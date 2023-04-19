10 cекретов стиля Веры Вонг, которая в свои 73 года даст фору любой моднице

Вера Вонг уверена: успешные люди остаются верны себе всегда. И особенно когда дело касается стиля. Звездный дизайнер и сама следует этому правилу. Возможно, поэтому не считает возраст помехой для каблуков и коротких шорт. Теория работает: в свои 73 Вонг выглядит потрясающе.

Черные колготки, носки и чулки

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News , Invision / Invision / East News

Дизайнер называет себя фанатом чулок, носков и колготок. Вонг часто комбинирует чулочные изделия черного цвета с обувью в тон. Такое решение Веры имеет простое объяснение: чулки и туфли одинакового цвета визуально стройнят и удлиняют ноги. Дизайнер советует сочетать высокие чулки с короткими шортами, а короткие носочки — с юбками миди.

Длинные перчатки

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Уже много лет Вера — фанат перчаток. Она очень требовательна к изделиям, потому покупает их в проверенных местах или шьет сама. Вонг часто появляется на светских мероприятиях в платьях и топах с коротким рукавом и дополняет их длинными перчатками.

Темные очки

Andy Kropa / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Вера Вонг признается, что просто обожает солнцезащитные очки. Ее коллекция насчитывает более 1 000 пар. Темные очки можно считать одной из визитных карточек дизайнера. Этот аксессуар практически обязательный элемент стиля Вонг, добавляющий любому образу неповторимый характер.

Обувь на высоченном каблуке

Invision / Invision / East News

Вера Вонг умеет носить каблуки, как никто другой. На светских мероприятиях или на фото в социальных сетях — дизайнер всегда невероятно женственна и изящна. А ее длинные и стройные ноги неизменно приковывают к себе взгляды.

Струящиеся ткани

Invision / Invision / East News

Юбки из легкой струящейся ткани, сочетающиеся с облегающими лифами и глубокими вырезами, — фишка не только творений Вонг, но и ее собственных образов. Вещи из таких тонких материалов не стоят колом и не искажают фигуру, а создают красивый силуэт и благородные мягкие складки.

Открытые топы

Вонг стала известна благодаря гламурным свадебным платьям. Но ее личный стиль куда более резкий и дерзкий. Вера любит кроп-топы и платья с открытой спиной. Смелые вещи на миниатюрной фигуре дизайнера делают ее похожей на 20-летнюю девушку.

Акцентные украшения

AFP / EAST NEWS

Вера Вонг часто выбирает крупные украшения. Активная бижутерия служит отличным дополнением к любому наряду, становится стильным акцентом образа.

Сочетание несочетаемых на первый взгляд стилей

Дизайнер умело миксует стили. Например, она сделала спортивную одежду «модной», опубликовав в своем блоге фото, на котором позировала в легинсах Adidas, синем топе с перьями и белых туфлях-лодочках Balenciaga. Вонг сочетает повседневные вещи, такие как велосипедки, легинсы и футболки, с перьями, кожаной одеждой и множеством украшений.

Легинсы

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

«Я мать легинсов, — заявляет Вонг. — Я начала носить их давным-давно, еще во времена, когда занималась танцами и фигурным катанием. От одежды требовалось одно — чтобы она хорошо растягивалась и не сковывала движения». Сегодня Вера легко сочетает с легинсами пальто от-кутюр из Парижа и уверена, что одеваться нужно так, как того требует душа. Никаких правил.

Фактурные головные уборы

Вера с детства обожает головные уборы и активно их носит: «Когда я надеваю шляпу, сразу чувствую себя стильной». Шляпы, платки, панамы и банданы то и дело дополняют образы Вонг.

Фото на превью Invision / Invision / East News