клея. Смажьте заготовки клеем ПВА и посыпьте блестками. Дайте материалам закрепиться.

При помощи клеевого пистолета скрепите 5 овальных лепестков в основу.

Посадите между лепестками согнутые метелки. Прикрепите в центр бусину или пуговицу, привяжите нарядную ленточку или бечевку.

Это простая игрушка станет украшением любой елки. Ее загадочное мерцание будет выигрышно смотреться в огнях от гирлянды.

3. Елочные украшения из перегоревших лампочек

Даже ребенок справится с тем, чтобы своими руками превратить бесполезную перегоревшую лампочку в елочную игрушку. Для этого понадобятся следующие материалы: лампочки

клей ПВА

кисточка

блестки

нарядный шнурок

Смажьте лампочку клеем и густо посыпьте блестками, закрепите вертикально, патроном вниз, и дайте застыть. Обмотайте бечевой, сделайте петельку — и можно вешать на елочку. Если хотите спрятать патрон, густо смажьте его клеем и обмотайте бечевкой несколько раз, оставив небольшой хвостик для петли. Дайте клею застыть. Если не хотите покупать блестки, но у вас есть ненужный лак для ногтей, лампочки можно раскрасить и им.

4. Игрушки на елку из грушевидных лампочек

Пузатые перегоревшие тоже могут послужить отличным материалом. С их помощью можно смастерить своими руками игрушку, которая будет отличаться от стеклянных шаров только в лучшую сторону, ведь вы сможете сделать ее дизайн уникальным. Гуашью или акриловыми красками можно нарисовать на лампе забавную мордочку, превратить ее в зверюшку, например пингвина или тигра, дородного Деда Мороза, потешного снеговика.

Чтобы снеговик получился как будто из снега, можно снова воспользоваться таким материалом, как блестки. Нанесите на лампу клей ПВА, посыпьте белыми блестками, дайте застыть, а затем красками нарисуйте нос-морковку, рот, глаза и ручки-палочки. Привяжите яркую тесьму — и оригинальная елочная игрушка готова.

5. Зайчики на елку своими руками

Забавных зайцев на елку можно смастерить из атласных ленточек и легких пенопластовых шариков. Кроме этих материалов, для такой игрушки вам также понадобятся: клеевой пистолет

фетр

два маленьких помпона

глаза для поделок

бусина-нос

Плотно намотайте ленту на шар, время от времени закрепляя ее сверху и снизу клеевым пистолетом. Из фетра вырежьте челочку и ушки.

Склейте ушки из фетра двух цветов. Приклейте к шарику помпоны-щечки, закрепите челку, глазки и носик. Осталось только наклеить ушки — и ваш зайка готов. Кстати, имея пенопласт, ленточки и фетр, можно сделать и классные елочные шары своими руками. То есть не доводить свое творение до «стадии» зайчика.

6. Новогодние игрушки из ваты

В том, чтобы сделать ватные елочные игрушки своими руками, нет ничего сложного. Зато выглядят они очень атмосферно и пробуждают в сердце ностальгию по тем временам, когда в каждом доме на Новый год доставали такие украшения. Из материалов вам понадобятся: фольга

вата

клей ПВА

кисточки

гуашь или акриловые краски

Из скомканной фольги слепите основу для фигурки. Отрывайте вату по кусочку, прикладывайте к основе и пропитывайте клеем. Накладывайте один слой на другой, пока вся фигурка не будет покрыта ватой. Дайте высохнуть и раскрасьте.

Если вы не уверены в своих навыках скульптора, не замахивайтесь на сложные фигурки. Скатайте несколько шаров и сделайте снеговика. Если же вы с детства любите лепить и рисовать, то вам наверняка под силу будут и елочные игрушки посложнее. Обратите внимание на то, что вам нужна хлопковая вата (подойдет и неотбеленная), но ни в коем случае не синтепоновая.

«Обошлась старым мотком ваты, клейстером и красками внуков».

7. Елочные игрушки из соленого теста

Игрушки из соленого теста давно пользуются популярностью. Подойдет этот материал и для того, чтобы своими руками слепить новогодние украшения на елку. Вам понадобятся: стакан муки

по полстакана воды и соли

скалка

фигурные формочки для печенья

трубочка для коктейля

зубочистка или тонкая спица

пергамент или силиконовый коврик для выпекания

гуашь или акриловые краски

кисточки

бечевка или тесьма

Из воды, муки и соли замесите крутое тесто. Раскатайте его при помощи скалки и нарежьте формочками фигурки. Выложите их на застеленный ковриком или бумагой противень. При желании выцарапайте при помощи зубочистки или спицы узоры. Не забудьте проткнуть дырочки для бечевки или тесьмы. Делайте дырки побольше, так как после запекания их размеры уменьшатся.

Выпекайте в течение 10 минут в заранее разогретой до 120–130 °С духовке. Дайте игрушкам остыть и раскрасьте их по вкусу. Петельки прикрепляйте после того, как вся краска высохнет.

Если у вас дома не найдется фигурных формочек для печенья, не беда. Сделайте шаблоны из картона, а затем по ним при помощи острого ножа вырежьте игрушки из теста.

8. Ангелы на елку из пластиковых бутылок

Для изготовления красивых елочных игрушек подойдет и такой материал, как пустые пластиковые бутылки. Кроме них вам понадобятся: небольшие одноцветные шары

тонкая ткань или поделочная бумага

клей ПВА

капроновые ленты

проволочный дождик

клеевой пистолет

ножницы

Отрежьте у бутылок верхушки. Такую поделку даже дети могут сделать своими руками, но резать плотный пластик должен взрослый человек. Если дома нет подходящих ножниц, можно нагревать над огнем нож и потихоньку надрезать бутылку.

Отрежьте куски ткани или бумаги, подходящие по размеру, чтобы обернуть бутылку и сделать юбку. Смажьте основу клеем ПВА, прикрепите юбочки, завяжите на горлышке ленту и закрепите при помощи клеевого пистолета. Сделайте из лент бантик-крылышки и не забудьте зафиксировать узел клеем.

Закрепите на горлышке шарик-голову, сделайте из дождика ручки и петлю.

9. Елочные игрушки из макарон

Еще один доступный материал для поделок — фигурная паста. Например, из трубочек получится симпатичная звезда. Достаточно при помощи клеевого пистолета закрепить края собранной фигурки, раскрасить ее гуашью и привязать ленточку.

А вот чтобы собрать гирлянду из макарон-бантиков, их придется предварительно немного отварить, ведь иначе вам не удастся нанизать их на нитку. Отсудите пасту, протяните бечевку и смажьте макароны клеем ПВА, а затем посыпьте блестками или раскрасьте лаком для ногтей. Это такая простая поделка, что вы можете поручить сделать ее совсем маленькому ребенку, который мечтает смастерить елочные украшения своими руками.

10. Нежное елочное украшение — балерина из бумаги

Бумажные снежинки — одно из популярных украшений, которые умеют вырезать, наверное, все. Попробуйте что-то новенькое: вырежьте из более плотной бумаги фигурки балерин и наденьте на них юбочки их бумажных снежинок. Такая елочная игрушка наверняка придется по вкусу девочкам, мечтающим стать танцовщицами.

11. Просто новогодние игрушки с душой

Делать елочные игрушки своими руками — увлекательное занятие. Для них подходит множество материалов. Кто-то вяжет, кто-то валяет, кто-то шьет или лепит настоящие шедевры из папье-маше.

«Материалы простые: папье-маше, акрил, фианиты, иногда глина и разные ткани».

Конечно, не стоит считать, что вам нужно обязательно найти и сделать что-то суперсложное. В самый волшебный праздник года украшением может стать не только искусная поделка от мастера 99-го уровня, но и вещица, сделанная пусть и не очень умело, зато с душой. Раскрашивайте шишки и лампочки, позвольте детям сделать и повесить на еловые ветки игрушки из пластиковых стаканчиков и одноразовых тарелок. В свете елочных огней даже обыкновенный бумажный шарик-оригами станет необычным — точно вам говорим.