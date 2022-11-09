10 признаков, по которым с первого взгляда можно распознать устаревшую вещь

Нет такой одежды, которая будет актуальной вечно. Даже базовое изделие отражает время, когда оно было создано. Платье, которое мы купили в начале 2010-х, будет выглядеть так же, как в начале 2010-х. Джинсам из 2015-го 7 лет. Мы решили разобраться, какие детали одежды выдают ее возраст и как, используя особенности кроя или фасона, быть в тренде.

Приталенный фасон

Приталенные вещи остались в прошлом, сегодня в тренде одежда оверсайз. Объемный пиджак добавит образу легкости и непринужденности, а блейзер по фигуре, увы, будет выглядеть неактуально, это уже не модно.

Длина миди

Bertrand Gilles/ABACA/EAST NEWS , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/EAST NEWS

В последнее время модницы во всем мире останавливаются либо на мини, либо на макси и отказываются от средней длины. Юбки и платья миди визуально делают девушку ниже. Возможно, в том числе и поэтому такая длина больше не в моде.

Обувь на танкетке

White Label/East News

Несмотря на возрождение моды 2000-х, кроссовки на танкетке не входят в список актуальных трендов. Они не способствуют визуальному удлинению ног, а даже наоборот — будто укорачивают фигуру. Стилисты советуют обратить внимание на туфли на платформе.

Баска

East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Исторически женщины использовали этот элемент, чтобы визуально приблизить фигуру к «песочным часам». Когда-нибудь баска, возможно, и вернется в моду, но пока остается вне трендов и лишь напоминает о далеких 2010-х. Сегодня в тренде прямой крой.

Слишком тонкая ткань

Как правило, одежда из тонких, некачественных материалов шьется очень быстро и по задумке выходит из моды уже к следующему сезону. Такие вещи, хлопковые или трикотажные, смотрятся дешево и подчеркивают несовершенства фигуры. Качественные плотные ткани выглядят более стильно и изысканно.

Низкая посадка

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Несмотря на слухи о том, что брюки и юбки с низкой посадкой собираются вернуться в моду, пока этого так и не случилось. Низкая посадка не только выглядит неактуально, но еще и может визуально испортить фигуру, нарушив ее пропорции.

Натуральный мех

tinx / Depositphotos

Самая горячая тенденция в моде прямо сейчас — отказ от меха. Бренды с мировым именем приняли решение отказаться от его использования. А это значит, что вещи из натурального меха попадают в список устаревших.

Псевдоэлегантность

Стремление выглядеть «как леди» порой может привести к противоположному результату. Обтягивающие платья из лайкры не имеют отношения к аристократичности и сдержанной элегантности. Они еще и не соответствуют текущим веяниям моды. В тренде платья из прочных и эластичных материалов. Они помогут продемонстрировать изгибы фигуры и не испытывать при этом дискомфорт. При желании можно прикрыться длинным кардиганом или блейзером оверсайз.

Декор на джинсовой одежде

Одна из модных тенденций, которая осталась в далеком прошлом. Юбка, щедро украшенная вышивкой или стразами, станет неожиданно красноречивым элементом неактуального гардероба.

Множество деталей

Сегодня в тренде комфорт, лаконичность и минималистичный декор. Множество деталей и украшений не делают образ нарядным, они выдают его неактуальность.