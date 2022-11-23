10 нюансов, которые стоит учесть при выборе обуви, чтобы ваши ножки были и в тепле, и в тренде

При выборе сапог зимой волей-неволей приходится ориентироваться на удобство и практичность. Из-за этого порой мы скрепя сердце отдаем предпочтение не слишком изящным, но зато максимально комфортным уггам, дутикам и прочим неприметным моделям обуви. Однако мы выяснили, что одно другому не помеха: удобная и теплая обувь может быть очень даже стильной и трендовой. Нужно только обращать внимание на некоторые детали.

10. Оригинальная форма каблука

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Сапоги на стандартном каблуке вряд ли когда-то полностью выйдут из моды. Однако, чтобы освежить свой стиль и внести в него маленькую, но запоминающуюся изюминку, имеет смысл присмотреться к обуви со всевозможными оригинальными и деформированными каблуками, которыми пестрели модные показы этого года.

9. Эффектная шнуровка

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Не менее живой интерес бренды проявили также к ботинкам и сапогам на шнуровке. Любителям классики по вкусу придутся модели с традиционной шнуровкой спереди по центру. А если же вами движет дух авантюризма, то на полках магазинов найдутся и более экстравагантные варианты, например со шнуровкой на икрах.

8. Выше колена

Ботфорты с трудом можно назвать новейшим трендом, это скорее некогда устаревшая классика, в которую дизайнеры вдохнули новую жизнь в этом сезоне. Поначалу такая длина обуви может, конечно, пугать. Но только до тех пор, пока не станет понятно, что подобная модель делает всю стильную работу за вас. С ботфортами достаточно надеть привычные джинсы и белую рубашку — и вы уже будете на высоте.

7. Ремни и металлические пряжки

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Помимо шнуровки, еще одним эффектным украшением трендовой обуви стали всевозможные ремни и металлические пряжки в байкерском стиле. На первый взгляд такая обувь может показаться слишком специфической и подходящей только под определенный стиль. Однако на самом деле ее потенциал гораздо шире и она может как стать прекрасным дополнением к платью, так и создать интересный контраст, например с бежевыми джинсами.

6. Резина

Если вы еще никогда всерьез не рассматривали резиновые сапоги как дополнение к своему гардеробу, сейчас самое время это исправить. В этом году из разряда обуви для сельской местности эти сапоги официально перешли в ранг стильного элемента осенне-зимнего периода. Благодаря своей водонепроницаемости они позволят уберечь ноги от влажности не хуже дутиков, но при этом не навредят вашему изящному образу.

5. Уютные складки

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Для любителей менее строгих и формальных линий и более легкомысленного и уютного образа текущие обувные тренды также припасли кое-что интересное, а именно слаучи — сапоги с голенищем, которое собирается на ноге мягкими складками. Кожа или замша, шпильки или устойчивый каблук — все на ваше усмотрение, но обязательно попробуйте примерить их в паре с юбкой или платьем, чтобы оценить, насколько изысканным получается это сочетание.

4. Танкетка

Да, любимая многими танкетка также вернулась в строй после долгого забвения. Если вы относитесь к категории девушек, которые не могут жить без каблуков даже в скользкие зимние деньки, этот тренд точно придется вам по душе и подарит вашей походке во время прогулок по подмерзшим улицам желанную устойчивость.

3. Блеск и глянец

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Лакированная и блестящая обувь, а также сапоги металлических оттенков, кажется, идеально дополняют эти предпраздничные настроения, которые начинают витать в воздухе с конца ноября. Кроме того, если вас тянет на яркие оттенки, не стоит отказывать себе и в этом: довольно мрачная сама по себе, зима вполне удачное время для того, чтобы добавить в свою жизнь красок.

2. Больше меха

Еще один подарок для любителей милоты и уюта, а также пушистых домашних тапочек — это всевозможные меховые сапоги, которых были полны подиумы в этом году. Стоит признать, что это, возможно, не самая практичная модель обуви, так как она требует хорошего ухода. И все же нельзя не согласиться с тем, что она крайне теплая и удобная.

1. Массивная подошва

Выступающая массивная подошва, пожалуй, один из наиболее функциональных трендов этого сезона. С одной стороны, эта деталь без лишнего фанфаронства и блеска делает обувь более оригинальной и броской, а с другой — такая высокая резиновая подошва с глубокими выемками дарит устойчивость на льду, так как улучшает сцепление с землей.