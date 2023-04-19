10 cекретов стиля Веры Вонг, которая в свои 73 года даст фору любой моднице
Вера Вонг уверена: успешные люди остаются верны себе всегда. И особенно когда дело касается стиля. Звездный дизайнер и сама следует этому правилу. Возможно, поэтому не считает возраст помехой для каблуков и коротких шорт. Теория работает: в свои 73 Вонг выглядит потрясающе.
Черные колготки, носки и чулки
Дизайнер называет себя фанатом чулок, носков и колготок. Вонг часто комбинирует чулочные изделия черного цвета с обувью в тон. Такое решение Веры имеет простое объяснение: чулки и туфли одинакового цвета визуально стройнят и удлиняют ноги. Дизайнер советует сочетать высокие чулки с короткими шортами, а короткие носочки — с юбками миди.
Длинные перчатки
Уже много лет Вера — фанат перчаток. Она очень требовательна к изделиям, потому покупает их в проверенных местах или шьет сама. Вонг часто появляется на светских мероприятиях в платьях и топах с коротким рукавом и дополняет их длинными перчатками.
Темные очки
Вера Вонг признается, что просто обожает солнцезащитные очки. Ее коллекция насчитывает более 1 000 пар. Темные очки можно считать одной из визитных карточек дизайнера. Этот аксессуар практически обязательный элемент стиля Вонг, добавляющий любому образу неповторимый характер.
Обувь на высоченном каблуке
Вера Вонг умеет носить каблуки, как никто другой. На светских мероприятиях или на фото в социальных сетях — дизайнер всегда невероятно женственна и изящна. А ее длинные и стройные ноги неизменно приковывают к себе взгляды.
Струящиеся ткани
Юбки из легкой струящейся ткани, сочетающиеся с облегающими лифами и глубокими вырезами, — фишка не только творений Вонг, но и ее собственных образов. Вещи из таких тонких материалов не стоят колом и не искажают фигуру, а создают красивый силуэт и благородные мягкие складки.
Открытые топы
Вонг стала известна благодаря гламурным свадебным платьям. Но ее личный стиль куда более резкий и дерзкий. Вера любит кроп-топы и платья с открытой спиной. Смелые вещи на миниатюрной фигуре дизайнера делают ее похожей на 20-летнюю девушку.
Акцентные украшения
Вера Вонг часто выбирает крупные украшения. Активная бижутерия служит отличным дополнением к любому наряду, становится стильным акцентом образа.
Сочетание несочетаемых на первый взгляд стилей
Дизайнер умело миксует стили. Например, она сделала спортивную одежду «модной», опубликовав в своем блоге фото, на котором позировала в легинсах Adidas, синем топе с перьями и белых туфлях-лодочках Balenciaga. Вонг сочетает повседневные вещи, такие как велосипедки, легинсы и футболки, с перьями, кожаной одеждой и множеством украшений.
Легинсы
«Я мать легинсов, — заявляет Вонг. — Я начала носить их давным-давно, еще во времена, когда занималась танцами и фигурным катанием. От одежды требовалось одно — чтобы она хорошо растягивалась и не сковывала движения». Сегодня Вера легко сочетает с легинсами пальто от-кутюр из Парижа и уверена, что одеваться нужно так, как того требует душа. Никаких правил.
Фактурные головные уборы
Вера с детства обожает головные уборы и активно их носит: «Когда я надеваю шляпу, сразу чувствую себя стильной». Шляпы, платки, панамы и банданы то и дело дополняют образы Вонг.
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