10 признаков трендовой верхней одежды, которая выделит вас из однотипной толпы

Любой женщине всегда хочется выглядеть эффектно. Однако из-за занашивания одних и тех же популярных вещей многие начинают выглядеть как под копирку. К счастью, исправить это и выделиться из толпы довольно просто, и для этого зачастую даже не нужно отрекаться от привычного вида верхней одежды или любимого фасона. Нужно просто обратить внимание на нюансы, которые делают одно и то же пальто или куртку более стильной и трендовой.

Макси-пальто вместо укороченных

Большинство людей заинтересовано в том, чтобы найти одежду премиум-класса и при этом не растратить весь бюджет. Макси-пальто как раз относятся к категории вещей, которые выглядят стильно, дорого и элегантно независимо от своей цены и являются неотъемлемой частью капсульного гардероба.

Прямой крой вместо расклешенного

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Кроме того, стоит обратить внимание и на крой. В подборках трендовых моделей пальто текущего сезона не найдется ни одного фигурного или расклешенного варианта — все они прямые, а подчеркнуть талию в некоторых случаях предлагается с помощью пояса. Не удивительно, ведь такой крой идеален практически для любого типа фигуры.

Узорчатый и разноцветный материал вместо однотонного

Однотонная верхняя одежда — неизменная классика, однако тренды все же периодически вносят свои коррективы. И на данный момент в топ выходят плащи, куртки и пуховики с принтами. А если вы не готовы к такому кардинальному нововведению, как сплошной узор, тогда для вас подойдет верхняя одежда в стиле колор-блок — разнообразные сочетания разноцветных вставок.

Любые другие принты вместо клеточки

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Пальто и плащи в клетку, конечно, вне времени, однако из-за своей популярности достаточно примелькались и выглядят не так свежо, как раньше. Поэтому если душа просит чего-то вечного и классического, но при этом более редкого, имеет смысл обратить внимание на шевронный принт. Если же вы готовы к более кардинальным переменам, то смело берите одежду с леопардовым принтом, который снова в топах и точно станет изюминкой вашего гардероба.

Вставки из овчины вместо полного покрытия

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Дубленки и шубы из натуральной или искусственной овечьей шерсти — излюбленный выбор модниц для осенне-зимнего периода. Однако текущие тенденции вдохнули в них новую жизнь тем, что отказались от вынесения овчины на всю поверхность и ограничились лишь определенными вставками коротко подстриженной шерсти, например, на воротнике и рукавах.

Тренч из кожаного материала вместо тканевого

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Удлиненный тренч из кожаного материала также стал настоящим хитом сезона. В тренде как модели из масляно-черной кожи, так и более смелые красочные вариации — которые и вовсе способны произвести настоящий фурор. При этом ограничений в расцветках нет. Можно отдать предпочтение как совершенно смелым оттенкам, например ярко-розовому в стиле барбикор, так и более глубоким — изумрудному и сапфировому, напоминающим драгоценные камни.

Пуховики из любого другого материала, кроме полиэстера

Пуховики, пожалуй, одна из самых практичных верхних вещей, однако теперь встречаются еще и по-настоящему эффектные модели из уютной велюровой и вельветовой ткани. И конечно же, нельзя не упомянуть горячую новинку в виде пуховиков из искусственной кожи, которые выглядят невероятно стильно и дорого.

Свободный крой пуховиков вместо приталенного

Еще пара слов о незаменимых в осенне-зимний период пуховиках: всевозможные приталенные пуховики или просто сидящие по фигуре уступают место оверсайзу. Пуховики большого размера идеальны для повседневного спортивного образа. А благодаря разнообразию силуэтов, оттенков и принтов всегда можно придать своему стилю уникальность.

Фактурная отделка материала вместо гладкой

Стеганые куртки также правят бал. Что, пожалуй, не удивительно, ведь разнообразная фактурная отделка тоже придает верхней одежде характера, а это идеальный вариант для тех, кто хотел бы придерживаться классических спокойных расцветок, но при этом выглядеть свежо и современно.

Светлые оттенки пальто вместо темных

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Как уже было сказано, современные тренды стремятся к ярким цветам. Однако для тех, кто не готов к таким смелым экспериментам, тоже есть выход в виде более классического, но не менее впечатляющего кремового пальто. Это один из самых элегантных вариантов, который сразу же делает весь образ по-королевски шикарным.

Какая верхняя одежда, на ваш взгляд, уже слишком примелькалась и ее стоило бы на время отложить подальше?

Фото на превью AGCreativeLab / Depositphotos