10 кинозлодеев, которых костюмеры превратили в гениев стиля. И с помощью нарядов выдали всю их подноготную

Функция костюмов в кино состоит не только в том, чтобы обозначить определенное место и время, в которых разворачивается сюжет. Зачастую они также помогают передать характеры героев и уловить их чувства или настроение. Именно благодаря вдумчивой и тонкой работе художников по костюмам было создано множество кинообразов, в том числе чрезвычайно стильных антигероев, в наряды которых заложено огромное количество интригующих деталей и отсылок.

Ганнибал Лектер, «Ганнибал»

Помимо завораживающих диалогов, музыки и постановки кадров столь ярким этот сериал сделали невероятно элегантные костюмы героев. Кроме того, с помощью одежды дизайнеру Кристоферу Харгадону удалось выгодно выделить сериального Ганнибала среди его предшественников: теперь он не только пугает, но и неумолимо очаровывает зрителя. В большинстве эпизодов Ганнибал носит фирменный костюм-тройку с двумя пуговицами. Выбор оттенков одежды от изумрудного до бордового был призван сделать персонажа менее холодным и более располагающим. В то же время с помощью смелых текстур, ярких шелковых галстуков и особенно смешения разных узоров в одном комплекте художник не упустил возможности продемонстрировать истинную натуру Ганнибала — человека изощренного, бесстрашного и самоуверенного.

Королева Равенна, «Белоснежка и охотник»

Художник по костюмам Коллин Этвуд признается, что работа над этим фильмом была наиболее сложной в ее практике. Особенно это подтверждают наряды, которые изготавливались для героини Шарлиз Терон. В качестве материалов использовались совершенно неожиданные вещи. Например, эффектная часть рукавов свадебного платья Равенны была сделана из пергаментной бумаги и напоминала скелет. Кстати, этот элемент намекает на темную сущность персонажа и исходящую от него опасность. Другое платье Злой королевы было украшено острыми изумрудными панцирями жуков из Таиланда. И даже знаменитые плащи из перьев действительно создавались вручную, а не с помощью визуальных спецэффектов.

Виктория Винчигуэрра, «Агенты А.Н.К.Л.»

Костюмы в стиле 60-х для этой ленты были разработаны Джоанной Джонстон. По ее словам, изначально указания Гая Ричи относительно гардероба персонажей звучали довольно расплывчато, однако именно это и дало ей возможность проявить изобретательность. В итоге шикарная злодейка Виктория Винчигуэрра в исполнении Элизабет Дебики на протяжении всего фильма одевалась в наряды в черно-белой цветовой гамме, но обязательными элементами стали обилие украшений и структурированная прическа. Этот образ был призван подчеркнуть ее власть и статус. Однако сложно не заметить некоторое сходство Виктории со злодейкой из «101 далматинца» Круэллой де Виль. И, по признанию Джоанны, совпадение неслучайно: это действительно небольшая дань уважения ее бывшему боссу, дизайнеру Энтони Пауэллу.

Леди Тремейн, «Золушка»

Одевая персонажей этой грандиозной костюмированной сказки, художница по костюмам Сэнди Пауэлл вдохновлялась нарядами XIX века. Придумывая облик героини Кейт Бланшетт, дизайнер решила не отходить от традиционного образа злодейки. Вдохновение для создания гардероба леди Тремейн Сэнди черпала в образах Джоан Кроуфорд 40-х годов, однако палитра цветов четко подбиралась с учетом свойств характера персонажа. Все цвета подавались в холодных оттенках, чем подчеркивали ее расчетливую натуру. А эффектное платье из зеленого атласа и вовсе олицетворяло гложущую леди Тремейн зависть.

Эмили Нельсон, «Простая просьба»

Поистине стильным данный триллер стал благодаря дизайнеру Рене Эрлих Калфус. Она не только смогла подарить зрителям эстетическое наслаждение, но и приоткрыла завесу внутреннего мира персонажей: показала, кем они хотят казаться и кем являются на самом деле. Так, одевая героиню Блейк Лайвли в винтажные костюмы-тройки, художница без лишних слов дала возможность почувствовать некоторые ее мотивы: она хочет выглядеть смело, не желает вписываться в какие-то рамки, ставит перед собой цель устрашить окружающих. Однако парадоксальным образом такое обилие одежды также позволило подчеркнуть и внутреннюю уязвимость персонажа. И наблюдательный зритель, подмечая изменения в гардеробе Эмили, может разгадать главную интригу фильма даже раньше, чем к этому подведет развитие сюжета.

Королева Ингрит, «Малефисента: Владычица тьмы»

«Малефисента: Владычица тьмы» также является одним из фильмов, изобилующих тонкими дизайнерскими деталями, которые могут как подсказывать, так и сбивать зрителя с толку. Кропотливую работу над костюмами проделала дизайнер Эллен Мирожник. Создавая образ королевы Ингрит, она не хотела слишком уж прямолинейно и очевидно указывать на ее злую натуру. Героиня должна была выглядеть дружелюбно, как и любая королева, однако таить в себе некую двойственность. Чтобы соблюсти этот баланс, с одной стороны, были отобраны светлые и ненавязчивые оттенки одежды, а с другой — бросающееся в глаза обилие украшений, которое придавало Ингрит тяжести, свойственной властолюбивым и жадным людям.

Роуз-в-Шляпе, «Доктор Сон»

Одежда является отражением личности, а в случае с Роуз-в-Шляпе ее имя буквально отражает ее фирменный цилиндр. Однако это далеко не единственный важный нюанс, который дизайнер Терри Андерсон заложила в образ очаровательной и пугающей злодейки. Заметное смешение стилей с элементами бохо-шика, стимпанка и даже спортивной одежды было призвано подчеркнуть факт очень долгой жизни персонажа. Но еще больший интерес представляет обилие драпированных желтых рубашек, цветочных платьев и свободных штанов для йоги. С одной стороны, такой гардероб подчеркивает беззаботность, с которой Роуз шагает по миру. С другой же, это обезоруживающее обаяние ярко контрастирует с ее устрашающей натурой, делая общую атмосферу и непредсказуемость героини еще более тревожными.

Серсея Ланнистер, «Игра престолов»

Серсея Ланнистер — один из самых неоднозначных персонажей «Игры престолов», и с помощью тщательно продуманных костюмов дизайнер Мишель Клэптон постаралась лучше раскрыть сущность героини. Ее гардероб плавно и логично менялся вместе с трансформацией характера. В самом начале зритель видит Серсею женственной: распущенные волосы, нежные платья. Она была затравлена и лишена власти. Позже, когда на трон взошел Джоффри, она стала смелее и начала носить красные наряды с деталями доспехов, которые подчеркивали силу Ланнистеров. Напряжение Серсеи часто отражают неуклюжие массивные украшения, символы статуса и власти. И наконец, к моменту коронации она окончательно утверждается в своем могуществе и демонстрирует это с помощью платьев, похожих на доспехи.

Кэтрин Трамелл, «Основной инстинкт»

Эффектная светловолосая героиня Шэрон Стоун приковывает к себе взгляд с самой первой сцены и водит всех за нос вплоть до финальных кадров. Немаловажную роль в создании такого двойственного и загадочного образа сыграла художница по костюмам Эллен Мирожник. Одевая персонажа то в укороченные и свободные брюки, то в шикарные обтягивающие платья, дизайнер играет со зрителем в кошки-мышки не менее изобретательно, чем Кэтрин Трамелл — с детективом. Светлые оттенки гардероба также были выбраны неслучайно: с их помощью Мирожник искусно сломала стереотип роковой женщины. После выхода фильма мир осознал, что смертоносная опасность может таиться и за минималистичными мягкими тканями нейтральных тонов.

Люсиль Шарп, «Багровый пик»

Создавая этот фильм, Гильермо дель Торо обратился к таланту и опыту дизайнера Кейт Хоули. Одевая персонажей «Багрового пика», художница разработала индивидуальные цветовые схемы, не поскупилась на мелкие значимые детали и в итоге привела зрителей в визуальный экстаз. Так, в основном загадочные персонажи Джессики Честейн и Тома Хиддлстона одеты в наряды зеленых, синих и черных оттенков, которые имитируют и сливаются с обветшалыми стенами их любимого дома. Элементы одеяний Люсиль особенно ярко подчеркивают ее натуру. Например, гирлянда из сухих листьев и острых желудей символизирует ее привязанность к дому, которая одновременно защищает и душит ее, и явно является спойлером концовки.

Отдельного внимания заслуживает малиновое платье. Длинный шлейф словно разливается за ней как лужа крови, а элемент на спине, похожий на позвоночник, напоминает о голодном и тяжелом прошлом героини. Таким образом, благодаря конструкции платья создается четкое ощущение, что она словно ходячий скелет.